Рақиб футболчининг 1,5 метрлик сочи сабаб икки футболчи қизил карточка олди: узун соч эгаси эътибор марказида!

·27·Дунё
Рақиб футболчининг 1,5 метрлик сочи сабаб икки футболчи қизил карточка олди: узун соч эгаси эътибор марказида!

КОНКАКАФ Миллатлар Лигаси учрашувида футбол майдонида ноодатий ҳодиса юз берди. Антигуа ва Барбуда терма жамоасининг икки футболчиси рақиб ҳужумчиси Эйдан Сипионинг узун сочидан тортгани учун қизил карточка билан жазоланди.

Учрашув давомида Ангиля терма жамоаси ҳужумчиси Эйдан Сипионинг сочлари эътибор марказига тушди. Дред услубидаги сочларининг узунлиги қарийб 1,5 метр экани айтилмоқда.

Айнан шу сочлардан тортиш Антигуа ва Барбуда футболчиларининг майдондан четлатилишига сабаб бўлди.

Икки футболчи ҳам рақибининг сочидан тортгани учун қизил карточка олди.

Учрашувдаги ноодатий ҳолатга қарамай, Ангиля терма жамоаси рақибига қарши курашда устунликни қўлга кирита олмади. Антигуа ва Барбуда терма жамоаси рақибини 5:0 ҳисобида мағлуб этди. Ўйин якунига қадар ҳисоб ўзгармади.

Ушбу воқеа футбол мухлислари орасида ҳам қизиқиш уйғотиши мумкин. Рақиб футболчисининг сочидан тортиш каби ноодатий ҳаракат икки футболчининг майдондан четлатилишига олиб келди.

Антигуа ва БарбудаЭйдан СипионКОНКАКАФ Миллатлар Лигасисочлардан тортиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида8 август 16:50Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқландиТуркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқландиКеча 08:13Ҳиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатдиҲиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатди12 август 15:26Сочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етдиСочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етди10 сентябр 13:01412 сантиметрлик дум: Отлар орасидаги Рапунзел аниқланди412 сантиметрлик дум: Отлар орасидаги Рапунзел аниқланди24 сентябр 21:05Эрлинг Холанд имижини тубдан ўзгартирди: узун сочдан воз кечди (фото)Эрлинг Холанд имижини тубдан ўзгартирди: узун сочдан воз кечди (фото)23 август 19:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота