Рақиб футболчининг 1,5 метрлик сочи сабаб икки футболчи қизил карточка олди: узун соч эгаси эътибор марказида!
КОНКАКАФ Миллатлар Лигаси учрашувида футбол майдонида ноодатий ҳодиса юз берди. Антигуа ва Барбуда терма жамоасининг икки футболчиси рақиб ҳужумчиси Эйдан Сипионинг узун сочидан тортгани учун қизил карточка билан жазоланди.
Учрашув давомида Ангиля терма жамоаси ҳужумчиси Эйдан Сипионинг сочлари эътибор марказига тушди. Дред услубидаги сочларининг узунлиги қарийб 1,5 метр экани айтилмоқда.
Айнан шу сочлардан тортиш Антигуа ва Барбуда футболчиларининг майдондан четлатилишига сабаб бўлди.
Икки футболчи ҳам рақибининг сочидан тортгани учун қизил карточка олди.
Учрашувдаги ноодатий ҳолатга қарамай, Ангиля терма жамоаси рақибига қарши курашда устунликни қўлга кирита олмади. Антигуа ва Барбуда терма жамоаси рақибини 5:0 ҳисобида мағлуб этди. Ўйин якунига қадар ҳисоб ўзгармади.
Ушбу воқеа футбол мухлислари орасида ҳам қизиқиш уйғотиши мумкин. Рақиб футболчисининг сочидан тортиш каби ноодатий ҳаракат икки футболчининг майдондан четлатилишига олиб келди.
Изоҳлар 0
…