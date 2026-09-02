Samsung Galaxy S27 флагманлари қувватлаш тезлиги бўйича маълумот берилди
Кореманинг технология гиганти Samsung ўзининг бўлажак флагман смартфонлари устидаги ишларини давом эттирмоқда. ixbt.com нашрининг Хитой регулятори 3C маълумотларига таяниб хабар беришича, Galaxy S27 ҳамда Galaxy S27+ моделларига оид дастлабки техник тафсилотлар, жумладан, уларнинг қувватлаш тезлиги маълум бўлди. Ушбу кўрсаткичлар сўнгги йилларда флагман қурилмалар эволюциясини кузатиб келаётган фойдаланувчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сертификация маълумотларига кўра, СМ-S9520 рақамли Samsung Galaxy S27 смартфони стандарт версия сифатида 27 В гача бўлган қувватлаш тезлигини қўллаб-қувватлайди. Ўз навбатида, СМ-S9560 рақамига эга Galaxy S27+ модели 45 В қувват олиш имкониятига эга бўлиши кўрсатилган. Бироқ, ҳар иккала гаджет тўпламида ҳам тармоқ адаптери тақдим этилмаслиги аниқ бўлди.
Қувватлаш тезлигидаги турғунликЭътиборли жиҳати шундаки, оддий версиядаги Galaxy С флагманларининг тезкор қувватланиш кўрсаткичи йиллар давомида деярли ўзгармай қолмоқда. Мутахассислар таъкидлашича, 2020 йилда тақдим этилган Galaxy S20 модели ҳам 25 В қувватни қўллаб-қувватлаган эди. Oraдан шунча вақт ўтиб ҳам ушбу кўрсаткич деярли ўзгармагани технология ихлосмандларида саволлар туғдирмоқда.
Худди шундай ҳолат Plus моделларига ҳам тааллуқлидир. Galaxy S22+ чиққан 2022 йилдан буён ушбу туркумдаги қурилмалар 45 В қувватлаш тезлиги билан таъминланиб келинмоқда. Демак, Galaxy S27+ модели ҳам ушбу анъанани сақлаб қолган ҳолда кетма-кет бешинчи йил давомида айнан шу кўрсаткич билан чекланиши кутилмоқда.
Тақвимдаги ўзгаришлар ва янги моделларҚурилмаларнинг 3C базасида пайдо бўлиш вақти ҳам муҳим таҳлилий маълумотларни беради. Масалан, Galaxy S25 аввалроқ сентябрь ойида сертификациядан ўтган бўлса, Galaxy S26 фақатгина январ ойида рўйхатга олиниб, мартда эълон қилинган эди. Galaxy S27 ва S27+ моделларининг сентабердаёқ базада кўриниш бериши Samsung компанияси яна аввалги тақвим графигига қайтиши мумкинлигини англатади.
Ҳозирги прогнозларга кўра, янги сериянинг расмий тақдимоти 2027 йилнинг январ ойида бўлиб ўтиши эҳтимоли юқори, гарчи компания ҳали расмий муддатларни ошкор этмаган бўлса ҳам. Шунингдек, бўлажак қаторда S27+ ва S27 Ultra моделлари орасидаги бўшлиқни тўлдирувчи Galaxy S27 Pro талқини ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда. Қолган моделлар сертификати ҳам яқин ойларда расман эълон қилиниши кутилмоқда.
…