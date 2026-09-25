Тошкентда официант сувга тушган болани қутқариб қолди

·0·Жамият
Тошкентда официант сувга тушган болани қутқариб қолди

ошкент шаҳри Олмазор туманида оддий кун кутилмаган воқеага айланди. Сувга тушиб кетган бола кафе официантининг жасорати туфайли омон қолди.

Ҳодиса 23 сентябрь куни туман ҳудудидаги сув бўйида жойлашган маҳаллалардан бирида содир бўлган.

Маълум қилинишича, бир гуруҳ болалар кўчада копток ўйнаётган пайтда тўп сувга тушиб кетган. Болалардан бири уни олиб чиқиш мақсадида катта қувур устига чиққан. Бироқ коптокни олаётган вақтида мувозанатини йўқотиб, сувга қулаб тушган.

Кучли оқим болани сув бўйлаб олиб кета бошлаган. Шу пайтда яқин атрофдаги кафелардан бирида ишлаётган официант йигит воқеани кўриб қолган.

У вақтни бой бермай, сувга сакраб тушган ва болани оқимдан олиб чиқиб, ҳаётини сақлаб қолган.

Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси маълумотига кўра, боланинг қутқариб қолинишида официантнинг тезкор ҳаракати муҳим аҳамият касб этган.

Қаҳрамонлик кўрсатган официант йигитни муносиб тақдирлаш масаласи кўриб чиқилмоқда.

Олмазор туманиТашкентсувга тушиб кетган болаофициант қаҳрамони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда официант каналга тушиб кетган болани қутқариб қолдиТошкентда официант каналга тушиб кетган болани қутқариб қолди23 сентябр 20:03Қашқадарёда майор чўкаётган болани қутқариб қолдиҚашқадарёда майор чўкаётган болани қутқариб қолди24 май 19:32Наманганда каналга тушиб кетган 3 ёшли бола қутқариб қолиндиНаманганда каналга тушиб кетган 3 ёшли бола қутқариб қолинди27 апрел 17:46Фарғонада икки ака-ука сувда чўкиб кетиб вафот этдиФарғонада икки ака-ука сувда чўкиб кетиб вафот этди3 апрел 22:24Ўзбекистонда 100 қизга 108 ўғил тўғри келмоқда — Қашқадарёда кўрсаткич юқориЎзбекистонда 100 қизга 108 ўғил тўғри келмоқда — Қашқадарёда кўрсаткич юқориБугун 14:13Жиззахда куёв ва қариндошлари эркакни кўр қилиб қўйдиЖиззахда куёв ва қариндошлари эркакни кўр қилиб қўйдиБугун 14:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ