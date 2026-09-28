Xiaomi 14 ва 14 Pro учун янги аккумулятор хизмати тақдим этилди

·25·Техно
Xiaomi 14 ва 14 Pro учун янги аккумулятор хизмати тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi 14 ва 14 Pro смартфонлари учун янги аккумулятор хизмати ишга туширилди, бу фойдаланувчиларга янги қурилма сотиб олмасдан мавжуд гаджетларининг батарея қувватини ошириш имконини беради.
  • Ушбу сервис 1-октабрдан бошлаб Xiaomi Малл платформасида 189 юан нархда тақдим этилади, бироқ 1-7-октабр оралиғида 20 фоизлик чегирма мавжуд.
  • Xiaomi 14 батареяси 4610 мА•соатдан 4795 мА•соатгача, Xiaomi 14 Pro эса 4880 мА•соатдан 5140 мА•соатгача кўтарилади.

Xiaomi компанияси ўзининг флагман смартфонлари — Xiaomi 14 ҳамда Xiaomi 14 Pro моделларининг қувват захирасини оширишга қаратилган махсус янгилаш сервисининг ишга туширилишини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ташаббус фойдаланувчиларга янги қурилма харид қилмасдан туриб, мавжуд гаджетининг батарея қувватини сезиларли даражада катталаштириш имконини беради ва бу бозорда ўзига хос қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги хизмат жорий йилнинг 1-октабридан бошлаб Xiaomi Малл платформасида фойдаланувчилар учун очиқ бўлиши кутилмоқда. Хизматнинг стандарт нархи 189 юанни ташкил этса-да, компания 1-октабрдан 7-октабрга қадар махсус 20 фоизлик чегирма тақдим этишини маълум қилди. Бу эса ўз навбатида харидорларга хизматдан янада қулай шартларда фойдаланиш имконини беради.

Батарея сиғими қанчага ошади

Мазкур сервис доирасида аккумулятор алмаштирилгандан сўнг, смартфонларнинг энергетик имкониятлари сезиларли даражада кенгаяди. Хусусан, одатдаги Xiaomi 14 моделининг батарея сиғими дастлабки 4610 мА•соатдан 4795 мА•соатгача кўтарилади. Таққослаш учун, Xiaomi 14 Pro фойдаланувчилари учун бу кўрсаткич янада юқори бўлиб, 4880 мА•соатдан нақ 5140 мА•соатгача ортади.

Шу тариқа, ушбу икки флагман смартфон эгалари ўз қурилмаларининг автоном ишлаш муддатини ошириш учун бутунлай янги телефон сотиб олиш мажбуриятидан қутулишади. Ушбу ёндашув нафақат фойдаланувчиларнинг маблағини тежайди, балки технологик чиқиндиларни камайтириш нуқтаи назаридан ҳам долзарб аҳамият касб этади.

Чекловлар ва келгусидаги режалар

Шунга қарамай, янги хизмат ҳозирча ҳамма моделларга ҳам татбиқ этилмайди. Хусусан, хизмат кўрсатиш доирасига ҳозирча Xiaomi 14 Ultra модели киритилмагани маълум бўлди. Мазкур премиум версия бошидан бошлаб илғор Жиншажианг аккумулятори билан жиҳозланган бўлиб, у аввалги авлод батареяларига қараганда 8 фоизга ихчамроқ ҳажмга эгалигига қараммай, сиғими 300 мА•соатга катталаштирилганлиги билан ажралиб туради.

Хитой бозорида йўлга қўйилаётган ушбу сервис келгусида бошқа минтақалардаги фойдаланувчилар учун ҳам тақдим этилиши ҳақида ҳозирча аниқ маълумот берилмаган. Бироқ компаниянинг ушбу ташаббуси смартфонлардан фойдаланиш муддатини узайтириш ва мижозларга қулайлик яратиш борасидаги муҳим қадам сифатида эътироф этилмоқда.

XiaomiXiaomi 14СмартфонАккумуляторТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани рекорд даражадаги аккумуляторга эга бўладиSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани рекорд даражадаги аккумуляторга эга бўлади25 сентябр 14:29Xiaomi 18 Pro смартфонларида профессионал суратга олиш функцияси тақдим этилдиXiaomi 18 Pro смартфонларида профессионал суратга олиш функцияси тақдим этилдиКеча 15:28Xiaomi 18 Pro глобал версиялари аккумулятори кичикроқ бўладиXiaomi 18 Pro глобал версиялари аккумулятори кичикроқ бўлади25 сентябр 00:55Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилди20 сентябр 22:27Xiaomi 18 Pro Max қўшимча экрани сунъий интеллект ёрдамида илова яратадиXiaomi 18 Pro Max қўшимча экрани сунъий интеллект ёрдамида илова яратади16 сентябр 13:21Xiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиXiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилинди15 сентябр 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди