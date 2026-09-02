Дубайдаги Бурж Халифа Ўзбекистон байроғи рангларида ёритилди

·38·Дунё
Дубайдаги Бурж Халифа Ўзбекистон байроғи рангларида ёритилди

Дубай осмонида Ўзбекистон байроғи ранглари порлади. Мамлакат мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан дунёдаги энг машҳур иншоотлардан бири — Бурж Халифа Ўзбекистон миллий байроғи рангларида ёритилди.

Дубай марказидаги ушбу манзара байрамнинг энг ёрқин рамзларидан бирига айланди. Бурж Халифанинг баланд фасади кўк, оқ ва яшил рангларда намоён бўлиб, Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан юртимизга ҳурмат ифодасини акс эттирди.

Дубайда Ўзбекистон байроғи порлади

Мустақиллик байрами муносабати билан Бурж Халифадаги ёритиш намойиши диққатни тортди. Тунги Дубай фонида Ўзбекистон байроғи рангларининг уйғунлиги иншоот фасадида яққол кўринди.

Суратларда Бурж Халифанинг кўк ва яшил ранглар билан ёритилгани, марказий қисмида эса оқ ранг устунлик қилгани акс этган.

Дубайнинг энг машҳур рамзларидан бири бугун Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан миллий рангларда жилоланди.

Нега айнан Бурж Халифа?

Дубайда жойлашган Бурж Халифа нафақат Бирлашган Араб Амирликларининг, балки бутун дунёнинг энг танилган меъморий иншоотларидан бири ҳисобланади.

Унинг улкан LED фасади турли давлатларнинг миллий байрамлари ва муҳим саналар муносабати билан махсус рангларда ёритилиб келади.

Бу эса бундай намойишларни оддий ёритишдан кўра кенгроқ маънога эга қилади.

Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги

Ўзбекистон 1991 йил 1 сентябрда давлат мустақиллигини эълон қилган.

Шу муносабат билан ҳар йили мамлакатда 1 сентябрь — Мустақиллик куни сифатида кенг нишонланади. 2026 йилда эса Ўзбекистон мустақиллигига 35 йил тўлди.

Бу сана муносабати билан нафақат Ўзбекистонда, балки хорижда ҳам юртимизга бағишланган турли тадбирлар ва рамзий акциялар ўтказилмоқда.

Дубайдаги манзара эътиборни тортди

Бурж Халифанинг Ўзбекистон байроғи рангларида ёритилиши байрам кайфиятини Дубай осмонига ҳам олиб чиқди.

Айниқса, иншоотнинг тундаги кўриниши ва унинг Дубай марказидаги ёритилган бинолар ҳамда сувдаги акси билан уйғунлашган манзараси диққатга сазовор.

Шундай қилиб, Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан миллий байроқ ранглари дунёнинг энг машҳур осмонўпар биноларидан бири — Бурж Халифада ҳам намоён бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

115 ёшли япон аёли узоқ умр сирини очиб, вафот этди115 ёшли япон аёли узоқ умр сирини очиб, вафот этдиБугун, 09:54200 минг долларлик олмосни оғзига яширган сайёҳ қамалди200 минг долларлик олмосни оғзига яширган сайёҳ қамалдиБугун, 09:42Зеленскийдан жиддий чақириқ: Россия ҳаво ҳудудида нималар содир бўлмоқда?Зеленскийдан жиддий чақириқ: Россия ҳаво ҳудудида нималар содир бўлмоқда?Кеча, 23:49«Улар мени осиб қўйишади!» Путиннинг янги сафарбарлик режаси ва яширин сўзлари«Улар мени осиб қўйишади!» Путиннинг янги сафарбарлик режаси ва яширин сўзлариКеча, 23:44Шошилинч: Илон Маск ва Киев ўртасидаги яширин музокаралар тафсилоти...Шошилинч: Илон Маск ва Киев ўртасидаги яширин музокаралар тафсилоти...Кеча, 23:35Нотўғри тушунишди: Нега одамлар товуқларни давлат хизматлари марказига кўтариб борди?Нотўғри тушунишди: Нега одамлар товуқларни давлат хизматлари марказига кўтариб борди?Кеча, 23:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди