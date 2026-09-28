Xiaomi 14 ва 14 Pro учун янги аккумулятор хизмати тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi 14 ва 14 Pro смартфонлари учун янги аккумулятор хизмати ишга туширилди, бу фойдаланувчиларга янги қурилма сотиб олмасдан мавжуд гаджетларининг батарея қувватини ошириш имконини беради.
- Ушбу сервис 1-октабрдан бошлаб Xiaomi Малл платформасида 189 юан нархда тақдим этилади, бироқ 1-7-октабр оралиғида 20 фоизлик чегирма мавжуд.
- Xiaomi 14 батареяси 4610 мА•соатдан 4795 мА•соатгача, Xiaomi 14 Pro эса 4880 мА•соатдан 5140 мА•соатгача кўтарилади.
Xiaomi компанияси ўзининг флагман смартфонлари — Xiaomi 14 ҳамда Xiaomi 14 Pro моделларининг қувват захирасини оширишга қаратилган махсус янгилаш сервисининг ишга туширилишини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ташаббус фойдаланувчиларга янги қурилма харид қилмасдан туриб, мавжуд гаджетининг батарея қувватини сезиларли даражада катталаштириш имконини беради ва бу бозорда ўзига хос қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги хизмат жорий йилнинг 1-октабридан бошлаб Xiaomi Малл платформасида фойдаланувчилар учун очиқ бўлиши кутилмоқда. Хизматнинг стандарт нархи 189 юанни ташкил этса-да, компания 1-октабрдан 7-октабрга қадар махсус 20 фоизлик чегирма тақдим этишини маълум қилди. Бу эса ўз навбатида харидорларга хизматдан янада қулай шартларда фойдаланиш имконини беради.
Батарея сиғими қанчага ошадиМазкур сервис доирасида аккумулятор алмаштирилгандан сўнг, смартфонларнинг энергетик имкониятлари сезиларли даражада кенгаяди. Хусусан, одатдаги Xiaomi 14 моделининг батарея сиғими дастлабки 4610 мА•соатдан 4795 мА•соатгача кўтарилади. Таққослаш учун, Xiaomi 14 Pro фойдаланувчилари учун бу кўрсаткич янада юқори бўлиб, 4880 мА•соатдан нақ 5140 мА•соатгача ортади.
Шу тариқа, ушбу икки флагман смартфон эгалари ўз қурилмаларининг автоном ишлаш муддатини ошириш учун бутунлай янги телефон сотиб олиш мажбуриятидан қутулишади. Ушбу ёндашув нафақат фойдаланувчиларнинг маблағини тежайди, балки технологик чиқиндиларни камайтириш нуқтаи назаридан ҳам долзарб аҳамият касб этади.
Чекловлар ва келгусидаги режаларШунга қарамай, янги хизмат ҳозирча ҳамма моделларга ҳам татбиқ этилмайди. Хусусан, хизмат кўрсатиш доирасига ҳозирча Xiaomi 14 Ultra модели киритилмагани маълум бўлди. Мазкур премиум версия бошидан бошлаб илғор Жиншажианг аккумулятори билан жиҳозланган бўлиб, у аввалги авлод батареяларига қараганда 8 фоизга ихчамроқ ҳажмга эгалигига қараммай, сиғими 300 мА•соатга катталаштирилганлиги билан ажралиб туради.
Хитой бозорида йўлга қўйилаётган ушбу сервис келгусида бошқа минтақалардаги фойдаланувчилар учун ҳам тақдим этилиши ҳақида ҳозирча аниқ маълумот берилмаган. Бироқ компаниянинг ушбу ташаббуси смартфонлардан фойдаланиш муддатини узайтириш ва мижозларга қулайлик яратиш борасидаги муҳим қадам сифатида эътироф этилмоқда.
Изоҳлар 0
…