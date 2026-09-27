Манчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мустақил комиссия Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликлар бўйича айбдор деб топди, аммо якуний жазо тури ва унинг қачон қўлланилиши сир сақланмоқда.
- Айбловлар эълон қилинганидан бери 1329 кун ўтди ва клуб апелляция шикояти киритишга тайёргарлик кўрмоқда.
- Бу иш Премер-лиганинг бошқа клублари ва бутун Англия футболининг обрўсига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
Англия Премер-лигаси тарихидаги энг узоқ давом этган ва шов-шувли молиявий можаролардан бири кутилмаган босқичга кирди. The Athletic нашри ва BBC Sport хабарига кўра, мустақил комиссия Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликлар бўйича айбдор деб топди. Ушбу қарор кўпчилик кутгандек можаронинг якуни бўлиши ўрнига, янада мураккаб ва кескин баҳсларга бой янги босқични очиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Айбловлар эълон қилинганидан бери 1329 кун, расмий эшитувлар бошланганидан буён эса нақд икки йил-у ўн кун вақт ўтди. Шунча узоқ давом этган текширувлардан сўнг чиқарилган ҳукм ҳозирча расман эълон қилингани йўқ. Тафсилотлар махфийлик шартномаси остида сақланмоқда ва клуб расмийлари ҳужжат билан танишиш учун махсус имзо қўйишга мажбур бўлган.
Ноаниқлик ва апелляция жараёниҲозирги вазиятдаги энг катта парадокс шундаки, айбдорлик тасдиқланганига қарамай, якуний жазо тури ва унинг қачон қўлланилиши сир сақланмоқда. На Англия Премер-лигаси раҳбарияти, на Манчестер Сити клуби ҳукм тафсилотларини оммага ошкор қилди. Клуб вакиллари жараён ҳали якунланмаганини таъкидлаб, апелляция шикояти киритишга тайёргарлик кўраётганини билдирмоқда.
Мутахассислар фикрича, мустақил комиссия хулосаси фақатгина биринчи босқичнинг тугаши холос. Олдинда клубнинг апелляцияси, эҳтимолий миллионлаб жарималар, очко олиб ташлаш ёки ҳатто чемпионатдан четлатиш каби кескин сценарийлар турибди. Бу эса турнир жадвалидаги мувозанат ва рақиб жамоаларнинг тақдирига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
Рақиб клублар муносабати ва оқибатларПремер-лиганинг бошқа гранд клублари ва мухлислар вазиятнинг қандай якунланишини катта хавотир билан кузатмоқда. Молиявий қоидабузарликлар туфайли жабр кўрганини даъво қилаётган рақиблар адолатли ва қатъий чора кўрилишини талаб қилмоқда. Бироқ, ишнинг ҳуқуқий жиҳатдан мураккаблиги ва томонларнинг муросасизлиги жараённинг чўзилишига сабаб бўлмоқда.
Мазкур можаро нафақат Манчестер Сити клубининг мавсумдаги режаларига, балки бутун Англия футболининг обрўси ва молиявий-ҳуқуқий тизимига жиддий синов бўлмоқда. Ҳозирги кунда барча томонлар навбатдаги расмий баёнотларни ва комиссия қарорининг тўлиқ ижро этилиш механизмини кутмоқда.
Изоҳлар 0
…