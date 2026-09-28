Лиса MTV VMAs’да тарихий ғалабага эришди
BLACKPINK гуруҳи аъзоси Лиса 2026 йилги MTV Video Music Awards (VMAs) маросимида “Dream” қўшиғи билан “Best Pop” номинациясида ғолиб бўлди. Шу тариқа у ушбу номинацияда мукофот олган илк осиёлик ва илк K-pop яккахон ижрочисига айланди.
Мукофот топшириш маросимида Лиса ҳаяжонланиб, кўзига ёш олди. У аввало MTV’га ушбу мукофот учун миннатдорчилик билдирди. Хонанда “тунлари қилган барча орзулари” уни бугунги кунига олиб келганини таъкидлади.
Лиса, шунингдек, мухлисларига алоҳида раҳмат айтди. У ўзининг Lilies номи билан аталадиган мухлислари меҳр-муҳаббати ва қўллаб-қувватловисиз бу ютуққа эриша олмаслигини айтди.
“Dream” қўшиғида япониялик актёр Кентаро Сакагути иштирок этган. Лиса учун бу MTV VMAs’даги тўртинчи шахсий мукофот бўлди — у аввал 2022, 2024 ва 2025 йилларда “Best K-pop” номинациясида ғолиб бўлган.
Изоҳлар 0
…