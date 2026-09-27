Санкциялар остидаги миллиардер FIDE тахтига ўтирди: Тимур Турлов жаҳон шахмат раҳбари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Асли россиялик, ҳозирда Қозоғистон фуқароси бўлган 38 ёшли тадбиркор Тимур Турлов Халқаро шахмат федерацияси (ФИДЕ)нинг янги президенти этиб сайланди.
- Украина санксиялари остида бўлган Турлов, Европа Иттифоқи санксияларига учраган собиқ президент Аркадий Дворкович номзодини қайтариб олгач, президентлик учун курашди.
Жаҳон шахмат ҳамжамиятида узоқ кутилган ва катта сиёсий резонанс уйғотган президентлик сайловлари ниҳоясига етди. Reuters ахборот агентлиги маълум қилишича, Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) раҳбарлигига Украина санкциялари рўйхатида бўлган асли россиялик қозоғистонлик тадбиркор, Freedom Holding Corp асосчиси 38 ёшли Тимур Турлов сайланди. 2022 йилда Россия фуқаролигидан воз кечиб, Қозоғистон паспортини олган Турлов дастлаб собиқ президент Аркадий Дворкович билан биргаликда вице-президентликка даъвогарлик қилаётган эди.
Бироқ 2026 йил ёзида Европа Иттифоқи санкцияларига учраган Дворкович номзодини қайтариб олгач, Турлов шахсан президентлик учун курашди ва 26 сентябрь кунги сайловларда ғалаба қозонди. FIDE атрофидаги Ғарб ва Украина доираларининг кескин танқидларини юмшатиш мақсадида Турлов кутилмаган компромисс қадам ташлади — у Украина Президенти девони раҳбари маслаҳатчиси Михаил Подолякни FIDE вице-президенти лавозимига тайинлашни қўллаб-қувватлади.
«38 ёшли миллиардер, FIDE тахти ва Подоляк омили»: Сайловларнинг 5 та асосий нуқтаси
FIDE раҳбариятидаги глобал ўзгаришлардан энг муҳим расмий фактлар:
Тимур Турлов — FIDE янги президенти: 2026 йил 26 сентябрь куни бўлиб ўтган сайловларда қозоғистонлик бизнесмен ғалаба қозонди;
Дворковичнинг четлашиши ва санкциялар: ЕИ санкцияларига тушган Аркадий Дворкович ўз ваколатларини тўхтатиб, Турлов номзодини очиқ қўллаб-қувватлади;
Украина санкциялари босими: Турлов ва унинг Freedom Holding Corp компанияси Украина санкциялари остида қолмоқда;
Михаил Подолякнинг вице-президентлиги: Танқидларни юмшатиш учун Украина Президенти девони маслаҳатчиси FIDE вице-президенти этиб тайинланмоқда;
Шахматда сиёсий мувозанат излови: Ташкилот Россия таъсири ва Европа босими ўртасидаги кескинликни дипломатик йўл билан камайтиришга уринмоқда.
FIDE раҳбариятидаги ўзгаришлар: Дворкович даври ва Турлов даври таққоси
Ташкилотдаги ҳокимият алмашинуви ва сиёсий мувозанат кўрсаткичлари жадвали:
Мезонлар ва йўналишлар
Аркадий Дворкович даври
Тимур Турлов даври (Янги раҳбарият)
Раҳбарнинг фуқаролиги ва мақоми
Россия фуқароси, собиқ Бош вазир ўринбосари
Қозоғистон фуқароси, халқаро инвестор ва миллиардер
Халқаро санкциялар ҳолати
2026 йилда тўғридан-тўғри ЕИ санкцияларига тушди
Украина санкциялари остида (лекин ЕИ/АҚШ рўйхатида йўқ)
Тижорий ва молиявий таянч
Freedom Holding Corp бош ҳомий сифатида турди
Бевосита Freedom Holding ва Турлов молиявий қудрати
Украина ва Ғарб билан муносабатлар
Қаттиқ босим, турнирларни бойкот қилиш хавфи
Михаил Подолякни вице-президентликка таклиф қилиш орқали компромисс
Асосий мақсад ва йўналиш
Ташкилотни сиёсий изоляциядан сақлаб туриш
Глобал шахматни тўлиқ деполитизация қилиш ва бизнесни кенгайтириш
Геосиёсат ва спорт экспертизаси: Нега Турловнинг сайланиши шахмат олами учун инқилобий?
Халқаро спорт таҳлилчилари, дипломатлар ва гроссмейстерларнинг хулосалари:
«Молиявий мустақиллик ва FIDE бюджети»: Сўнгги йилларда жаҳон шахмат тожи ва гран-прилари айнан Турлов тузилмалари томонидан молиялаштириб келинган; ташкилот молиявий жиҳатдан банкротликка учрамаслиги учун делегатлар Турлов номзодини энг ишончли ҳомий сифатида танлади;
Подоляк дипломатияси ва ноёб мувозанат: Михаил Подолякнинг FIDE раҳбариятига олиб келиниши — Турлов томонидан ўйланган ўта пухта геосиёсий юришдир; бу қадам Киев ва Европа томонидан бўлаётган бойкот чақириқларини блоклашга ва шахматни катта санкциялар урушидан олиб чиқишга қаратилган;
Марказий Осиё ва Қозоғистон мавқеи: FIDE тарихида илк бор Марказий Осиё минтақаси вакили дунё шахматининг биринчи рақамига айланди; бу минтақада, жумладан, Ўзбекистон ва Қозоғистонда шахматга глобал инвестицияларнинг янги тўлқини кириб келишига йўл очади.
Сизнингча, Тимур Турловнинг FIDE раҳбари бўлиши ва Михаил Подолякнинг вице-президентликка келиши жаҳон шахматини сиёсий можаролардан қутқариб қола оладими? Марказий Осиё вакилининг жаҳон шахмати чўққисига чиқиши юртимиз спорти учун қандай янги имкониятлар эшигини очади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва спорт сиёсатидаги ушбу катта бурилиш таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…