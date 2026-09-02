Дубайдаги Бурж Халифа Ўзбекистон байроғи рангларида ёритилди
Дубай осмонида Ўзбекистон байроғи ранглари порлади. Мамлакат мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан дунёдаги энг машҳур иншоотлардан бири — Бурж Халифа Ўзбекистон миллий байроғи рангларида ёритилди.
Дубай марказидаги ушбу манзара байрамнинг энг ёрқин рамзларидан бирига айланди. Бурж Халифанинг баланд фасади кўк, оқ ва яшил рангларда намоён бўлиб, Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан юртимизга ҳурмат ифодасини акс эттирди.
Дубайда Ўзбекистон байроғи порлади
Мустақиллик байрами муносабати билан Бурж Халифадаги ёритиш намойиши диққатни тортди. Тунги Дубай фонида Ўзбекистон байроғи рангларининг уйғунлиги иншоот фасадида яққол кўринди.
Суратларда Бурж Халифанинг кўк ва яшил ранглар билан ёритилгани, марказий қисмида эса оқ ранг устунлик қилгани акс этган.
Дубайнинг энг машҳур рамзларидан бири бугун Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан миллий рангларда жилоланди.
Нега айнан Бурж Халифа?
Дубайда жойлашган Бурж Халифа нафақат Бирлашган Араб Амирликларининг, балки бутун дунёнинг энг танилган меъморий иншоотларидан бири ҳисобланади.
Унинг улкан LED фасади турли давлатларнинг миллий байрамлари ва муҳим саналар муносабати билан махсус рангларда ёритилиб келади.
Бу эса бундай намойишларни оддий ёритишдан кўра кенгроқ маънога эга қилади.
Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги
Ўзбекистон 1991 йил 1 сентябрда давлат мустақиллигини эълон қилган.
Шу муносабат билан ҳар йили мамлакатда 1 сентябрь — Мустақиллик куни сифатида кенг нишонланади. 2026 йилда эса Ўзбекистон мустақиллигига 35 йил тўлди.
Бу сана муносабати билан нафақат Ўзбекистонда, балки хорижда ҳам юртимизга бағишланган турли тадбирлар ва рамзий акциялар ўтказилмоқда.
Дубайдаги манзара эътиборни тортди
Бурж Халифанинг Ўзбекистон байроғи рангларида ёритилиши байрам кайфиятини Дубай осмонига ҳам олиб чиқди.
Айниқса, иншоотнинг тундаги кўриниши ва унинг Дубай марказидаги ёритилган бинолар ҳамда сувдаги акси билан уйғунлашган манзараси диққатга сазовор.
Шундай қилиб, Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан миллий байроқ ранглари дунёнинг энг машҳур осмонўпар биноларидан бири — Бурж Халифада ҳам намоён бўлди.
…