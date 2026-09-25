Жиззахда куёв ва қариндошлари эркакни кўр қилиб қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жиззахда қизининг буюмларини олиб кетиш учун келган ота куёви ва унинг қариндошлари билан жанжал оқибатида оғир тан жароҳати олиб, бир кўзидан айрилди.
- Жабрланувчи воқеадан аввал 102 хизматига мурожаат қилган бўлса-да, жанжал авж олиб, у бир неча шахс томонидан дўппосланган.
- Тиббий ҳужжатларда эркакда бош мия жароҳати, мия чайқалиши ва чап кўз шикастланиши қайд этилган, натижада у чап кўзининг кўриш қобилиятини йўқотган.
Жиззахда қизининг буюмларини олиб кетиш учун келган ота куёви ва унинг қариндошлари билан жанжал оқибатида оғир тан жароҳати олди. Маълум қилинишича, эркак бир кўзидан айрилган.
Бу ҳақда «Немолчи» лойиҳаси хабар берган. Ҳолатни Ички ишлар вазири матбуот котиби Шоҳруҳ Ғиёсов QALAMPIR.UZ’га тасдиқлаган.
Маълум бўлишича, жабрланувчининг қизи 2024 йилда У.А.га турмушга чиққан. Бироқ никоҳдан кейин оилада жанжаллар бошлангани, аёл мунтазам равишда тазйиқ ва зўравонликка дуч келгани айтилмоқда. Ҳатто унинг ҳомиладорлиги ҳам бу ҳолатни тўхтатмаган.
Қиз ота-онасини ташвишга солмаслик учун вазиятни яшириб келган. 2026 йил 23 май куни эса отасидан уни олиб кетишини сўраган. Шундан сўнг ота қизини Тошкентга олиб келган.
Орадан бир неча кун ўтиб, у яқинлари билан бирга қизининг шахсий буюмлари, ҳужжатлари ва набирасига тегишли нарсаларни олиб кетиш учун Жиззахга борган.
Ота ва унинг яқинлари низо келиб чиқиши мумкинлигини тахмин қилиб, воқеадан тахминан бир соат аввал 102 хизматига мурожаат қилган. Аммо кейин вазият кескинлашиб, эркак дўппосланган.
Жабрланувчининг айтишича, унга бир нечта шахс зарба берган. У йиқилганидан кейин ҳам тепилган ва ҳушини йўқотган. Яқинлари ёрдам беришга уринганида эса улар ҳам ушлаб турилгани айтилмоқда.
Тиббий ҳужжатларда эркакда бош мия жароҳати, мия чайқалиши, чап кўз шикастланиши ҳамда пешона ва қош соҳасидаги жароҳатлар қайд этилган. Оқибатда у чап кўзининг кўриш қобилиятини йўқотган, ҳозирда ўнг кўзида ҳам кўриш билан боғлиқ муаммолар пайдо бўлаётгани айтилган.
Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 104-моддаси 1-қисми билан жиноят иши қўзғатилган. Айни пайтда Жиззах вилояти ички ишлар органлари томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Тергов якунлари ва воқеага алоқадор шахсларга нисбатан ҳуқуқий баҳо қандай бўлиши ҳозирча маълум қилинмаган.
Изоҳлар 0
…