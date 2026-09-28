Honor Лифе S3 тақдим этилди: магнитли Э Инк ўқувчи ва унинг имкониятлари

·10·Техно
Honor Лифе S3 тақдим этилди: магнитли Э Инк ўқувчи ва унинг имкониятлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Honor Лифе S3 номли янги портатив электрон китоб тақдим этилди, у смартфон орқа панелига магнит ёрдамида бирикади.
  • Қурилма 61 грамм вазн ва 5,6 миллиметр қалинликка эга бўлиб, 3,68 дюймли Э Инк дисплейи билан жиҳозланган.
  • Honor Лифе S3 узлуксиз ўқиш режимида 30 соатгача, кутиш режимида эса 20 кунгача батарея қуввати билан ишлайди.
  • Гаджет ЭПУБ, ПДФ, МОБИ, ДОК, ДОКХ ва ТХТ форматларини қўллаб-қувватлайди ва Хитой бозорида 359 юан нархда сотувга чиқарилган.

Honor бренди замонавий фойдаланувчилар эҳтиёжларига мўлжалланган янги портатив электрон китоб — Honor Лифе S3 қурилмасини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджет ўзига хос магнитли бириктирма тизими, ўта енгил вазни ва ихчам ўлчамлари билан эътиборни тортади ҳамда китобхонларга қўшимча қулайликлар яратишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг смартфон орқа панелига магнит ёрдамида маҳкамланишидир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, гаджет атиги 61 грамм вазнга ва 5,6 миллиметр қалинликка эга. Бундай енгиллик ва юпқалик уни кундалик ҳайтда доимо ўзи билан олиб юриш ва исталган жойда мутолаа қилиш имконини беради.

Техник имкониятлар ва дисплей хусусиятлари

Honor Лифе S3 3,68 дюймли Э Инк дисплейи билан жиҳозланган бўлиб, у 259 ППИ пикселлар зичлигини тақдим этади. Шунингдек, экран юмшоқ ёритиш технологиясига эга бўлиб, у узоқ вақт китоб ўқилганда ҳам кўзларнинг чарчашини сезиларли даражада камайтиради. Қурилмани бошқариш эса махсус сезгир сенсорли сирт орқали амалга оширилади.

Гарчи ихчам кўринса-да, янги электрон китоб қувват борасида ҳам яхши натижаларни кўрсатади. Манбага кўра, ишлаб чиқарувчи батарея узлуксиз ўқиш режимида 30 соатгача, тўлиқ қувватлангандан сўнг бир ҳафтагача ва кутиш режимида 20 кунгача хизмат қилишини маълум қилган.

Хотира, форматлар ва нарх сиёсати

Қурилмага китобларни узатиш жараёни тезкор Wi-Fi 6 тармоғи орқали амалга оширилади, файлларни юклаб олиш учун эса Honor Magic Спасе иловасидан фойдаланилади. Гаджет электрон матн форматларининг асосий турларини, жумладан ЭПУБ, ПДФ, МОБИ, ДОК, ДОКХ ҳамда ТХТ форматларини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, фойдаланувчилар ҳажми 1 TB гача бўлган ТФ хотира картаси ёрдамида ички хотирани кенгайтириш имкониятига эга.

Ҳозирги вақтда Honor Лифе S3 Хитой бозорида сотувга чиқарилган бўлиб, унинг бошланғич нархи 359 юанни ташкил этади. Ушбу портатив гаджетнинг жаҳон бозорига чиқиши ҳақида ҳозирча аниқ маълумотлар берилмаган.

HonorЭ ИнкГаджетларТехнологияларЭлектрон китоб
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Онйх Boox Android 16 бошқарувида ишлайдиган учта янги электрон китобни тақдим этдиОнйх Boox Android 16 бошқарувида ишлайдиган учта янги электрон китобни тақдим этди16 сентябр 18:26Honor Watch 6 Pro ақлли соати юрак тўхташини аниқлайдиHonor Watch 6 Pro ақлли соати юрак тўхташини аниқлайди14 сентябр 03:58Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари 28-сентябрда сотувга чиқадиHonor Watch 6 Pro ақлли соатлари 28-сентябрда сотувга чиқади11 сентябр 12:56Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлдиHonor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлди7 сентябр 14:57Honor 2027 йилда янги сирли қурилмани тақдим этиши кутилмоқдаHonor 2027 йилда янги сирли қурилмани тақдим этиши кутилмоқда16 август 11:59Honor Magic 9 Pro Max махсус тўплами профессионал камерага айлантирилдиHonor Magic 9 Pro Max махсус тўплами профессионал камерага айлантирилди23 сентябр 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди