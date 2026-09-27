Манчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқда

·10·Спорт
Манчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мустақил комиссия Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликлар бўйича айбдор деб топди, аммо якуний жазо тури ва унинг қачон қўлланилиши сир сақланмоқда.
  • Айбловлар эълон қилинганидан бери 1329 кун ўтди ва клуб апелляция шикояти киритишга тайёргарлик кўрмоқда.
  • Бу иш Премер-лиганинг бошқа клублари ва бутун Англия футболининг обрўсига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Англия Премер-лигаси тарихидаги энг узоқ давом этган ва шов-шувли молиявий можаролардан бири кутилмаган босқичга кирди. The Athletic нашри ва BBC Sport хабарига кўра, мустақил комиссия Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликлар бўйича айбдор деб топди. Ушбу қарор кўпчилик кутгандек можаронинг якуни бўлиши ўрнига, янада мураккаб ва кескин баҳсларга бой янги босқични очиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Айбловлар эълон қилинганидан бери 1329 кун, расмий эшитувлар бошланганидан буён эса нақд икки йил-у ўн кун вақт ўтди. Шунча узоқ давом этган текширувлардан сўнг чиқарилган ҳукм ҳозирча расман эълон қилингани йўқ. Тафсилотлар махфийлик шартномаси остида сақланмоқда ва клуб расмийлари ҳужжат билан танишиш учун махсус имзо қўйишга мажбур бўлган.

Ноаниқлик ва апелляция жараёни

Ҳозирги вазиятдаги энг катта парадокс шундаки, айбдорлик тасдиқланганига қарамай, якуний жазо тури ва унинг қачон қўлланилиши сир сақланмоқда. На Англия Премер-лигаси раҳбарияти, на Манчестер Сити клуби ҳукм тафсилотларини оммага ошкор қилди. Клуб вакиллари жараён ҳали якунланмаганини таъкидлаб, апелляция шикояти киритишга тайёргарлик кўраётганини билдирмоқда.

Мутахассислар фикрича, мустақил комиссия хулосаси фақатгина биринчи босқичнинг тугаши холос. Олдинда клубнинг апелляцияси, эҳтимолий миллионлаб жарималар, очко олиб ташлаш ёки ҳатто чемпионатдан четлатиш каби кескин сценарийлар турибди. Бу эса турнир жадвалидаги мувозанат ва рақиб жамоаларнинг тақдирига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Рақиб клублар муносабати ва оқибатлар

Премер-лиганинг бошқа гранд клублари ва мухлислар вазиятнинг қандай якунланишини катта хавотир билан кузатмоқда. Молиявий қоидабузарликлар туфайли жабр кўрганини даъво қилаётган рақиблар адолатли ва қатъий чора кўрилишини талаб қилмоқда. Бироқ, ишнинг ҳуқуқий жиҳатдан мураккаблиги ва томонларнинг муросасизлиги жараённинг чўзилишига сабаб бўлмоқда.

Мазкур можаро нафақат Манчестер Сити клубининг мавсумдаги режаларига, балки бутун Англия футболининг обрўси ва молиявий-ҳуқуқий тизимига жиддий синов бўлмоқда. Ҳозирги кунда барча томонлар навбатдаги расмий баёнотларни ва комиссия қарорининг тўлиқ ижро этилиш механизмини кутмоқда.

Манчестер СитиПремер-лигаФутбол янгиликлариМолиявий фаир-плайАнглия чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити иши: Англия футболида тарихий қарор ва Гвардиола сўзлариМанчестер Сити иши: Англия футболида тарихий қарор ва Гвардиола сўзлариКеча 19:37Рой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилдиРой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилдиБугун 01:31Давид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирдиДавид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирдиКеча 13:51Серхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиСерхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайди6 сентябр 20:50Манчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилдиМанчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилди25 сентябр 20:35Манчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдимиМанчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдимиКеча 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди