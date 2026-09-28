Honor Лифе S3 тақдим этилди: магнитли Э Инк ўқувчи ва унинг имкониятлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Honor Лифе S3 номли янги портатив электрон китоб тақдим этилди, у смартфон орқа панелига магнит ёрдамида бирикади.
- Қурилма 61 грамм вазн ва 5,6 миллиметр қалинликка эга бўлиб, 3,68 дюймли Э Инк дисплейи билан жиҳозланган.
- Honor Лифе S3 узлуксиз ўқиш режимида 30 соатгача, кутиш режимида эса 20 кунгача батарея қуввати билан ишлайди.
- Гаджет ЭПУБ, ПДФ, МОБИ, ДОК, ДОКХ ва ТХТ форматларини қўллаб-қувватлайди ва Хитой бозорида 359 юан нархда сотувга чиқарилган.
Honor бренди замонавий фойдаланувчилар эҳтиёжларига мўлжалланган янги портатив электрон китоб — Honor Лифе S3 қурилмасини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджет ўзига хос магнитли бириктирма тизими, ўта енгил вазни ва ихчам ўлчамлари билан эътиборни тортади ҳамда китобхонларга қўшимча қулайликлар яратишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг смартфон орқа панелига магнит ёрдамида маҳкамланишидир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, гаджет атиги 61 грамм вазнга ва 5,6 миллиметр қалинликка эга. Бундай енгиллик ва юпқалик уни кундалик ҳайтда доимо ўзи билан олиб юриш ва исталган жойда мутолаа қилиш имконини беради.
Техник имкониятлар ва дисплей хусусиятлариHonor Лифе S3 3,68 дюймли Э Инк дисплейи билан жиҳозланган бўлиб, у 259 ППИ пикселлар зичлигини тақдим этади. Шунингдек, экран юмшоқ ёритиш технологиясига эга бўлиб, у узоқ вақт китоб ўқилганда ҳам кўзларнинг чарчашини сезиларли даражада камайтиради. Қурилмани бошқариш эса махсус сезгир сенсорли сирт орқали амалга оширилади.
Гарчи ихчам кўринса-да, янги электрон китоб қувват борасида ҳам яхши натижаларни кўрсатади. Манбага кўра, ишлаб чиқарувчи батарея узлуксиз ўқиш режимида 30 соатгача, тўлиқ қувватлангандан сўнг бир ҳафтагача ва кутиш режимида 20 кунгача хизмат қилишини маълум қилган.
Хотира, форматлар ва нарх сиёсатиҚурилмага китобларни узатиш жараёни тезкор Wi-Fi 6 тармоғи орқали амалга оширилади, файлларни юклаб олиш учун эса Honor Magic Спасе иловасидан фойдаланилади. Гаджет электрон матн форматларининг асосий турларини, жумладан ЭПУБ, ПДФ, МОБИ, ДОК, ДОКХ ҳамда ТХТ форматларини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, фойдаланувчилар ҳажми 1 TB гача бўлган ТФ хотира картаси ёрдамида ички хотирани кенгайтириш имкониятига эга.
Ҳозирги вақтда Honor Лифе S3 Хитой бозорида сотувга чиқарилган бўлиб, унинг бошланғич нархи 359 юанни ташкил этади. Ушбу портатив гаджетнинг жаҳон бозорига чиқиши ҳақида ҳозирча аниқ маълумотлар берилмаган.
Изоҳлар 0
…