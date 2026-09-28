Актриса Раъно Шодиеванинг оиласи оғир жудоликка учради

·23·Маданият
Актриса Раъно Шодиеванинг оиласи оғир жудоликка учради

Ўзбек кино ва санъат оламида танилган актриса Раъно Шодиева онасидан айрилди. Актриса бу ҳақдаги хабарни ижтимоий тармоқдаги саҳифасида онасининг суратини жойлаш орқали маълум қилган.

Бундан аввал Раъно Шодиева онаси бетоб бўлиб қолгани ҳақида ёзиб, мухлисларидан у киши учун дуо қилишларини сўраган эди.

Орадан вақт ўтиб, актриса онасининг вафот этганини маълум қилди.

Актрисанинг яқинлари ва мухлислари унинг хонадонига таъзия билдириб, сабр тиламоқда. Раъно Шодиеванинг онаси вафоти ҳақидаги хабар остида кўплаб кузатувчилар ва яқинлари ҳамдардлик изҳор этиб, актрисага сабр тилаган.

Актрисанинг онаси билан боғлиқ аввалги мурожаати ҳам унинг мухлислари орасида катта эътибор уйғотган эди.

Яқин инсондан айрилиш оғир жудолик. Раъно Шодиева ва унинг оила аъзоларига ушбу мусибат муносабати билан сабр ва матонат тилаймиз.

Раъно ШодиеваШодиева РаъноУзбек кино актрисасиОта-она вафоти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Раъно Зокирова 57 ёшни қарши олди: ўғли ва келинидан кутилмаган совға (видео)Раъно Зокирова 57 ёшни қарши олди: ўғли ва келинидан кутилмаган совға (видео)9 август 12:40Актриса Раъно Шодиева тўртинчи марта бувижон бўлди!Актриса Раъно Шодиева тўртинчи марта бувижон бўлди!12 июл 13:56Актриса Раъно Шодиева ижодида қандай янгиликлар бор?Актриса Раъно Шодиева ижодида қандай янгиликлар бор?28 май 13:47Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетдиРаъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди13 август 14:20Раъно Шодиева мухлисларини янги сериалдаги қиёфаси билан ҳайратга соладиРаъно Шодиева мухлисларини янги сериалдаги қиёфаси билан ҳайратга солади24 июл 22:36“Асал Шодиеванинг юзига кислота сепмоқчи бўлишган” деган гаплар ростми?“Асал Шодиеванинг юзига кислота сепмоқчи бўлишган” деган гаплар ростми?15 май 17:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ