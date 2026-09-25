Хорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия бош мураббийи Хорхе Жезус Уелсга қарши ўйинда Криштиану Роналдуни алмаштиришининг сабабини тушунтирди.
- Мураббийнинг айтишича, Роналду ўйин охирида жисмоний жиҳатдан чарчаган ва олдинги чизиқда талаб қилинадиган юқори прессингни бажара олмаган.
- Шунингдек, Жезус ўйиннинг сўнгги дақиқалари жамоага фаоллик ва тезкорлик талаб қилганини, шунинг учун тезкор ўйинчини майдонга туширишни режалаштирганини таъкидлади.
Миллатлар лигаси доирасида бўлиб ўтган Уелсга қарши ўйин Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду учун бироз омадсиз келди. Учрашув давомида қулай имкониятдан фойдалана олмаган тажрибали ҳужумчи иккинчи бўлимда майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Goal.com хабар қилишича, бош мураббий Хорхе Жезус мазкур кескин қарорнинг тактик сабабларини очиқ-ойдин тушунтириб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Пайшанба куни ўтказилган баҳсда португалияликлар қийин 1:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритишди. 41 ёшли ҳужумчи ўйин давомида ўзини кўрсатишга қийналди ва жуда қулай имкониятни голга айлантира олмади. Ярим ҳимоячи Рубен Невеснинг ажойиб узатмасидан кейин Роналду деярли юз фоизлик вазиятдан фойдалана олмади.
Шу боисдан бош мураббий Хорхе Жезус 68-дақиқада кескин ўзгаришга қўл қарор қилди ва сардорни захирага олди. Канал 11 телеканалига берган интервюсида мутахассис Роналдунинг жисмоний ҳолатига берган баҳоси ва бу қарор ортидаги сабабларни баён этди.
Тактик эҳтиёж ва жисмоний ҳолатЖезуснинг сўзларига кўра, учрашувнинг сўнгги дақиқалари бутунлай бошқача ёндашувни талаб қилган. Майдонда уч очкони сақлаб қолиш учун жамоага фаоллик ва тезкорлик зарур бўлган эди.
«Ўйин биздан шундай ўзгаришни талаб қилди», – деди Жезус журналистларга берган интервюсида. Ўйин якунланишига 25 дақиқа қолганида, мураббий рақиб марказий ҳимоячиларига босим уюштира оладиган тезкор ўйинчини майдонга туширишни режалаштирган.
Терма жамоа сафида 234 та учрашувда ўтказиб, 146 та гол муаллифига айланган Роналду беллашув охирига келиб жисмоний жиҳатдан чарчагани сезилди. Жезус ўзининг юлдуз футболчиси олдинги чизиқда талаб қилинадиган юқори прессингни бажаришга кучи қолмаганини тан олди.
«Крис энди буни уддалай олмасди», – дея изоҳ берди Бенфиканинг собиқ устози. Шунингдек, мураббий ҳужум чизиғида ҳам футболчидан бундан ортиқ натижа кутиб бўлмаслигини яхши тушунганини қўшимча қилди.
Изоҳлар 0
…