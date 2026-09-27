Vivo Y600i: 8000 мА·ч батарея ва ўта мустаҳкам корпусга эга смартфон тақдим этилди

·4·Техно
Vivo Y600i: 8000 мА·ч батарея ва ўта мустаҳкам корпусга эга смартфон тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Vivo компанияси 8000 мА·ч сиғимли улкан батарея ва ўта мустаҳкам корпусга эга янги Vivo Y600i смартфонини тақдим этди.
  • Қурилма 10 йўналишдаги тушишларга бардош бера олади ва сув остида 3 метргача иш фаолиятини сақлаб қолади, шунингдек, IP69K стандартига жавоб беради.

Vivo компанияси ўзининг энг чидамли ва автоном қурилмаларидан бири бўлган янги Vivo Y600i смартфонини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур модел экстремал шароитларда фойдаланишга мўлжалланган бўлиб, юқори даражадаги ҳимоя қатлами ҳамда улкан аккумулятор билан жиҳозлангани билан диққатни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфоннинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири унинг мустаҳкамлигидир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма корпуси ўн хил йўналишдаги тушишларга бардош бера олади. Шунингдек, у сув остига уч метргача чуқурликка туширилганда ҳам ўз иш фаолиятини сақлаб қолиши кафолатланади. Корпус ҳимояси энг қатъий IP69K стандартига жавоб беради.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Қурилма аппарат қисмининг асоси сифатида Snapdragon 4 Ген 2 процессорига таянган. Олд панелда эса 6,87 дюймли, 120 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайдиган йирик экран жой олган. Бу фойдаланувчиларга контентни томоша қилишда силлиқ ва қулай тасвирни тақдим этади.

Оптика имкониятларига келсак, Vivo Y600i 50 мегапикселлик асосий камера ҳамда 8 мегапикселли олд камера билан таъминланган. Дастурий таъминот даражасида эса смартфон қутданоқ Android 16 базасидаги ОригинОС 6 операцион тизимида ишлайди.

Батарея ва нарх сиёсати

Смартфоннинг энг таъсирчан қисми бу унинг улкан сиғимли аккумуляторидир. Қурилма 8000 мА·ч қувватга эга батарея билан жиҳозланган бўлиб, у 44 В қувватдаги тезкор симли қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, хавфсизлик учун ён тугмачага бармоқ изи сканери ўрнатилган.

Хитой бозорида сотувлар жорий йилнинг 30-сентябридан бошланиши режалаштирилган. Харидорлар учун қурилма учта ранг вариантида ва иккита хотира конфигурациясида таклиф этилади:

  • 6/128 GB версияси — 255 доллар
  • 6/256 GB версияси — 300 доллар
Компания ушбу модел етти йилгача хизмат қилишини даъво қилмоқда, бироқ бу муддат Android операцион тизимининг янгиланишларини ўз ичига олмайди. Шунга қарамай, юқори автономлик ва мустаҳкамликни қадрловчилар учун мазкур гаджет қизиқарли танлов бўлиши кутилмоқда.

VivoСмартфонSnapdragonТехнологияларГаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этиладиVivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этилади8 сентябр 09:51Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилди20 сентябр 22:27OnePlus 16 флагмани: 9000 мА·ч аккумулятор ва 185 Hz экран тақдим этиладиOnePlus 16 флагмани: 9000 мА·ч аккумулятор ва 185 Hz экран тақдим этилади19 сентябр 10:26Vivo X500 Pro Max флагмани: 144 Hz экран ва ноёб камера имкониятлариVivo X500 Pro Max флагмани: 144 Hz экран ва ноёб камера имкониятлари2 сентябр 12:50Vivo V80 Lite халқаро версияси намойиш этилди: 10 000 мА·ч аккумулятор ва IP69 ҳимояVivo V80 Lite халқаро версияси намойиш этилди: 10 000 мА·ч аккумулятор ва IP69 ҳимоя3 сентябр 21:56Vivo V80 Lite 5G смартфони 10 000 мА·ч аккумулятор билан тақдим этиладиVivo V80 Lite 5G смартфони 10 000 мА·ч аккумулятор билан тақдим этилади2 сентябр 13:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди