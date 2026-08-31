Тарихий музокара: Шавкат Мирзиёев ва Си Жинпинг $30 миллиардлик янги маррани белгилади
Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳрида Шанхай ҳамкорлик ташкилоти саммити доирасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Жинпинг ўртасида стратегик аҳамиятга эга бўлган муҳим музокаралар бўлиб ўтди.
Учрашув аввалида давлатимиз раҳбари ХХР Раисига Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан йўллаган самимий қутлови ҳамда икки томонлама муносабатларни мустаҳкамлашга қўшаётган улкан шахсий ҳиссаси учун миннатдорлик билдирди. Мулоқот чоғида келгуси йилда дипломатик алоқалар ўрнатилганига 35 йил тўлиши ва ушбу санани кенг нишонлаш дастурини тайёрлаш таклиф этилди.
$30 миллиардлик савдо ва $60 миллиардлик инвестиция портфели
Музокаралар марказида савдо-иқтисодий ва саноат кооперациясини янги босқичга олиб чиқиш масалалари турди:
30 миллиард долларлик янги мақсад: Ўтган йили ўзаро товар айирбошлаш ҳажми қарийб 18 миллиард долларга етган бўлса, эндиликда бу кўрсаткични яқин йилларда 30 миллиард долларга етказиш бўйича янги стратегик марра белгиланди;
60 миллиард долларлик лойиҳалар: Ҳозирда қўшма инвестиция лойиҳалари портфели қарийб 60 миллиард долларни ташкил этмоқда, Ўзбекистонда эса 6 мингдан ортиқ Хитой иштирокидаги корхона фаолият юритмоқда;
BYD ва саноат кооперацияси: Юқори технологик ҳамкорлик намунаси сифатида BYD компанияси билан электромобиллар ишлаб чиқариш қувватларини ошириш ва маҳаллийлаштиришни чуқурлаштириш қўллаб-қувватланди.
Тинч атом, энергетика ва космик тадқиқотлар
Ҳамкорликнинг янги ва юқори технологик йўналишлари белгилаб олинди:
Тинч атом ва муқобил энергия: Ўзбекистон анъанавий ва «яшил» энергетика билан бирга Хитойнинг етакчи компанияларини мамлакатдаги тинч атом лойиҳаларига жалб этишдан манфаатдор эканини билдирди;
Космос ва рақамли технологиялар: Томонлар рақамли иқтисодиёт, минерал ресурсларни қайта ишлаш ҳамда космосни ўзлаштириш соҳаларидаги шерикликни истиқболли йўналишлар қаторида қайд этдилар;
Молиявий интеграция: Хитойнинг етакчи молия институтлари билан ҳамкорликни кенгайтиришга келишиб олинди.
«Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон» темир йўли ва гуманитар алоқалар
Транспорт боғлиқлиги ва халқлар ўртасидаги дўстлик ришталарини мустаҳкамлаш масалалари:
Аср лойиҳаси: Евроосиё транспорт экотизимининг ажралмас бўғинига айланадиган «Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон» темир йўли қурилиши жадал суръатларда давом этмоқда;
Авиақатновлар ва визасиз режим: Визасиз тартиб доирасида икки давлат шаҳарлари ўртасидаги тўғридан-тўғри авиапарвозлар географиясини кенгайтириш режалаштирилди;
Таълим ва маданият: Ўзбекистон маданият кунларини ўтказиш, «Лу Бань устахоналари» ва Конфуций институтлари фаолиятини кенгайтириш ҳамда ўзбек ёшларининг Хитой ОТМларида таҳсил олиши учун квоталарни кўпайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Музокаралар якунида Шавкат Мирзиёев ХХР Раиси Си Жинпингни Ўзбекистонга расмий ташриф билан келишга таклиф этди.
…