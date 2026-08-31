Тарихий музокара: Шавкат Мирзиёев ва Си Жинпинг $30 миллиардлик янги маррани белгилади

·18·Ўзбекистон
Тарихий музокара: Шавкат Мирзиёев ва Си Жинпинг $30 миллиардлик янги маррани белгилади

Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳрида Шанхай ҳамкорлик ташкилоти саммити доирасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Жинпинг ўртасида стратегик аҳамиятга эга бўлган муҳим музокаралар бўлиб ўтди.

Учрашув аввалида давлатимиз раҳбари ХХР Раисига Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан йўллаган самимий қутлови ҳамда икки томонлама муносабатларни мустаҳкамлашга қўшаётган улкан шахсий ҳиссаси учун миннатдорлик билдирди. Мулоқот чоғида келгуси йилда дипломатик алоқалар ўрнатилганига 35 йил тўлиши ва ушбу санани кенг нишонлаш дастурини тайёрлаш таклиф этилди.

Тарихий музокара: Шавкат Мирзиёев ва Си Жинпинг $30 миллиардлик янги маррани белгилади

$30 миллиардлик савдо ва $60 миллиардлик инвестиция портфели

Музокаралар марказида савдо-иқтисодий ва саноат кооперациясини янги босқичга олиб чиқиш масалалари турди:

  • 30 миллиард долларлик янги мақсад: Ўтган йили ўзаро товар айирбошлаш ҳажми қарийб 18 миллиард долларга етган бўлса, эндиликда бу кўрсаткични яқин йилларда 30 миллиард долларга етказиш бўйича янги стратегик марра белгиланди;

  • 60 миллиард долларлик лойиҳалар: Ҳозирда қўшма инвестиция лойиҳалари портфели қарийб 60 миллиард долларни ташкил этмоқда, Ўзбекистонда эса 6 мингдан ортиқ Хитой иштирокидаги корхона фаолият юритмоқда;

  • BYD ва саноат кооперацияси: Юқори технологик ҳамкорлик намунаси сифатида BYD компанияси билан электромобиллар ишлаб чиқариш қувватларини ошириш ва маҳаллийлаштиришни чуқурлаштириш қўллаб-қувватланди.

Тарихий музокара: Шавкат Мирзиёев ва Си Жинпинг $30 миллиардлик янги маррани белгилади

Тинч атом, энергетика ва космик тадқиқотлар

Ҳамкорликнинг янги ва юқори технологик йўналишлари белгилаб олинди:

  • Тинч атом ва муқобил энергия: Ўзбекистон анъанавий ва «яшил» энергетика билан бирга Хитойнинг етакчи компанияларини мамлакатдаги тинч атом лойиҳаларига жалб этишдан манфаатдор эканини билдирди;

  • Космос ва рақамли технологиялар: Томонлар рақамли иқтисодиёт, минерал ресурсларни қайта ишлаш ҳамда космосни ўзлаштириш соҳаларидаги шерикликни истиқболли йўналишлар қаторида қайд этдилар;

  • Молиявий интеграция: Хитойнинг етакчи молия институтлари билан ҳамкорликни кенгайтиришга келишиб олинди.

Тарихий музокара: Шавкат Мирзиёев ва Си Жинпинг $30 миллиардлик янги маррани белгилади

«Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон» темир йўли ва гуманитар алоқалар

Транспорт боғлиқлиги ва халқлар ўртасидаги дўстлик ришталарини мустаҳкамлаш масалалари:

  • Аср лойиҳаси: Евроосиё транспорт экотизимининг ажралмас бўғинига айланадиган «Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон» темир йўли қурилиши жадал суръатларда давом этмоқда;

  • Авиақатновлар ва визасиз режим: Визасиз тартиб доирасида икки давлат шаҳарлари ўртасидаги тўғридан-тўғри авиапарвозлар географиясини кенгайтириш режалаштирилди;

  • Таълим ва маданият: Ўзбекистон маданият кунларини ўтказиш, «Лу Бань устахоналари» ва Конфуций институтлари фаолиятини кенгайтириш ҳамда ўзбек ёшларининг Хитой ОТМларида таҳсил олиши учун квоталарни кўпайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.

Музокаралар якунида Шавкат Мирзиёев ХХР Раиси Си Жинпингни Ўзбекистонга расмий ташриф билан келишга таклиф этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлариТрампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлариБугун, 22:05Шавкат Мирзиёев ва Шаҳбоз Шариф Бишкекда музокара ўтказди: муҳим келишувларга эришилдиШавкат Мирзиёев ва Шаҳбоз Шариф Бишкекда музокара ўтказди: муҳим келишувларга эришилдиБугун, 21:56Бухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилдиБухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилдиБугун, 21:40Ўзбекистоннинг 4 ҳудудида иссиқлик рекордлари қайд этилдиЎзбекистоннинг 4 ҳудудида иссиқлик рекордлари қайд этилдиБугун, 16:06Байрам кунлари шифохоналар ва «103» хизмати қандай ишлайди? Шошилинч баёнот берилдиБайрам кунлари шифохоналар ва «103» хизмати қандай ишлайди? Шошилинч баёнот берилдиБугун, 16:02PhD’дан DSc’гача 7 ой: Ўзбекистон ОАК маълумотларида мисли кўрилмаган илмий «тезлик» аниқландиPhD’дан DSc’гача 7 ой: Ўзбекистон ОАК маълумотларида мисли кўрилмаган илмий «тезлик» аниқландиБугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи Қирғизистонга ўтди: Эвазига нима берилади?
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи Қирғизистонга ўтди: Эвазига нима берилади?