Лионель Месси Монтреал дарвозасига тўртта гол уриб, MLS тарихида янги рекорд ўрнатди
АҚШнинг Интер Миами клуби MLS доирасида ўтказилган учрашувда КФ Монтреал устидан 7:1 ҳисобида йирик ғалабага эришди. Часе Стадиум майдонида бўлиб ўтган баҳс жамоанинг охирги пайтлардаги муваффақиятсизликлар сериясига чек қўйиш билан бирга, аргентиналик юлдуз Лионель Мессининг навбатдаги тарихий рекордини тақдим этди. Ушбу учрашувдаги ғалаба Маями жамоасининг барча мусобақаларни ўз ичига олган беш ўйинлик ғалабасиз сериясига якун ясади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувдаги ҳисоб 20-дақиқада Бразил терма жамоаси вакили Каземиро томонидан очилди ва у ёзда жамоага келиб қўшилганидан буён илк голини нишонлади. Шундан сўнг майдонда тўлиқ Лионель Мессининг устунлиги бошланди. Тажрибали ҳужумчи 40-дақиқада жарима зарбасидан сўнг ҳимоячига текиб қайтган тўпни рақиб дарвозасига йўллаб, устунликни мустаҳкамлади. Иккинчи бўлим бошида эса у ажойиб яккахон ҳаракат эвазига ўзининг иккинчи голини киритди.
Рекордлар оқшоми ва шахсий фожеа фонидаги матонатApple TV хабар беришича, ушбу ўйин Лионель Месси учун ҳам ҳиссий жиҳатдан оғир даврга тўғри келди. Шу ой бошида унинг отаси ва узоқ йиллик вакили Хорхе вафот этган эди. Шунга қарамай, ҳужумчи майдонда бор кучини бериб, жамоадошларига ҳам ёрдам берди. Хусусан, у ўзини ўйламай, Луис Суаресни қулай вазиятга чиқарди ва уругвайлик футболчи жамоанинг тўртинчи голига муаллифлик қилди.
Ўйин охирларига келиб Лионель Месси ўз хет-трикини расмийлаштирди. У 83-дақиқада дарвозабон устидан тўпни моҳирлик билан ошириб, ҳисобни йириклаштирди. Беллашув якунланиши арафасида 18 ёшли истиқболли ўйинчи Александер Шоу ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйди. Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда эса Месси жарима зарбасидан яна бир бор унумли фойдаланиб, учрашувга якуний нуқтани қўйди.
Тарихий кўрсаткичлар ва жамоадошларнинг эътирофиGoal.com ва хорижий ОАВ маълумотларига кўра, ушбу покер Лионель Мессининг фаолиятидаги саккизинчи тўрт голли ўйин бўлди. Шунингдек, у MLS тарихида 20 та дубл ёки ундан ортиқ гол урган учрашувларга энг тез эришган футболчига айланди (72 та ўйин). Ҳозирда унинг ҳисобида 19 та ўйинда 18 та гол мавжуд бўлиб, у лига тўпурарлари рўйхатида пешқадамлик қилмоқда.
Ўйиндан сўнг ярим ҳимоячи Каземиро аргентиналик футболчининг маҳоратига юқори баҳо берди. "Биз бу онлардан завқланишимиз керак, чунки у тарихинг яратаётган инсон. Уни майдонда кўришимиз ва у билан бирга рақобатлашишимиз лозим", — дея таъкидлади бразилиялик футболчи. Жамоанинг вақтинчалик бош мураббийи Гилермо Оёс ҳам шогирдининг ҳаракатларига қойил қолганини яширмади.
Ушбу йирик ғалабадан кейин Интер Миами Шарқий конференция турнир жадвалида 2-ўринни сақлаб қолди ва пешқадам Нашвилле СКдан 10 очко ортда қолмоқда. КФ Монтреал эса 14-поғонада қолмоқда. Мавсумнинг ҳал қилувчи палласида жамоанинг бундай ёрқин ўйин кўрсатиши мухлисларда катта умид уйғотмоқда.
…