Жавоҳир Синдоров FIDE мукофотининг илк соҳибига айланди

·41·Спорт
Жавоҳир Синдоров FIDE мукофотининг илк соҳибига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров ФИДЕ Эхселленсе Авардс тарихидаги илк «Энг яхши эркак шахматчи» мукофотини қўлга киритди.
  • Бу мукофот 2026 йилда биринчи марта ташкил этилган бўлиб, унинг илк ғолиблари айнан Самарқандда тақдирланди.
  • Жавоҳир Синдоров ушбу мукофотни Нодирбек Абдусатторов, Магнус Карлсен каби таниқли шахматчилар орасидан қўлга киритиб, тарихий рўйхатда биринчи бўлди.

Самарқандда 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси якунланиши билан Ўзбекистон шахмати учун яна бир қувончли хабар янгради. Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров FIDE Excellence Awards тарихидаги илк «Энг яхши эркак шахматчи» мукофотини қўлга киритди.

Бу мукофотнинг ўзи ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Чунки FIDE Excellence Awards 2026 йилда биринчи марта ташкил этилган бўлиб, унинг илк ғолиблари айнан Самарқандда тақдирланди. Мукофот 2024 йил сентябридан 2026 йил августигача бўлган Олимпиада циклидаги энг яхши натижаларни эътироф этади.

Синдоров тарихий рўйхатда биринчи бўлди

«Энг яхши эркак шахматчи» номинациясида Жавоҳир Синдоров билан бир қаторда жаҳон шахматининг етакчи вакиллари — Нодирбек Абдусатторов, Фабиано Каруана, Магнус Карлсен, Аржун Эригайси, Гукеш Доммаражу ва бошқа гроссмейстерлар ҳам номзод сифатида кўрсатилган эди.

Якунда ғолиблик Ўзбекистон вакилига насиб қилди.

Шу тариқа, Синдоров FIDE Excellence Awards тарихида «Энг яхши эркак шахматчи» номинациясининг биринчи ғолиби сифатида шахмат тарихига кирди.

Самарқанддаги Олимпиада — катта шахмат байрами

46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси 10–27 сентябрь кунлари Самарқандда ўтказилди. Якунлов маросимида Олимпиада байроғи 2028 йилги мусобақа мезбони — Бирлашган Араб Амирликларига топширилди ва шу билан Самарқанддаги тарихий мусобақага расман нуқта қўйилди.

Айни шу мусобақа доирасида FIDE Excellence Awards’нинг илк тақдирлаш маросими ҳам ўтказилди.

Ўзбекистон шахмати учун эса бу икки карра аҳамиятли воқеага айланди: Самарқанд жаҳон шахматини қабул қилди, Жавоҳир Синдоров эса ушбу тарихий маросимда илк «Энг яхши эркак шахматчи» мукофотини қўлга киритди.

Шу тариқа, Жавоҳир Синдоров нафақат Ўзбекистон, балки янги ташкил этилган FIDE Excellence Awards тарихида ҳам ўз номини биринчи ғолиблар қаторига ёзди.

Жавоҳир Синдоров46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиFIDE Excellence AwardsСамарқанд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Қўшалоқ олтин": Нодирбек Абдусатторов 1-тахтада дунёнинг энг яхшиси деб тан олинди!"Қўшалоқ олтин": Нодирбек Абдусатторов 1-тахтада дунёнинг энг яхшиси деб тан олинди!Кеча 21:08Ўзбекистон 20 очко билан 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпионига айланди!Ўзбекистон 20 очко билан 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпионига айланди!Кеча 16:55Самарқандда тарихий ғалаба: Ўзбекистон 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпиони бўлдиСамарқандда тарихий ғалаба: Ўзбекистон 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпиони бўлдиКеча 16:16Ўзбекистон эркак шахматчилар жамоалари Самарқандда тенгсиз: 9-турнинг тўлиқ натижалариЎзбекистон эркак шахматчилар жамоалари Самарқандда тенгсиз: 9-турнинг тўлиқ натижалари25 сентябр 21:51Олимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйдиОлимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйди24 сентябр 21:2146-Олимпиаданинг 7-тури тўлиқ натижалари: Ўзбекистон терма жамоаларининг тарихий куни46-Олимпиаданинг 7-тури тўлиқ натижалари: Ўзбекистон терма жамоаларининг тарихий куни23 сентябр 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди