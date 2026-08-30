Лионель Месси Монтреал дарвозасига тўртта гол уриб, MLS тарихида янги рекорд ўрнатди

·7·Спорт
Лионель Месси Монтреал дарвозасига тўртта гол уриб, MLS тарихида янги рекорд ўрнатди

АҚШнинг Интер Миами клуби MLS доирасида ўтказилган учрашувда КФ Монтреал устидан 7:1 ҳисобида йирик ғалабага эришди. Часе Стадиум майдонида бўлиб ўтган баҳс жамоанинг охирги пайтлардаги муваффақиятсизликлар сериясига чек қўйиш билан бирга, аргентиналик юлдуз Лионель Мессининг навбатдаги тарихий рекордини тақдим этди. Ушбу учрашувдаги ғалаба Маями жамоасининг барча мусобақаларни ўз ичига олган беш ўйинлик ғалабасиз сериясига якун ясади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувдаги ҳисоб 20-дақиқада Бразил терма жамоаси вакили Каземиро томонидан очилди ва у ёзда жамоага келиб қўшилганидан буён илк голини нишонлади. Шундан сўнг майдонда тўлиқ Лионель Мессининг устунлиги бошланди. Тажрибали ҳужумчи 40-дақиқада жарима зарбасидан сўнг ҳимоячига текиб қайтган тўпни рақиб дарвозасига йўллаб, устунликни мустаҳкамлади. Иккинчи бўлим бошида эса у ажойиб яккахон ҳаракат эвазига ўзининг иккинчи голини киритди.

Рекордлар оқшоми ва шахсий фожеа фонидаги матонат

Apple TV хабар беришича, ушбу ўйин Лионель Месси учун ҳам ҳиссий жиҳатдан оғир даврга тўғри келди. Шу ой бошида унинг отаси ва узоқ йиллик вакили Хорхе вафот этган эди. Шунга қарамай, ҳужумчи майдонда бор кучини бериб, жамоадошларига ҳам ёрдам берди. Хусусан, у ўзини ўйламай, Луис Суаресни қулай вазиятга чиқарди ва уругвайлик футболчи жамоанинг тўртинчи голига муаллифлик қилди.

Ўйин охирларига келиб Лионель Месси ўз хет-трикини расмийлаштирди. У 83-дақиқада дарвозабон устидан тўпни моҳирлик билан ошириб, ҳисобни йириклаштирди. Беллашув якунланиши арафасида 18 ёшли истиқболли ўйинчи Александер Шоу ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйди. Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда эса Месси жарима зарбасидан яна бир бор унумли фойдаланиб, учрашувга якуний нуқтани қўйди.

Тарихий кўрсаткичлар ва жамоадошларнинг эътирофи

Goal.com ва хорижий ОАВ маълумотларига кўра, ушбу покер Лионель Мессининг фаолиятидаги саккизинчи тўрт голли ўйин бўлди. Шунингдек, у MLS тарихида 20 та дубл ёки ундан ортиқ гол урган учрашувларга энг тез эришган футболчига айланди (72 та ўйин). Ҳозирда унинг ҳисобида 19 та ўйинда 18 та гол мавжуд бўлиб, у лига тўпурарлари рўйхатида пешқадамлик қилмоқда.

Ўйиндан сўнг ярим ҳимоячи Каземиро аргентиналик футболчининг маҳоратига юқори баҳо берди. "Биз бу онлардан завқланишимиз керак, чунки у тарихинг яратаётган инсон. Уни майдонда кўришимиз ва у билан бирга рақобатлашишимиз лозим", — дея таъкидлади бразилиялик футболчи. Жамоанинг вақтинчалик бош мураббийи Гилермо Оёс ҳам шогирдининг ҳаракатларига қойил қолганини яширмади.

Ушбу йирик ғалабадан кейин Интер Миами Шарқий конференция турнир жадвалида 2-ўринни сақлаб қолди ва пешқадам Нашвилле СКдан 10 очко ортда қолмоқда. КФ Монтреал эса 14-поғонада қолмоқда. Мавсумнинг ҳал қилувчи палласида жамоанинг бундай ёрқин ўйин кўрсатиши мухлисларда катта умид уйғотмоқда.

Лионель МессиИнтер МиамиMLSФутболРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айланди«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айландиБугун, 07:58«Интер Майами»дан 7:1 ҳисобидаги даҳшатли ғалаба: Месси покер қайд этди«Интер Майами»дан 7:1 ҳисобидаги даҳшатли ғалаба: Месси покер қайд этдиБугун, 07:56«Барселона» Эктор Фортни «Реал Сосьедад»га сотди, аммо бир муҳим шарт билан!«Барселона» Эктор Фортни «Реал Сосьедад»га сотди, аммо бир муҳим шарт билан!Бугун, 07:49“Интер Маями” “Монреал”ни мағлуб этди, Месси тўрт бор гол урди“Интер Маями” “Монреал”ни мағлуб этди, Месси тўрт бор гол урдиБугун, 07:34Камолиддин Тожиев «Нефтчи»га мағлубият, истеъфо хабарлари ва ҳомийлик ҳақида очиқ гапирдиКамолиддин Тожиев «Нефтчи»га мағлубият, истеъфо хабарлари ва ҳомийлик ҳақида очиқ гапирдиБугун, 07:31«Пахтакор»га тайёрланган сюрприз иш берди: «Нефтчи» устози ғалаба омилларини изоҳлади«Пахтакор»га тайёрланган сюрприз иш берди: «Нефтчи» устози ғалаба омилларини изоҳладиБугун, 07:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)