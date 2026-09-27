Vivo Y600i: 8000 мА·ч батарея ва ўта мустаҳкам корпусга эга смартфон тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Vivo компанияси 8000 мА·ч сиғимли улкан батарея ва ўта мустаҳкам корпусга эга янги Vivo Y600i смартфонини тақдим этди.
- Қурилма 10 йўналишдаги тушишларга бардош бера олади ва сув остида 3 метргача иш фаолиятини сақлаб қолади, шунингдек, IP69K стандартига жавоб беради.
Vivo компанияси ўзининг энг чидамли ва автоном қурилмаларидан бири бўлган янги Vivo Y600i смартфонини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур модел экстремал шароитларда фойдаланишга мўлжалланган бўлиб, юқори даражадаги ҳимоя қатлами ҳамда улкан аккумулятор билан жиҳозлангани билан диққатни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфоннинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири унинг мустаҳкамлигидир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма корпуси ўн хил йўналишдаги тушишларга бардош бера олади. Шунингдек, у сув остига уч метргача чуқурликка туширилганда ҳам ўз иш фаолиятини сақлаб қолиши кафолатланади. Корпус ҳимояси энг қатъий IP69K стандартига жавоб беради.
Техник имкониятлар ва унумдорликҚурилма аппарат қисмининг асоси сифатида Snapdragon 4 Ген 2 процессорига таянган. Олд панелда эса 6,87 дюймли, 120 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайдиган йирик экран жой олган. Бу фойдаланувчиларга контентни томоша қилишда силлиқ ва қулай тасвирни тақдим этади.
Оптика имкониятларига келсак, Vivo Y600i 50 мегапикселлик асосий камера ҳамда 8 мегапикселли олд камера билан таъминланган. Дастурий таъминот даражасида эса смартфон қутданоқ Android 16 базасидаги ОригинОС 6 операцион тизимида ишлайди.
Батарея ва нарх сиёсатиСмартфоннинг энг таъсирчан қисми бу унинг улкан сиғимли аккумуляторидир. Қурилма 8000 мА·ч қувватга эга батарея билан жиҳозланган бўлиб, у 44 В қувватдаги тезкор симли қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, хавфсизлик учун ён тугмачага бармоқ изи сканери ўрнатилган.
Хитой бозорида сотувлар жорий йилнинг 30-сентябридан бошланиши режалаштирилган. Харидорлар учун қурилма учта ранг вариантида ва иккита хотира конфигурациясида таклиф этилади:
- 6/128 GB версияси — 255 доллар
- 6/256 GB версияси — 300 доллар
Изоҳлар 0
…