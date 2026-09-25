Xiaomi 18 Pro ва Pro Max Хитойда катта навбатларни келтириб чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонлари Хитойда сотувга чиққанидан сўнг катта қизиқиш уйғотди, натижада савдо нуқталарида узун навбатлар пайдо бўлди.
- Ушбу қурилмалар 200 мегапикселли камера ва орқа панелида қўшимча экран каби илғор технологиялар билан жиҳозланган.
- Xiaomi 18 Pro нархи 5999 юандан бошланиб, 9999 юанигача, Pro Max эса 6999 юандан 9999 юанагача баҳоланган, шаффоф версиялари эса ундан қиммат.
Хитойнинг Xiaomi компанияси томонидан тақдим этилган янги флагман серияси — Xiaomi 18 Pro ва Xiaomi 18 Pro Max бозорда мисли кўрилмаган қизиқишга сабаб бўлди. Сотувлар бошланганининг иккинчи кунидаёқ Хитой бўйлаб Xiaomi Ҳоме чакана савдо дўконлари харидорлар билан тўлиб-тошди. Ушбу қадам бренд мухлислари орасида юқори талаб сақланиб қолаётганини ва янги қурилмалар технологик жиҳатдан жиддий эътиборга лойиқлигини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi Груп президенти Лу Вейбинг ва Xiaomi Мобиле расмий аккаунти Ўрта куз байрами давомида савдо нуқталарида олинган қизиқарли суратларни эълон қилди. Ҳнан, Шандун, Сзянсу ва бошқа провинциялардаги дўконлар олдида юзага келган узун навбатлар ҳамда намойиш стендлари атрофидаги гавжумлик Хитой бозорида янги флагманларга бўлган улкан иштиёқни яққол намоён этди.
Флагман смартфонларнинг техник имкониятлари ва нархлариМазкур туркумдаги смартфонлар ўзининг ўзига хос дизайни ва илғор функциялари билан ажралиб туради. Қурилмалар орқа панелида жойлашган қўшимча экран ҳамда 200 мегапикселли илғор камера тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқади. Эслатиб ўтамиз, Xiaomi 18 Pro серияси жорий йилнинг 23-сентябрь оқшомида расман тақдим этилиб, дарҳол сотувга чиқарилган эди.
Ушбу қаторга Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max моделлари ҳамда ўзига хос шаффоф версиялар киритилган. Нархларга тўхталадиган бўлсак, Xiaomi 18 Pro'нинг 12 GB ва 256 GB хотирага эга бошланғич конфигурацияси 5999 юанни ташкил этса, 16 GB тезкор ва 1 TB доимий хотирали варианти 8999 юанга баҳоланган. Янада илғор бўлган Xiaomi 18 Pro Max эса ўзининг хотира ҳажмига қараб 6999 юандан 9999 юанагача бўлган нархларда сотилмоқда. Шаффоф версияларни хоҳловчилар учун Xiaomi 18 Pro модели 9999 юандан, Pro Max шаффоф версияси эса 10999 юандан бошланади.
Изоҳлар 0
…