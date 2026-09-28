Франческо Тотти: 2006-йилги мундиалда ғалаба қозонолмас эдик

·20·Спорт
Франческо Тотти: 2006-йилги мундиалда ғалаба қозонолмас эдик
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франческо Тотти 2006-йилги жаҳон чемпионатидаги ғалаба унинг иштирокисиз қўлга киритилмаган бўлишини таъкидлади.
  • Афсонавий футболчи Германиядаги мундиалдаги иштироки унинг фаолиятидаги энг муҳим бурилиш нуқтаси бўлганини ва унинг мақомини Рим шаҳридан ташқарига ҳам ёйганини эътироф этди.

Италия термасининг собиқ ҳужумкори Франческо Тотти 2006-йилги жаҳон чемпионатидаги ғалаба унинг иштирокисиз қўлга киритилмаган бўлишини таъкидлади. Корриере делло Sport нашрига берган интервюсида афсонавий футболчи Германиядаги мундиалдаги иштироки унинг фаолиятидаги энг муҳим бурилиш нуқтаси бўлганини ва унинг мақомини Рим шаҳридан ташқарига ҳам ёйганини эътироф этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италия футболи ва Рома клуби тарихида ўчмас из қолдирган ўйинчи мазкур турнир унинг халқаро миқёсдаги нуфузини кескин оширганини эслади. Римликлар сафосига содиқлиги билан танилган ҳужумкор ярим ҳимоячи мамлакатининг жаҳон чемпиони бўлишида ўзининг ҳиссаси ҳал қилувчи рол ўйнаганига ишонч билдирган.

Жароҳат ва майдондаги фидойилик

Тотти интервю чоғида ўзига хос ҳазиломуз оҳангда: «Агар мен ўйнамаганимда, улар бу кубокни ютолмас эдилар», — дея таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, жаҳон чемпионати унга Римдан ташқарида ҳам ўзини кўрсатиш ва муҳим шахс бўлиш учун куч берган. Агар у фақатгина маҳаллий мусобақаларда ғалаба қозонганида, унинг шуҳрати фақатгина Италия пойтахти доирасида қолиб кетган бўларди.

Бироқ футболчининг бу иддаолари асоссиз эмас. 2006-йилнинг феврал ойида чап оёғи синиб, оғир жарроҳлик амалиётини бошдан кечирган Тотти ёзги мундиалгача сафга қайтиш учун қаттиқ кураш олиб борганди. Жисмоний ҳолати тўлиқ тикланмаганига қарамай, у мураббий Марсельло Липпи бошчилигидаги жамоанинг еттита ўйинидан олтитасида майдонга тушди.

Турнирдаги самарали кўрсаткичлар

Энг юқори жисмоний ҳолатининг атиги 40 фоизида ўйнаган бўлишига қарамай, Франческо Тотти турнир давомида рақиблар дарвозасини 1 бор ишғол қилди ва жамоадошларига 4 та голли узатма етказиб берди. У ушбу кўрсаткич билан мусобақанинг энг яхши ассистентига айланди ва жамоа муваффақиятига улкан улуш қўшди.

Шунингдек, футболчи ўз фаолиятидаги энг юқори чўққига 2001–2008-йиллар оралиғида эришганини эсга олди. Унинг фикрича, ўша йиллардаги ўйин даражаси ва жисмоний ҳолати шунчалик юқори бўлганки, бу ҳатто рақиблар учун ҳам қийинчилик туғдирган.

Франческо ТоттиИталияЖаҳон чемпионатиРомаФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирдиИталия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирди22 сентябр 23:37Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигачаТотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача18 июл 12:04Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқда21 август 22:32Интер Италия чемпионати учун расмий таркиб рақамларини эълон қилдиИнтер Италия чемпионати учун расмий таркиб рақамларини эълон қилди21 август 19:39Антонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаАнтонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқда25 июн 17:53Ювентус трансфер бозори: муаммоли позициялар ва таркиб таҳлилиЮвентус трансфер бозори: муаммоли позициялар ва таркиб таҳлили7 август 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди