«Олтин авлод»: Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон шахматчиларини табриклади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон шахматчилари Самарқандда ўтказилган 46-Жаҳон шахмат олимпиадасида тарихий натижа кўрсатиб, мамлакатга иккинчи бор олимпиада олтин медалини тақдим этди.
- Президент Шоукат Мирзиёев ушбу ғалаба билан жамоа аъзолари, устоз ва мураббийларни табриклаб, уларни «олтин авлод» деб атади.
- Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси мусобақада ғолиб чиққани мамлакатнинг шахматдаги юксалаётган мавқеини яна бир бор тасдиқлади.
Ўзбекистон шахматчилари Самарқандда ўтказилган 46-Жаҳон шахмат олимпиадасида тарихий натижа қайд этиб, мамлакатга яна бир бор олимпиада олтинини тақдим этди. Жамоанинг бу ғалабаси Ўзбекистоннинг шахматдаги юксалаётган мавқеини яна бир бор намоён қилди. ФИДЕ маълумотига кўра, Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси мусобақада ғолиб чиқиб, икки карра олимпиада чемпионига айланди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев жамоа аъзолари, устоз ва мураббийларни ушбу тарихий ғалаба билан табриклади.
«Сизлар — Янги Ўзбекистон қаҳрамонларисиз»
Давлат раҳбари ўз табригида Самарқанддаги зафарни мамлакат шахмати тарихидаги алоҳида воқеа сифатида баҳолади.
Президент жамоа аъзоларини «олтин авлод» дея атаб, уларнинг халқаро майдонда Ўзбекистон номини муносиб ҳимоя қилганини таъкидлади.
«Икки карра олимпиада чемпиони деган юксак шарафли унвон, буюк зафар барчамизга, кўпмиллатли халқимизга муборак бўлсин!»
Шавкат Мирзиёевнинг таъкидлашича, бугунги шахматчилар нафақат спорт натижаси, балки мамлакат ёшларининг салоҳиятини ҳам намоён этмоқда.
Нодирбек Абдусатторов — биринчи тахтада олтин медаль
Жамоанинг етакчиларидан бири Нодирбек Абдусатторов олимпиада давомида мағлубиятга учрамади.
Президент уни биринчи тахтада барқарор ўйин кўрсатган ва жамоа лидери эканини исботлаган шахматчи сифатида алоҳида эътироф этди.
ФИДЕ ҳам мусобақанинг ҳал қилувчи босқичи олдидан Абдусатторовнинг 10 турдан кейин 8 очко билан мағлубиятсиз бораётганини қайд этган эди.
Унинг шахсий натижаси жамоанинг умумий ғалабасида муҳим ўрин тутди.
Нодирбек Ёқуббоевнинг драматик партияси алоҳида тилга олинди
Нодирбек Ёқуббоев ҳам Ўзбекистоннинг чемпионлик йўлида муҳим очколарни қўлга киритди.
Президент уни Туркия, Ҳиндистон, Хитой ва АҚШ вакилларига қарши беллашувларда кўрсатган матонати учун алоҳида таъкидлади.
Айниқса, Ҳиндистон вакили Ниҳал Саринга қарши партияси диққат марказида бўлди. Президент ушбу беллашувдаги мураккаб вазиятдан чиқиш учун қўлланган тактик ечимларни алоҳида қайд этди.
Бу партия Ўзбекистон — Ҳиндистон ўртасидаги медаллар учун курашда муҳим эпизодлардан бири сифатида эсда қолди.
Жавоҳир Синдоров ва ёш авлоднинг ҳиссаси
Жавоҳир Синдоров ҳам чемпионликка катта ҳисса қўшган шахматчилардан бири бўлди.
ФИДЕ маълумотига кўра, Ўзбекистоннинг Арманистонга қарши ҳал қилувчи баҳсида айнан Синдоров биринчи ғалабани қўлга киритган. У Роберт Ованнисянни мағлуб этиб, жамоага муҳим очко тақдим этган. Шу учрашувда Муҳиддин Мадаминов ҳам ғалаба қозонган, Нодирбек Абдусатторов эса ўз партиясида ютиб, Ўзбекистоннинг 3,5:0,5 ҳисобидаги ишончли ғалабасини таъминлаган.
Президент Муҳиддин Мадаминовнинг ҳам мусобақада бирорта мағлубиятга учрамаганини алоҳида эътироф этди.
Шамсиддин Воҳидов ҳам муҳим очколарни тақдим этди
Терма жамоанинг яна бир аъзоси Шамсиддин Воҳидов ҳам бир қатор муҳим беллашувларда ўзини кўрсата олди.
У Ҳиндистон, Туркия ва Венгрия шахматчиларига қарши партияларда жамоа учун зарур очколарни қўлга киритишга ҳаракат қилди.
Шу тариқа Ўзбекистоннинг чемпионлик натижаси фақат бир ёки икки шахматчининг эмас, бутун жамоанинг биргаликдаги меҳнати маҳсули бўлди.
Ўзбекистоннинг иккинчи жамоаси ҳам эътибордан четда қолмади
Самарқанддаги олимпиадада Ўзбекистон иккинчи таркиб билан ҳам иштирок этди.
Президент бу жамоа натижасини ҳам алоҳида қайд этди. Жаҳонгир Воҳидов бошчилигидаги таркиб кучли рақибларга қарши бир қатор муҳим ғалабаларни қўлга киритди.
ФИДЕ ҳам Ўзбекистон-2 жамоасини олимпиаданинг кашфиётларидан бири сифатида қайд этган. Жамоа Нидерландияга қарши 3,5:0,5 ҳисобида ғалаба қозонган.
Испания ва Англия вакиллари устидан қайд этилган натижалар ҳам Президент табригида алоҳида тилга олинди.
Аёллар жамоаси ҳам муносиб натижа қайд этди
Президент Ўзбекистон аёллар терма жамоаси иштирокини ҳам эътиборсиз қолдирмади.
Уларнинг АҚШ терма жамоасига қарши тенгма-тенг кураш олиб боргани, 11 тур давомида 7 та ғалабага эришгани ва мусобақани 13-ўринда якунлагани қайд этилди.
Бу натижа Ўзбекистонда шахмат тараққиёти фақат эркаклар терма жамоаси билан чекланиб қолмаётганини кўрсатади.
Парашахматчилардан ҳам тарихий натижа
Самарқанддаги шахмат байрами доирасида парашахматчилар ҳам муҳим натижа қайд этди.
Ўзбекистон вакиллари ушбу мусобақалар тарихида биринчи марта бронза медални қўлга киритди.
Президент табригида Селби шахсий ҳисобда кумуш, Абдулазиз эса бронза медалига сазовор бўлгани, Аҳадхон эса мусобақани умуман мағлубиятсиз ўтказгани алоҳида таъкидланган.
ФИДЕ эътирофи ҳам Ўзбекистон шахматининг юксалаётганини кўрсатди
Самарқанддаги олимпиада Ўзбекистон шахматининг халқаро нуфузи ошиб бораётгани билан боғлиқ яна бир қатор воқеаларга бой бўлди.
ФИДЕнинг 2026 йилги Excellence Awards тадбирида Ўзбекистон шахмат федерацияси «Энг яхши федерация» номинациясида биринчи ўринни эгаллади. ФИДЕ маълумотида бу мукофот миллий федерацияларнинг шахматни ривожлантириш, спортчиларни қўллаб-қувватлаш ва оммавий ҳамда юқори даражадаги шахматни кучайтиришдаги ишларини эътироф этиши таъкидланган.
Шунингдек, 46-Жаҳон шахмат олимпиадаси доирасида ФИДЕ президенти сайлови ҳам Самарқандда ўтказилди. Тимур Турлов 26 сентябрь куни ФИДЕ президенти этиб сайланди.
Самарқандда бошланган тарих янги босқичга чиқди
Ўзбекистон шахматининг бугунги натижаси тасодифий ютуқ эмас. ФИДЕнинг мусобақа олдидан эълон қилган материалларида мамлакат 2022 йилдаги олимпиада ғолиблигидан кейин жаҳон шахматида кучли давлатлардан бирига айлангани қайд этилган.
Энди эса Самарқанддаги 46-Жаҳон шахмат олимпиадасида Ўзбекистон терма жамоаси яна бир бор энг юқори поғонага кўтарилди.
Бу ғалабада Нодирбек Абдусатторовнинг барқарорлиги, Нодирбек Ёқуббоевнинг муҳим партиялардаги натижалари, Жавоҳир Синдоровнинг ҳал қилувчи ғалабалари, Муҳиддин Мадаминовнинг мағлубиятсиз иштироки, Шамсиддин Воҳидовнинг жамоага қўшган ҳиссаси ва бутун мураббийлар штаби меҳнати мужассам.
Самарқанддаги шахмат тахталарида қўлга киритилган олтин медаль Ўзбекистон тарихидаги яна бир буюк шахмат саҳифасига айланди.
Шавкат Мирзиёев ўз табригида таъкидлаганидек, бугунги шахматчилар мамлакат халқига катта ғурур ва қувонч бағишламоқда. Энди эса «олтин авлод» олдида янада юксак марралар сари йўл очилди.
Изоҳлар 0
…