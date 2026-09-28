Тошкентнинг икки туманида совуқ сув ўчирилди: қачон қайта берилиши маълум қилинди

·35·Ўзбекистон
Тошкентнинг икки туманида совуқ сув ўчирилди: қачон қайта берилиши маълум қилинди

Тошкентнинг Юнусобод ва Олмазор туманларида режали ишлар сабаб айрим ҳудудларда совуқ сув таъминоти вақтинча тўхтатилди. Чекловлар турар жойлар билан бирга қатор таълим ва тиббиёт муассасаларига ҳам таъсир қилади.

Юнусобод туманида қуйидаги манзилларда сув таъминоти вақтинча тўхтатилган:

-4, 6, 11–14, 17–19-мавзелар;

-Чинобод ва Янги Шаҳар ҳудудлари;

-Азимтепа, Фароғат ва Кулолқўрғон кўчалари ҳамда уларга туташ ҳудудлар.

Сув таъминотидаги чекловлар Тошкент архитектура-қурилиш университети, 271-мактаб, "Темурбеклар мактаби", болалар ва нефрология шифохоналари, шунингдек, ҳарбий госпиталь фаолиятига ҳам таъсир қилади.

Олмазор туманида эса қуйидаги маҳаллаларда сув таъминоти вақтинча тўхтатилган:

"Аҳил";

"Мояриқ";

"Ниҳол";

"Юқори Бешқўрғон". Режали ишлар якунлангач, сув таъминотини 29-сентябрь куни соат 15:00 да тиклаш режалаштирилган.

Аҳолига вақтинчалик чекловларни инобатга олиб, зарур сув захирасини тайёрлаб қўйиш тавсия этилади.

ЮнусободОлмазорТошкент архитектура-қурилиш университетисув таъминоти чекловлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электрсиз қолдиТошкентда 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электрсиз қолди17 июл 18:25Тошкентда официант каналга тушиб кетган болани қутқариб қолдиТошкентда официант каналга тушиб кетган болани қутқариб қолди23 сентябр 20:03Юнусобод ва Шайхонтоҳур аҳоли сони бўйича етакчилар сафидаЮнусобод ва Шайхонтоҳур аҳоли сони бўйича етакчилар сафида26 июн 16:07Тошкентда қурилиш майдонида ер ўпирилди: расмийлар ҳодиса юзасидан баёнот бердиТошкентда қурилиш майдонида ер ўпирилди: расмийлар ҳодиса юзасидан баёнот берди3 август 01:26Олмазор туманида айрим ҳудудларда электр вақтинча ўчириладиОлмазор туманида айрим ҳудудларда электр вақтинча ўчирилади7 июл 11:22Олмазорда IES ходими пора билан қўлга тушдиОлмазорда IES ходими пора билан қўлга тушди18 июн 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади