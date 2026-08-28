Ўлим ёқасидаги эркак одатларини ўзгартириб, ҳаётини сақлаб қолди

·25·Дунё
Ўлим ёқасидаги эркак одатларини ўзгартириб, ҳаётини сақлаб қолди

Алкоголь ва зарарли таомларга қарамлик сабаб саломатлиги жиддий ёмонлашган 58 ёшли Мартин Дэвис шифокорларнинг огоҳлантиришидан сўнг ҳаётини тубдан ўзгартиришга қарор қилди. Унга одатларини ўзгартирмаса, бир неча ой ичида вафот этиши, акс ҳолда эса умрини яна 10 йилга узайтириши мумкинлиги айтилган.

Мартин аввал кунни беконли багет ва катта капучино билан бошлар, ичимлигига тўрт қошиқ шакар қўшар, кейин яна бир бутерброд ва бешта шоколадли печенье истеъмол қиларди. Тушликда McDonald’s’дан Big Mac бургери, кечки овқатда эса музлатилган ярим тайёр маҳсулотлардан тайёрланган таомларни танларди. Бунга қўшимча равишда у ҳар куни камида бир шиша спиртли ичимликлар ичган. Натижада вазни 174,64 кггача етган.

2020 йил ноябрь ойларида унинг аҳволи янада оғирлашган. Кўкрак оғриғи, нафас қисиши ва қон босимининг кескин кўтарилиши сабаб шифохонага олиб борилган. Мартин ўша пайтда алкоголни жиддий муаммо деб ҳисобламаганини, кейинчалик эса ўзини “функционал алкоголик” бўлганини англаганини айтди.

Шундан сўнг у спиртли ичимликларни бутунлай ташлади. Шунингдек, ширинликлар, шоколад ва тез тайёр бўладиган таомлардан воз кечиб, овқатланиш тартибини ўзгартирди. Энди у асосан ёнғоқ, денгиз маҳсулотлари, сабзавотлар истеъмол қилади, баъзида эса карри ёки чили тайёрлайди.

Бироқ Мартиннинг саломатлиги билан боғлиқ муаммолар тўлиқ бартараф бўлмади. Унга обструктив уйқу апноэси, жигар шикастланиши, буйрак фаолияти бузилиши, артрит ва бошқа бир қатор юрак касалликлари ташхиси қўйилди.

Bitiruv kiyimidagi qiz va erkak Derby universiteti banneri oldida turibdi.

Кейинчалик у шахсий тренер Клайв Фирон билан шуғуллана бошлади. Мартин якка тартибда бокс машғулотларини ўтказди, уйида спорт зали ташкил қилди ва ҳар куни эрталаб 14 минг қадам юришни одат қилди.

Икки йил давомидаги ҳаракатлар натижасида унинг вазни 78,47 кггача тушди.

Мартиннинг айтишича, у ҳали ҳам саломатлиги билан боғлиқ муаммолардан азият чекмоқда. Бироқ асосий мақсади — фарзандларининг университетни тамомлаганини кўриш. У қизининг битирув маросимида иштирок этган, энди эса ўғлининг ҳам шу кунига етиб боришни истайди.

Унинг мураббийи Клайв Фирон Мартиннинг ўзгаришини “ажойиб сафар” деб атади. Унинг таъкидлашича, энг муҳим натижа нафақат вазннинг камайиши, балки Мартиннинг овқатланиш ва ҳаёт тарзига бўлган муносабатини ўзгартирганидир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

51 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди51 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этдиБугун, 13:20Нью-Джерси соҳилида осмонда улкан тўлқин пайдо бўлдиНью-Джерси соҳилида осмонда улкан тўлқин пайдо бўлдиБугун, 12:58Қурувчиларнинг янги «ёрдамчиси»: Мушукча қандай қилиб шов-шувга айланди?Қурувчиларнинг янги «ёрдамчиси»: Мушукча қандай қилиб шов-шувга айланди?Бугун, 12:51Жанубий Кореяда ўзбекистонлик аёл 4 мушукни ўлдиришда гумонланмоқдаЖанубий Кореяда ўзбекистонлик аёл 4 мушукни ўлдиришда гумонланмоқдаБугун, 12:18Испанияда 20 мингдан ортиқ одам помидор жангини уюштирдиИспанияда 20 мингдан ортиқ одам помидор жангини уюштирдиБугун, 12:04Америкалик эркак қизи билан аравачада жаҳон рекордини янгиладиАмерикалик эркак қизи билан аравачада жаҳон рекордини янгиладиБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди