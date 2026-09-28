Актриса Раъно Шодиеванинг оиласи оғир жудоликка учради
Ўзбек кино ва санъат оламида танилган актриса Раъно Шодиева онасидан айрилди. Актриса бу ҳақдаги хабарни ижтимоий тармоқдаги саҳифасида онасининг суратини жойлаш орқали маълум қилган.
Бундан аввал Раъно Шодиева онаси бетоб бўлиб қолгани ҳақида ёзиб, мухлисларидан у киши учун дуо қилишларини сўраган эди.
Орадан вақт ўтиб, актриса онасининг вафот этганини маълум қилди.
Актрисанинг яқинлари ва мухлислари унинг хонадонига таъзия билдириб, сабр тиламоқда. Раъно Шодиеванинг онаси вафоти ҳақидаги хабар остида кўплаб кузатувчилар ва яқинлари ҳамдардлик изҳор этиб, актрисага сабр тилаган.
Актрисанинг онаси билан боғлиқ аввалги мурожаати ҳам унинг мухлислари орасида катта эътибор уйғотган эди.
Яқин инсондан айрилиш оғир жудолик. Раъно Шодиева ва унинг оила аъзоларига ушбу мусибат муносабати билан сабр ва матонат тилаймиз.
Изоҳлар 0
…