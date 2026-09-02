Samsung Galaxy S27 флагманлари қувватлаш тезлиги бўйича маълумот берилди

·30·Техно
Samsung Galaxy S27 флагманлари қувватлаш тезлиги бўйича маълумот берилди

Кореманинг технология гиганти Samsung ўзининг бўлажак флагман смартфонлари устидаги ишларини давом эттирмоқда. ixbt.com нашрининг Хитой регулятори 3C маълумотларига таяниб хабар беришича, Galaxy S27 ҳамда Galaxy S27+ моделларига оид дастлабки техник тафсилотлар, жумладан, уларнинг қувватлаш тезлиги маълум бўлди. Ушбу кўрсаткичлар сўнгги йилларда флагман қурилмалар эволюциясини кузатиб келаётган фойдаланувчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сертификация маълумотларига кўра, СМ-S9520 рақамли Samsung Galaxy S27 смартфони стандарт версия сифатида 27 В гача бўлган қувватлаш тезлигини қўллаб-қувватлайди. Ўз навбатида, СМ-S9560 рақамига эга Galaxy S27+ модели 45 В қувват олиш имкониятига эга бўлиши кўрсатилган. Бироқ, ҳар иккала гаджет тўпламида ҳам тармоқ адаптери тақдим этилмаслиги аниқ бўлди.

Қувватлаш тезлигидаги турғунлик

Эътиборли жиҳати шундаки, оддий версиядаги Galaxy С флагманларининг тезкор қувватланиш кўрсаткичи йиллар давомида деярли ўзгармай қолмоқда. Мутахассислар таъкидлашича, 2020 йилда тақдим этилган Galaxy S20 модели ҳам 25 В қувватни қўллаб-қувватлаган эди. Oraдан шунча вақт ўтиб ҳам ушбу кўрсаткич деярли ўзгармагани технология ихлосмандларида саволлар туғдирмоқда.

Худди шундай ҳолат Plus моделларига ҳам тааллуқлидир. Galaxy S22+ чиққан 2022 йилдан буён ушбу туркумдаги қурилмалар 45 В қувватлаш тезлиги билан таъминланиб келинмоқда. Демак, Galaxy S27+ модели ҳам ушбу анъанани сақлаб қолган ҳолда кетма-кет бешинчи йил давомида айнан шу кўрсаткич билан чекланиши кутилмоқда.

Тақвимдаги ўзгаришлар ва янги моделлар

Қурилмаларнинг 3C базасида пайдо бўлиш вақти ҳам муҳим таҳлилий маълумотларни беради. Масалан, Galaxy S25 аввалроқ сентябрь ойида сертификациядан ўтган бўлса, Galaxy S26 фақатгина январ ойида рўйхатга олиниб, мартда эълон қилинган эди. Galaxy S27 ва S27+ моделларининг сентабердаёқ базада кўриниш бериши Samsung компанияси яна аввалги тақвим графигига қайтиши мумкинлигини англатади.

Ҳозирги прогнозларга кўра, янги сериянинг расмий тақдимоти 2027 йилнинг январ ойида бўлиб ўтиши эҳтимоли юқори, гарчи компания ҳали расмий муддатларни ошкор этмаган бўлса ҳам. Шунингдек, бўлажак қаторда S27+ ва S27 Ultra моделлари орасидаги бўшлиқни тўлдирувчи Galaxy S27 Pro талқини ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда. Қолган моделлар сертификати ҳам яқин ойларда расман эълон қилиниши кутилмоқда.

SamsungGalaxy S27СмартфонТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишладиАёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишладиБугун, 11:23Xiaomi компанияси янги флагман буклама телефонини намойиш этдиXiaomi компанияси янги флагман буклама телефонини намойиш этдиБугун, 10:50AnTuTu август ойи энг кучли субфлагманлар рейтингини эълон қилдиAnTuTu август ойи энг кучли субфлагманлар рейтингини эълон қилдиБугун, 09:26Олимлар океанларда кислород камайиб бораётгани ҳақида огоҳлантирдиОлимлар океанларда кислород камайиб бораётгани ҳақида огоҳлантирдиБугун, 08:58Red Magic 11S Pro+ 2026-йил август ойининг энг кучли смартфони деб топилдиRed Magic 11S Pro+ 2026-йил август ойининг энг кучли смартфони деб топилдиБугун, 08:22Xiaomi компанияси Mijia Сеилинг Фан билан халқаро бозорга чиқмоқдаXiaomi компанияси Mijia Сеилинг Фан билан халқаро бозорга чиқмоқдаБугун, 05:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди