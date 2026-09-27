Нидерландияда ўта кучли магнит майдонига чидамли квант сенсор яратилди

·0·Авто
Нидерландияда ўта кучли магнит майдонига чидамли квант сенсор яратилди

Нидерландиядаги Твенте университети тадқиқотчилари ташқи магнит майдони 1 Teslaгача бўлган шароитда ҳам ишлай оладиган янги турдаги ўта ўтказувчан квант сенсорини ишлаб чиқишди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма Ернинг магнит майдонидан қарийб 20 минг баробар кучлироқ майдонларда ҳам ўз иш қобилиятини тўлиқ сақлаб қолади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур илмий ишнинг асосий мақсади квант материалларининг магнит тузилмаларини нанометр аниқлигида ўрганишдан иборат. Қурилманинг марказида жуда заиф магнит майдонларини қайд этишга қодир бўлган СҚУИД (ўта ўтказувчан квант интерференция датчиги) ётади. Мутахассисларнинг тушунтиришича, энг батафсил ўлчовларни олиш учун датчикни ўрганилаётган материал юзасига иложи борича яқинроқ олиб бориш талаб этилади, чунки локал магнит майдонларининг кучи масофа узоқлашган сари кескин пасайиб кетади.

Инновацион конструкция ва унинг афзалликлари

Тадқиқотнинг асосий янгилиги айнан сенсор конструкциясига тегишли. Олимлар анъанавий ясси чип ўрнига кремнийдан ясалган вертикал микроскопик пирамидани яратишди. Унинг юпқа қаркасига ўта ўтказувчан ниобий қатлами қопланган бўлиб, пирамиданинг энг чўққисида сезгир СҚУИД жойлаштирилган. Айнан шу ўзига хос геометрия датчикни намунага аввалгига қараганда анча яқинлаштириш имконини беради.

Янги датчикнинг яна бир муҳим афзаллиги унинг кучли магнит майдонларига нисбатан турғунлигидир. Одатда, бундай майдонлар кўпчилик ўта ўтказувчан сенсорлар учун жиддий муаммо туғдириб, уларнинг ўта ўтказувчанлик хусусиятини бузиб юбориши мумкин. Бироқ янги қурилма 1 Tesla кучланишгача бўлган майдонда барқарор ишлайди ва бу уни кучли ташқи магнит таъсирини талаб қилувчи илмий изланишлар учун мукаммал воситага айлантиради.

Ишлаб чиқариш технологияси ва келажакдаги истиқболлар

Қурилманинг тузилиши тўртта ўта ўтказувчан ўтказгични ўз ичига олади. Улардан иккитаси магнит майдонини ўлчаш учун хизмат қилса, қолган иккитаси сканерлаш жараёнида сенсор ҳолатини бошқариш ва унинг сезгирлигини аниқ созлаш имконини беради. Мутахассислар ушбу технологиянинг ишлаб чиқаришдаги қулайликларини ҳам алоҳида таъкидлашмоқда.

Хусусан, датчикларни бевосита кремний пластиналарида микросхемалар ишлаб чиқаришга яқин усуллар ёрдамида тайёрлаш мумкин. Биргина технологик сикл давомида потенциал равишда юзлаб шундай қурилмаларни чиқаришга эришилади, тайёр ва яроқли датчиклар улуши эса деярли 90 фоизни ташкил этади.

Келгусида бу каби ишланмалар нафақат квант материалларини тадқиқ этишда, балки мураккаб уч ўлчамли микро тузилмалар ичида тўлақонли ўта ўтказувчан электроника яратишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу эса ўз навбатида янада ихчам ва юқори сезгир квант ўлчаш асбобларини яратиш йўлини очиб беради.

Квант сенсорЎта ўтказувчанликИлмий янгиликТвенте университетиНанотехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Келажак транзисторлари: олимлар атом қалинлигидаги ўта юпқа қатламни яратдиКелажак транзисторлари: олимлар атом қалинлигидаги ўта юпқа қатламни яратди13 сентябр 01:29Физиклар хирал ўта ўтказувчанликнинг аниқ далилларини топишдиФизиклар хирал ўта ўтказувчанликнинг аниқ далилларини топишди10 май 23:56Атмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилдиАтмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилди17 сентябр 07:54Кабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлдиКабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлди15 сентябр 17:52Нега сув тефлонда думалайди, шишада эса ёйилади: Олимлар илк бор молекуляр сабабни топдиНега сув тефлонда думалайди, шишада эса ёйилади: Олимлар илк бор молекуляр сабабни топди22 июн 14:57Литий учун «супермагистрал»: Бор нитриди нанотрубкалари ионлар ҳаракатини 30 баравар тезлатдиЛитий учун «супермагистрал»: Бор нитриди нанотрубкалари ионлар ҳаракатини 30 баравар тезлатди21 июн 19:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди