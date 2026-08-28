Ўлим ёқасидаги эркак одатларини ўзгартириб, ҳаётини сақлаб қолди
Алкоголь ва зарарли таомларга қарамлик сабаб саломатлиги жиддий ёмонлашган 58 ёшли Мартин Дэвис шифокорларнинг огоҳлантиришидан сўнг ҳаётини тубдан ўзгартиришга қарор қилди. Унга одатларини ўзгартирмаса, бир неча ой ичида вафот этиши, акс ҳолда эса умрини яна 10 йилга узайтириши мумкинлиги айтилган.
Мартин аввал кунни беконли багет ва катта капучино билан бошлар, ичимлигига тўрт қошиқ шакар қўшар, кейин яна бир бутерброд ва бешта шоколадли печенье истеъмол қиларди. Тушликда McDonald’s’дан Big Mac бургери, кечки овқатда эса музлатилган ярим тайёр маҳсулотлардан тайёрланган таомларни танларди. Бунга қўшимча равишда у ҳар куни камида бир шиша спиртли ичимликлар ичган. Натижада вазни 174,64 кггача етган.
2020 йил ноябрь ойларида унинг аҳволи янада оғирлашган. Кўкрак оғриғи, нафас қисиши ва қон босимининг кескин кўтарилиши сабаб шифохонага олиб борилган. Мартин ўша пайтда алкоголни жиддий муаммо деб ҳисобламаганини, кейинчалик эса ўзини “функционал алкоголик” бўлганини англаганини айтди.
Шундан сўнг у спиртли ичимликларни бутунлай ташлади. Шунингдек, ширинликлар, шоколад ва тез тайёр бўладиган таомлардан воз кечиб, овқатланиш тартибини ўзгартирди. Энди у асосан ёнғоқ, денгиз маҳсулотлари, сабзавотлар истеъмол қилади, баъзида эса карри ёки чили тайёрлайди.
Бироқ Мартиннинг саломатлиги билан боғлиқ муаммолар тўлиқ бартараф бўлмади. Унга обструктив уйқу апноэси, жигар шикастланиши, буйрак фаолияти бузилиши, артрит ва бошқа бир қатор юрак касалликлари ташхиси қўйилди.
Кейинчалик у шахсий тренер Клайв Фирон билан шуғуллана бошлади. Мартин якка тартибда бокс машғулотларини ўтказди, уйида спорт зали ташкил қилди ва ҳар куни эрталаб 14 минг қадам юришни одат қилди.
Икки йил давомидаги ҳаракатлар натижасида унинг вазни 78,47 кггача тушди.
Мартиннинг айтишича, у ҳали ҳам саломатлиги билан боғлиқ муаммолардан азият чекмоқда. Бироқ асосий мақсади — фарзандларининг университетни тамомлаганини кўриш. У қизининг битирув маросимида иштирок этган, энди эса ўғлининг ҳам шу кунига етиб боришни истайди.
Унинг мураббийи Клайв Фирон Мартиннинг ўзгаришини “ажойиб сафар” деб атади. Унинг таъкидлашича, энг муҳим натижа нафақат вазннинг камайиши, балки Мартиннинг овқатланиш ва ҳаёт тарзига бўлган муносабатини ўзгартирганидир.
…