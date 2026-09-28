Лиса MTV VMAs’да тарихий ғалабага эришди

·49·Маданият
Лиса MTV VMAs’да тарихий ғалабага эришди

BLACKPINK гуруҳи аъзоси Лиса 2026 йилги MTV Video Music Awards (VMAs) маросимида “Dream” қўшиғи билан “Best Pop” номинациясида ғолиб бўлди. Шу тариқа у ушбу номинацияда мукофот олган илк осиёлик ва илк K-pop яккахон ижрочисига айланди.

Мукофот топшириш маросимида Лиса ҳаяжонланиб, кўзига ёш олди. У аввало MTV’га ушбу мукофот учун миннатдорчилик билдирди. Хонанда “тунлари қилган барча орзулари” уни бугунги кунига олиб келганини таъкидлади.

Лиса, шунингдек, мухлисларига алоҳида раҳмат айтди. У ўзининг Lilies номи билан аталадиган мухлислари меҳр-муҳаббати ва қўллаб-қувватловисиз бу ютуққа эриша олмаслигини айтди.

“Dream” қўшиғида япониялик актёр Кентаро Сакагути иштирок этган. Лиса учун бу MTV VMAs’даги тўртинчи шахсий мукофот бўлди — у аввал 2022, 2024 ва 2025 йилларда “Best K-pop” номинациясида ғолиб бўлган.

Лиса (BLACKPINK)MTV Video Music Awards 2026Dream (қўшиқ)Кентаро Сакагути
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BLACKPINK 10 ёшда: гуруҳ аъзолари 10 йиллигини ўзгача тадбир уюштириб нишонлашдиBLACKPINK 10 ёшда: гуруҳ аъзолари 10 йиллигини ўзгача тадбир уюштириб нишонлашди9 август 05:50Лиса ФИФА 2026 давомида энг кўп даромад топган юлдузлар сафидан жой олдиЛиса ФИФА 2026 давомида энг кўп даромад топган юлдузлар сафидан жой олди26 июл 09:32Актриса Раъно Шодиеванинг оиласи оғир жудоликка учрадиАктриса Раъно Шодиеванинг оиласи оғир жудоликка учрадиБугун 16:11Юлдуз Усмонова оғир кунни ёдга олди: "Акамнининг жанозасига бора олмаганман" (видео)Юлдуз Усмонова оғир кунни ёдга олди: "Акамнининг жанозасига бора олмаганман" (видео)Бугун 15:245 ёшли Ясмин Заитованинг Instagram’даги реклама нархи маълум бўлди5 ёшли Ясмин Заитованинг Instagram’даги реклама нархи маълум бўлдиБугун 12:15Зебо Рахимова ва Умид Эшонқулов “Ўз касбининг фидойиси” кўкрак нишони билан тақдирланди (видео)Зебо Рахимова ва Умид Эшонқулов “Ўз касбининг фидойиси” кўкрак нишони билан тақдирланди (видео)Бугун 09:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ