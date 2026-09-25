Тошкентда официант сувга тушган болани қутқариб қолди
ошкент шаҳри Олмазор туманида оддий кун кутилмаган воқеага айланди. Сувга тушиб кетган бола кафе официантининг жасорати туфайли омон қолди.
Ҳодиса 23 сентябрь куни туман ҳудудидаги сув бўйида жойлашган маҳаллалардан бирида содир бўлган.
Маълум қилинишича, бир гуруҳ болалар кўчада копток ўйнаётган пайтда тўп сувга тушиб кетган. Болалардан бири уни олиб чиқиш мақсадида катта қувур устига чиққан. Бироқ коптокни олаётган вақтида мувозанатини йўқотиб, сувга қулаб тушган.
Кучли оқим болани сув бўйлаб олиб кета бошлаган. Шу пайтда яқин атрофдаги кафелардан бирида ишлаётган официант йигит воқеани кўриб қолган.
У вақтни бой бермай, сувга сакраб тушган ва болани оқимдан олиб чиқиб, ҳаётини сақлаб қолган.
Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси маълумотига кўра, боланинг қутқариб қолинишида официантнинг тезкор ҳаракати муҳим аҳамият касб этган.
Қаҳрамонлик кўрсатган официант йигитни муносиб тақдирлаш масаласи кўриб чиқилмоқда.
Изоҳлар 0
…