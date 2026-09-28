Жавоҳир Синдоров FIDE мукофотининг илк соҳибига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров ФИДЕ Эхселленсе Авардс тарихидаги илк «Энг яхши эркак шахматчи» мукофотини қўлга киритди.
- Бу мукофот 2026 йилда биринчи марта ташкил этилган бўлиб, унинг илк ғолиблари айнан Самарқандда тақдирланди.
- Жавоҳир Синдоров ушбу мукофотни Нодирбек Абдусатторов, Магнус Карлсен каби таниқли шахматчилар орасидан қўлга киритиб, тарихий рўйхатда биринчи бўлди.
Самарқандда 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси якунланиши билан Ўзбекистон шахмати учун яна бир қувончли хабар янгради. Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров FIDE Excellence Awards тарихидаги илк «Энг яхши эркак шахматчи» мукофотини қўлга киритди.
Бу мукофотнинг ўзи ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Чунки FIDE Excellence Awards 2026 йилда биринчи марта ташкил этилган бўлиб, унинг илк ғолиблари айнан Самарқандда тақдирланди. Мукофот 2024 йил сентябридан 2026 йил августигача бўлган Олимпиада циклидаги энг яхши натижаларни эътироф этади.
Синдоров тарихий рўйхатда биринчи бўлди
«Энг яхши эркак шахматчи» номинациясида Жавоҳир Синдоров билан бир қаторда жаҳон шахматининг етакчи вакиллари — Нодирбек Абдусатторов, Фабиано Каруана, Магнус Карлсен, Аржун Эригайси, Гукеш Доммаражу ва бошқа гроссмейстерлар ҳам номзод сифатида кўрсатилган эди.
Якунда ғолиблик Ўзбекистон вакилига насиб қилди.
Шу тариқа, Синдоров FIDE Excellence Awards тарихида «Энг яхши эркак шахматчи» номинациясининг биринчи ғолиби сифатида шахмат тарихига кирди.
Самарқанддаги Олимпиада — катта шахмат байрами
46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси 10–27 сентябрь кунлари Самарқандда ўтказилди. Якунлов маросимида Олимпиада байроғи 2028 йилги мусобақа мезбони — Бирлашган Араб Амирликларига топширилди ва шу билан Самарқанддаги тарихий мусобақага расман нуқта қўйилди.
Айни шу мусобақа доирасида FIDE Excellence Awards’нинг илк тақдирлаш маросими ҳам ўтказилди.
Ўзбекистон шахмати учун эса бу икки карра аҳамиятли воқеага айланди: Самарқанд жаҳон шахматини қабул қилди, Жавоҳир Синдоров эса ушбу тарихий маросимда илк «Энг яхши эркак шахматчи» мукофотини қўлга киритди.
Шу тариқа, Жавоҳир Синдоров нафақат Ўзбекистон, балки янги ташкил этилган FIDE Excellence Awards тарихида ҳам ўз номини биринчи ғолиблар қаторига ёзди.
Изоҳлар 0
…