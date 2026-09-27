Жоау Феликс Криштиану Роналдуга тарихий гол узатмасини беришни исташини айтди

·17·Спорт
Жоау Феликс Криштиану Роналдуга тарихий гол узатмасини беришни исташини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жоау Феликс Криштиану Роналдунинг мингинчи голи учун ассистентлик қилишни орзу қилаётганини маълум қилди.
  • Ҳозирда 979 та гол урган Роналдуга бу тарихий маррага эришиш учун атиги 21 та гол қолди.
  • Феликс, шунингдек, ўзининг "ан-Наср" клубидаги фаолиятидан мамнунлигини ва ўйинини яхшироқ тушуниб етаётганини таъкидлади.

Португалия терма жамоаси ва Саудия Арабистонининг ан-Наср клуби ҳужумчиси Жоау Феликс ўзининг энг асосий профессионал мақсадларидан бири ҳақида гапирди. АС нашрига берган интервюсида футболчи ватандоши Криштиану Роналду фаолиятидаги юбилей, яни мингинчи голига муаллифлик қилишни орзу қилишини очиқчасига тан олди. Бу баёнот иккала юлдуз ўртасидаги нафақат майдондаги ҳамжиҳатликни, балки улкан тарихий маррага етиш йўлидаги ўзаро ишончни ҳам яққол намоён этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда 41 ёшни қарши олган афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду ўз рекордларини янгилашда давом этмоқда. У аллақачон 900 та голлик маррага етиб келган бўлиб, ҳозирги вақтда унинг ҳисобида расмий ўйинларда урилган 979 та гол мавжуд. Беш карра Олтин тўп соҳиби бўлган тажрибали ҳужумчи учун бу тарихий чегарани забт этишига атиги 21 та гол қолди. Жорий мавсумда у ан-Наср сафида барча мусобақаларда еттита учрашувда майдонга тушиб, уч бор рақиблар дарвозасини ишғол қилди.

Майдондаги ҳамкорлик ва миллий жамоадаги вазифалар

Goal.com хабар беришича, ушбу амбиция Португалия терма жамоаси сафида ҳам яққол кўзга ташланмоқда. Пайшанба куни бўлиб ўтган Миллатлар лигасининг очилиш ўйинида жамоа ғалаба қозонди. А гуруҳи 4-гуруҳидан ўрин олган мазкур баҳсда ҳал қилувчи голга айнан Жоау Феликс муаллифлик қилди. Шундан сўнг португалияликлар навбатдаги синовларга тайёргарлик кўришни бошлашди.

Терма жамоа олдида ушбу халқаро танаффус вақтида яна бир нечта муҳим учрашувлар турибди. Хусусан, жамоа Норвегия ва Дания терма жамоаларига қарши баҳсларда майдонга тушади. Криштиану Роналду ушбу ўйинларда ҳам ўзининг голли сериясини давом эттириш ва мингинчи гол сари яна бир қадам ташлашни мақсад қилган. Феликс эса айнан шундай масъулиятли паллаларда ўз сардорига кўмаклашишга тайёрлигини таъкидлади.

Янги босқич ва ўсиш сари қадам

Жоау Феликс учун Саудия Арабистонидаги фаолият жуда омадли кечмоқда. 2025 йилнинг ёзидаАтлетико Мадрид клубини тарк этиб, ан-Наср сафига келиб қўшилган ҳужумчи жамоанинг сўнгги чемпионлик унвонида асосий фигуралардан бири бўлди ва мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилди. У барча мусобақаларда 55 та ўйинда қатнашиб, 30 та гол урди ва 22 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйди.

Ўзининг ўйини ва жисмоний ҳолатидаги ўзгаришларга тўхталиб ўтар экан, Феликс қуйидагиларни таъкидлади: Футболчи сифатида ўзимни анча яхши ҳис қиляпман. Ўйинни, унинг турли босқичларини яхшироқ тушуниб етаяпман. 26 ёшда бўлиш 20 ёки 21 ёшда бўлишдан фарқ қилади. Ҳужумчининг Уелс дарвозасига киритган голи ҳам унинг ҳозирги кунда ажойиб спорт формасида эканини кўрсатиб турибди.

Жоау ФеликсКриштиану РоналдуАн-НасрМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилдиКриштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилди24 сентябр 09:12Жоау Феликс Ламин Ямални «Олтин тўп»нинг асосий фаворити деб атадиЖоау Феликс Ламин Ямални «Олтин тўп»нинг асосий фаворити деб атадиБугун 18:11Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиКриштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиБугун 18:36Хорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирдиХорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирди25 сентябр 13:52Криштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этдиКриштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этди25 сентябр 02:18Хорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима дедиХорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима деди24 сентябр 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди