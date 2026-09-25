Xiaomi 18 Pro ва Pro Max Хитойда катта навбатларни келтириб чиқарди

·8·Техно
Xiaomi 18 Pro ва Pro Max Хитойда катта навбатларни келтириб чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонлари Хитойда сотувга чиққанидан сўнг катта қизиқиш уйғотди, натижада савдо нуқталарида узун навбатлар пайдо бўлди.
  • Ушбу қурилмалар 200 мегапикселли камера ва орқа панелида қўшимча экран каби илғор технологиялар билан жиҳозланган.
  • Xiaomi 18 Pro нархи 5999 юандан бошланиб, 9999 юанигача, Pro Max эса 6999 юандан 9999 юанагача баҳоланган, шаффоф версиялари эса ундан қиммат.

Хитойнинг Xiaomi компанияси томонидан тақдим этилган янги флагман серияси — Xiaomi 18 Pro ва Xiaomi 18 Pro Max бозорда мисли кўрилмаган қизиқишга сабаб бўлди. Сотувлар бошланганининг иккинчи кунидаёқ Хитой бўйлаб Xiaomi Ҳоме чакана савдо дўконлари харидорлар билан тўлиб-тошди. Ушбу қадам бренд мухлислари орасида юқори талаб сақланиб қолаётганини ва янги қурилмалар технологик жиҳатдан жиддий эътиборга лойиқлигини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi Груп президенти Лу Вейбинг ва Xiaomi Мобиле расмий аккаунти Ўрта куз байрами давомида савдо нуқталарида олинган қизиқарли суратларни эълон қилди. Ҳнан, Шандун, Сзянсу ва бошқа провинциялардаги дўконлар олдида юзага келган узун навбатлар ҳамда намойиш стендлари атрофидаги гавжумлик Хитой бозорида янги флагманларга бўлган улкан иштиёқни яққол намоён этди.

Флагман смартфонларнинг техник имкониятлари ва нархлари

Мазкур туркумдаги смартфонлар ўзининг ўзига хос дизайни ва илғор функциялари билан ажралиб туради. Қурилмалар орқа панелида жойлашган қўшимча экран ҳамда 200 мегапикселли илғор камера тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқади. Эслатиб ўтамиз, Xiaomi 18 Pro серияси жорий йилнинг 23-сентябрь оқшомида расман тақдим этилиб, дарҳол сотувга чиқарилган эди.

Ушбу қаторга Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max моделлари ҳамда ўзига хос шаффоф версиялар киритилган. Нархларга тўхталадиган бўлсак, Xiaomi 18 Pro'нинг 12 GB ва 256 GB хотирага эга бошланғич конфигурацияси 5999 юанни ташкил этса, 16 GB тезкор ва 1 TB доимий хотирали варианти 8999 юанга баҳоланган. Янада илғор бўлган Xiaomi 18 Pro Max эса ўзининг хотира ҳажмига қараб 6999 юандан 9999 юанагача бўлган нархларда сотилмоқда. Шаффоф версияларни хоҳловчилар учун Xiaomi 18 Pro модели 9999 юандан, Pro Max шаффоф версияси эса 10999 юандан бошланади.

Халқаро бозорга чиқиш режалари

Харидорларни қувонтирадиган яна бир муҳим хабар — Xiaomi ушбу сериянинг глобал бозорга чиқишини расман эълон қилди. Компания баёнотига кўра, Xiaomi 18 Pro смартфонлари 2026-йил охирига қадар жаҳон бозорида ҳам сотувга чиқарилади. Шунга қарамай, халқаро харидорлар учун тайёрланадиган глобал версиялар бироз кичрайтирилган аккумуляторлар билан жиҳозланиши маълум қилинди.

XiaomiXiaomi 18 ProСмартфонХитойТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro ва Pro Max премераси бўлиб ўтмоқдаXiaomi 18 Pro ва Pro Max премераси бўлиб ўтмоқда23 сентябр 16:25Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этиладиXiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этилади20 сентябр 16:55Xiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилди20 сентябр 14:51Xiaomi 18 Pro глобал версиялари аккумулятори кичикроқ бўладиXiaomi 18 Pro глобал версиялари аккумулятори кичикроқ бўладиБугун 00:55Xiaomi компанияси қизил рангли Транспарент Специал Эдитион моделларини тақдим этдиXiaomi компанияси қизил рангли Транспарент Специал Эдитион моделларини тақдим этдиКеча 03:56Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилди20 сентябр 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди