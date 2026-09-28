Тошкентнинг икки туманида совуқ сув ўчирилди: қачон қайта берилиши маълум қилинди
Тошкентнинг Юнусобод ва Олмазор туманларида режали ишлар сабаб айрим ҳудудларда совуқ сув таъминоти вақтинча тўхтатилди. Чекловлар турар жойлар билан бирга қатор таълим ва тиббиёт муассасаларига ҳам таъсир қилади.
Юнусобод туманида қуйидаги манзилларда сув таъминоти вақтинча тўхтатилган:
-4, 6, 11–14, 17–19-мавзелар;
-Чинобод ва Янги Шаҳар ҳудудлари;
-Азимтепа, Фароғат ва Кулолқўрғон кўчалари ҳамда уларга туташ ҳудудлар.
Сув таъминотидаги чекловлар Тошкент архитектура-қурилиш университети, 271-мактаб, "Темурбеклар мактаби", болалар ва нефрология шифохоналари, шунингдек, ҳарбий госпиталь фаолиятига ҳам таъсир қилади.
Олмазор туманида эса қуйидаги маҳаллаларда сув таъминоти вақтинча тўхтатилган:
"Аҳил";
"Мояриқ";
"Ниҳол";
"Юқори Бешқўрғон". Режали ишлар якунлангач, сув таъминотини 29-сентябрь куни соат 15:00 да тиклаш режалаштирилган.
Аҳолига вақтинчалик чекловларни инобатга олиб, зарур сув захирасини тайёрлаб қўйиш тавсия этилади.
Изоҳлар 0
…