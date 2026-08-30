Олмалиқдаги бозорда катта ёнғин чиқди

·23·Жамият
Олмалиқдаги бозорда катта ёнғин чиқди

Бугун, 30 август куни тонгда Тошкент вилоятининг Олмалиқ шаҳрида жойлашган «Ойдин деҳқон бозори»да ёнғин содир бўлди. Бу ҳақда вилоят Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси хабар берди.

Маълум қилинишича, ёнғин соат 05:18 да Олмалиқ шаҳридаги «Ҳамза» МФЙ ҳудудида жойлашган бозорда чиққан. Воқеа ҳақида ФВВга хабар келиб тушгач, ёнғин-қутқарув бўлинмалари зудлик билан ҳодиса жойига йўл олган.

Қутқарувчилар етиб келгач, ёнғинни қуршаб олиб, унинг тарқалишининг олдини олган. Ёнғин соат 07:12 да тўлиқ бартараф этилган.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида тан жароҳати олганлар ҳақида хабар келиб тушмаган. Бозордаги савдо расталари ва бошқа объектларга етказилган зарар миқдори ҳозирча аниқ эмас.

Айни пайтда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ҳамда етказилган зарар миқдори мутасаддилар томонидан ўрганилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мактаб сумкаси неча килограмм бўлиши керак? Расмий меъёрлар ва муҳим қоидаларМактаб сумкаси неча килограмм бўлиши керак? Расмий меъёрлар ва муҳим қоидаларБугун, 07:14Йўлдаги жанжаллар учун жазо кучайтирилиши керакми?Йўлдаги жанжаллар учун жазо кучайтирилиши керакми?Бугун, 07:071 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?1 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?Бугун, 06:56Тошкент осмонида Ўзбекистон байроғи акс этдиТошкент осмонида Ўзбекистон байроғи акс этдиБугун, 02:54Лой остида кечган 24 соат: Непалда 94 ёшли онахон мўъжизавий тарзда қутқарилди (Видео)Лой остида кечган 24 соат: Непалда 94 ёшли онахон мўъжизавий тарзда қутқарилди (Видео)Кеча, 15:03Муроджон Азимов: «Бу мукофот Қашқадарё халқининг кўксига тақилди» (видео)Муроджон Азимов: «Бу мукофот Қашқадарё халқининг кўксига тақилди» (видео)Кеча, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди