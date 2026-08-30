Онаси ўғлига сабоқ бермоқчи эди, аммо режаси тескари натижа берди
Хитойнинг Чжэцзян провинциясида яшовчи Ден исмли аёл ўқишга қизиқиши пасайиб, баҳолари ёмонлашаётган 17 ёшли ўғли Шэнга ҳаётда пул топиш осон эмаслигини кўрсатишга қарор қилди. Бу ҳақда South China Morning Post хабар берди.
2024 йил сентябрида хабар берилган воқеага кўра, она Цзясин шаҳрида уч йилдан ортиқ вақтдан бери қовурилган товуқ ва турли газаклар сотадиган кўча савдо шохобчасини юритган. У ўғлини ҳам ушбу ишга жалб қилиб, меҳнатнинг машаққатини ҳис қилишини истаган.
Шэн ўша пайтда ошпазлик ва касб-ҳунар мактабида таҳсил олган. Унинг ўқишдаги натижалари пасайиб кетгани сабаб онаси унга савдо қилиб кўришни таклиф этган. Деннинг мақсади — ўғлига пул топиш қанчалик қийин эканини англатиб, ўқишга жиддийроқ ёндашишга ундаш эди.
Бироқ онанинг режаси кутилмаган натижа берди. Шэн ишдан қўрқиш ўрнига савдога тез мослашиб, мижозлар билан ишлаш ва таом тайёрлашни ўзлаштирди. У электр велосипедига савдо қилиш учун керакли жиҳозларни ўрнатиб, кўчма савдо нуқтаси ташкил қилди.
Йигит ҳар куни соат 09:00 дан маҳсулотларни тайёрлашни бошлаган, соат 16:00 атрофида савдо жойига борган ва тунгача ишлаган. Уйига кўпинча соат 03:00 да қайтган. Савдо жойига бориш учун тахминан 13 километр йўл босган.
Натижада Шэн атиги 10 кун ичида 10 минг юань, яъни тахминан 1400 доллар миқдорида даромад қилди. Унинг муваффақиятида меҳнати билан бир қаторда доимий мижозларнинг қўллаб-қувватлаши ҳам муҳим бўлган.
Кутилмаганда, бу натижа йигитнинг ўқишга бўлган қизиқишини янада пасайтирди. У мактабни ташлаб, савдо билан шуғулланишга қарор қилди. Онаси уни ўқишни давом эттиришга кўндиришга ҳаракат қилган бўлса-да, Шэн ўз танловида қатъий қолди.
Онаси эса ўғлини мажбурлашдан кўра, унинг танловини қўллаб-қувватлашга қарор қилди. Деннинг айтишича, энг муҳими — фарзанди соғлом, бахтли бўлиши ва қонунга хилоф иш қилмаслиги.
…