Хорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирди

·9·Спорт
Хорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия бош мураббийи Хорхе Жезус Уелсга қарши ўйинда Криштиану Роналдуни алмаштиришининг сабабини тушунтирди.
  • Мураббийнинг айтишича, Роналду ўйин охирида жисмоний жиҳатдан чарчаган ва олдинги чизиқда талаб қилинадиган юқори прессингни бажара олмаган.
  • Шунингдек, Жезус ўйиннинг сўнгги дақиқалари жамоага фаоллик ва тезкорлик талаб қилганини, шунинг учун тезкор ўйинчини майдонга туширишни режалаштирганини таъкидлади.

Миллатлар лигаси доирасида бўлиб ўтган Уелсга қарши ўйин Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду учун бироз омадсиз келди. Учрашув давомида қулай имкониятдан фойдалана олмаган тажрибали ҳужумчи иккинчи бўлимда майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Goal.com хабар қилишича, бош мураббий Хорхе Жезус мазкур кескин қарорнинг тактик сабабларини очиқ-ойдин тушунтириб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Пайшанба куни ўтказилган баҳсда португалияликлар қийин 1:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритишди. 41 ёшли ҳужумчи ўйин давомида ўзини кўрсатишга қийналди ва жуда қулай имкониятни голга айлантира олмади. Ярим ҳимоячи Рубен Невеснинг ажойиб узатмасидан кейин Роналду деярли юз фоизлик вазиятдан фойдалана олмади.

Шу боисдан бош мураббий Хорхе Жезус 68-дақиқада кескин ўзгаришга қўл қарор қилди ва сардорни захирага олди. Канал 11 телеканалига берган интервюсида мутахассис Роналдунинг жисмоний ҳолатига берган баҳоси ва бу қарор ортидаги сабабларни баён этди.

Тактик эҳтиёж ва жисмоний ҳолат

Жезуснинг сўзларига кўра, учрашувнинг сўнгги дақиқалари бутунлай бошқача ёндашувни талаб қилган. Майдонда уч очкони сақлаб қолиш учун жамоага фаоллик ва тезкорлик зарур бўлган эди.

«Ўйин биздан шундай ўзгаришни талаб қилди», – деди Жезус журналистларга берган интервюсида. Ўйин якунланишига 25 дақиқа қолганида, мураббий рақиб марказий ҳимоячиларига босим уюштира оладиган тезкор ўйинчини майдонга туширишни режалаштирган.

Терма жамоа сафида 234 та учрашувда ўтказиб, 146 та гол муаллифига айланган Роналду беллашув охирига келиб жисмоний жиҳатдан чарчагани сезилди. Жезус ўзининг юлдуз футболчиси олдинги чизиқда талаб қилинадиган юқори прессингни бажаришга кучи қолмаганини тан олди.

«Крис энди буни уддалай олмасди», – дея изоҳ берди Бенфиканинг собиқ устози. Шунингдек, мураббий ҳужум чизиғида ҳам футболчидан бундан ортиқ натижа кутиб бўлмаслигини яхши тушунганини қўшимча қилди.

Криштиану РоналдуХорхе ЖезусПортугалияМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима дедиХорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима дедиКеча 09:17Криштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этдиКриштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этдиБугун 02:18Криштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилдиКриштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилдиКеча 09:12Криштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайманКриштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайман23 сентябр 23:35Жорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайдиЖорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайди19 сентябр 09:35Хорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилдиХорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилди18 сентябр 17:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?