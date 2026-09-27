Жоау Феликс Криштиану Роналдуга тарихий гол узатмасини беришни исташини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жоау Феликс Криштиану Роналдунинг мингинчи голи учун ассистентлик қилишни орзу қилаётганини маълум қилди.
- Ҳозирда 979 та гол урган Роналдуга бу тарихий маррага эришиш учун атиги 21 та гол қолди.
- Феликс, шунингдек, ўзининг "ан-Наср" клубидаги фаолиятидан мамнунлигини ва ўйинини яхшироқ тушуниб етаётганини таъкидлади.
Португалия терма жамоаси ва Саудия Арабистонининг ан-Наср клуби ҳужумчиси Жоау Феликс ўзининг энг асосий профессионал мақсадларидан бири ҳақида гапирди. АС нашрига берган интервюсида футболчи ватандоши Криштиану Роналду фаолиятидаги юбилей, яни мингинчи голига муаллифлик қилишни орзу қилишини очиқчасига тан олди. Бу баёнот иккала юлдуз ўртасидаги нафақат майдондаги ҳамжиҳатликни, балки улкан тарихий маррага етиш йўлидаги ўзаро ишончни ҳам яққол намоён этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги кунда 41 ёшни қарши олган афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду ўз рекордларини янгилашда давом этмоқда. У аллақачон 900 та голлик маррага етиб келган бўлиб, ҳозирги вақтда унинг ҳисобида расмий ўйинларда урилган 979 та гол мавжуд. Беш карра Олтин тўп соҳиби бўлган тажрибали ҳужумчи учун бу тарихий чегарани забт этишига атиги 21 та гол қолди. Жорий мавсумда у ан-Наср сафида барча мусобақаларда еттита учрашувда майдонга тушиб, уч бор рақиблар дарвозасини ишғол қилди.
Майдондаги ҳамкорлик ва миллий жамоадаги вазифаларGoal.com хабар беришича, ушбу амбиция Португалия терма жамоаси сафида ҳам яққол кўзга ташланмоқда. Пайшанба куни бўлиб ўтган Миллатлар лигасининг очилиш ўйинида жамоа ғалаба қозонди. А гуруҳи 4-гуруҳидан ўрин олган мазкур баҳсда ҳал қилувчи голга айнан Жоау Феликс муаллифлик қилди. Шундан сўнг португалияликлар навбатдаги синовларга тайёргарлик кўришни бошлашди.
Терма жамоа олдида ушбу халқаро танаффус вақтида яна бир нечта муҳим учрашувлар турибди. Хусусан, жамоа Норвегия ва Дания терма жамоаларига қарши баҳсларда майдонга тушади. Криштиану Роналду ушбу ўйинларда ҳам ўзининг голли сериясини давом эттириш ва мингинчи гол сари яна бир қадам ташлашни мақсад қилган. Феликс эса айнан шундай масъулиятли паллаларда ўз сардорига кўмаклашишга тайёрлигини таъкидлади.
Янги босқич ва ўсиш сари қадамЖоау Феликс учун Саудия Арабистонидаги фаолият жуда омадли кечмоқда. 2025 йилнинг ёзидаАтлетико Мадрид клубини тарк этиб, ан-Наср сафига келиб қўшилган ҳужумчи жамоанинг сўнгги чемпионлик унвонида асосий фигуралардан бири бўлди ва мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилди. У барча мусобақаларда 55 та ўйинда қатнашиб, 30 та гол урди ва 22 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйди.
Ўзининг ўйини ва жисмоний ҳолатидаги ўзгаришларга тўхталиб ўтар экан, Феликс қуйидагиларни таъкидлади: Футболчи сифатида ўзимни анча яхши ҳис қиляпман. Ўйинни, унинг турли босқичларини яхшироқ тушуниб етаяпман. 26 ёшда бўлиш 20 ёки 21 ёшда бўлишдан фарқ қилади. Ҳужумчининг Уелс дарвозасига киритган голи ҳам унинг ҳозирги кунда ажойиб спорт формасида эканини кўрсатиб турибди.
Изоҳлар 0
…