Жиззахда куёв ва қариндошлари эркакни кўр қилиб қўйди

·2·Жамият
Жиззахда куёв ва қариндошлари эркакни кўр қилиб қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жиззахда қизининг буюмларини олиб кетиш учун келган ота куёви ва унинг қариндошлари билан жанжал оқибатида оғир тан жароҳати олиб, бир кўзидан айрилди.
  • Жабрланувчи воқеадан аввал 102 хизматига мурожаат қилган бўлса-да, жанжал авж олиб, у бир неча шахс томонидан дўппосланган.
  • Тиббий ҳужжатларда эркакда бош мия жароҳати, мия чайқалиши ва чап кўз шикастланиши қайд этилган, натижада у чап кўзининг кўриш қобилиятини йўқотган.

Жиззахда қизининг буюмларини олиб кетиш учун келган ота куёви ва унинг қариндошлари билан жанжал оқибатида оғир тан жароҳати олди. Маълум қилинишича, эркак бир кўзидан айрилган.

Бу ҳақда «Немолчи» лойиҳаси хабар берган. Ҳолатни Ички ишлар вазири матбуот котиби Шоҳруҳ Ғиёсов QALAMPIR.UZ’га тасдиқлаган.

Маълум бўлишича, жабрланувчининг қизи 2024 йилда У.А.га турмушга чиққан. Бироқ никоҳдан кейин оилада жанжаллар бошлангани, аёл мунтазам равишда тазйиқ ва зўравонликка дуч келгани айтилмоқда. Ҳатто унинг ҳомиладорлиги ҳам бу ҳолатни тўхтатмаган.

Қиз ота-онасини ташвишга солмаслик учун вазиятни яшириб келган. 2026 йил 23 май куни эса отасидан уни олиб кетишини сўраган. Шундан сўнг ота қизини Тошкентга олиб келган.

Орадан бир неча кун ўтиб, у яқинлари билан бирга қизининг шахсий буюмлари, ҳужжатлари ва набирасига тегишли нарсаларни олиб кетиш учун Жиззахга борган.

Ота ва унинг яқинлари низо келиб чиқиши мумкинлигини тахмин қилиб, воқеадан тахминан бир соат аввал 102 хизматига мурожаат қилган. Аммо кейин вазият кескинлашиб, эркак дўппосланган.

Жабрланувчининг айтишича, унга бир нечта шахс зарба берган. У йиқилганидан кейин ҳам тепилган ва ҳушини йўқотган. Яқинлари ёрдам беришга уринганида эса улар ҳам ушлаб турилгани айтилмоқда.

Тиббий ҳужжатларда эркакда бош мия жароҳати, мия чайқалиши, чап кўз шикастланиши ҳамда пешона ва қош соҳасидаги жароҳатлар қайд этилган. Оқибатда у чап кўзининг кўриш қобилиятини йўқотган, ҳозирда ўнг кўзида ҳам кўриш билан боғлиқ муаммолар пайдо бўлаётгани айтилган.

Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 104-моддаси 1-қисми билан жиноят иши қўзғатилган. Айни пайтда Жиззах вилояти ички ишлар органлари томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Тергов якунлари ва воқеага алоқадор шахсларга нисбатан ҳуқуқий баҳо қандай бўлиши ҳозирча маълум қилинмаган.

ЖиззахНемолчиШоҳруҳ Ғиёсов102 хизмат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўйда қўчқорнинг туёғига пайпоқ кийдирилди: аммо бошқа бир жиҳат кўпчиликни ҳайрон қолдирдиТўйда қўчқорнинг туёғига пайпоқ кийдирилди: аммо бошқа бир жиҳат кўпчиликни ҳайрон қолдирдиБугун 13:10Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашдиЎзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди14 сентябр 04:03Қашқадарёлик қиз покистонлик йигитга турмушга чиқди (видео)Қашқадарёлик қиз покистонлик йигитга турмушга чиқди (видео)11 сентябр 04:23Жиззахда иккита Damas’да 56 нафар боғча боласи ташилаётгани аниқландиЖиззахда иккита Damas’да 56 нафар боғча боласи ташилаётгани аниқландиБугун 12:52Жиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиасиЖиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиаси14 сентябр 17:45Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирдиТўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди7 август 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ