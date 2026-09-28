Франческо Тотти: 2006-йилги мундиалда ғалаба қозонолмас эдик
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франческо Тотти 2006-йилги жаҳон чемпионатидаги ғалаба унинг иштирокисиз қўлга киритилмаган бўлишини таъкидлади.
- Афсонавий футболчи Германиядаги мундиалдаги иштироки унинг фаолиятидаги энг муҳим бурилиш нуқтаси бўлганини ва унинг мақомини Рим шаҳридан ташқарига ҳам ёйганини эътироф этди.
Италия термасининг собиқ ҳужумкори Франческо Тотти 2006-йилги жаҳон чемпионатидаги ғалаба унинг иштирокисиз қўлга киритилмаган бўлишини таъкидлади. Корриере делло Sport нашрига берган интервюсида афсонавий футболчи Германиядаги мундиалдаги иштироки унинг фаолиятидаги энг муҳим бурилиш нуқтаси бўлганини ва унинг мақомини Рим шаҳридан ташқарига ҳам ёйганини эътироф этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италия футболи ва Рома клуби тарихида ўчмас из қолдирган ўйинчи мазкур турнир унинг халқаро миқёсдаги нуфузини кескин оширганини эслади. Римликлар сафосига содиқлиги билан танилган ҳужумкор ярим ҳимоячи мамлакатининг жаҳон чемпиони бўлишида ўзининг ҳиссаси ҳал қилувчи рол ўйнаганига ишонч билдирган.
Жароҳат ва майдондаги фидойиликТотти интервю чоғида ўзига хос ҳазиломуз оҳангда: «Агар мен ўйнамаганимда, улар бу кубокни ютолмас эдилар», — дея таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, жаҳон чемпионати унга Римдан ташқарида ҳам ўзини кўрсатиш ва муҳим шахс бўлиш учун куч берган. Агар у фақатгина маҳаллий мусобақаларда ғалаба қозонганида, унинг шуҳрати фақатгина Италия пойтахти доирасида қолиб кетган бўларди.
Бироқ футболчининг бу иддаолари асоссиз эмас. 2006-йилнинг феврал ойида чап оёғи синиб, оғир жарроҳлик амалиётини бошдан кечирган Тотти ёзги мундиалгача сафга қайтиш учун қаттиқ кураш олиб борганди. Жисмоний ҳолати тўлиқ тикланмаганига қарамай, у мураббий Марсельло Липпи бошчилигидаги жамоанинг еттита ўйинидан олтитасида майдонга тушди.
Турнирдаги самарали кўрсаткичларЭнг юқори жисмоний ҳолатининг атиги 40 фоизида ўйнаган бўлишига қарамай, Франческо Тотти турнир давомида рақиблар дарвозасини 1 бор ишғол қилди ва жамоадошларига 4 та голли узатма етказиб берди. У ушбу кўрсаткич билан мусобақанинг энг яхши ассистентига айланди ва жамоа муваффақиятига улкан улуш қўшди.
Шунингдек, футболчи ўз фаолиятидаги энг юқори чўққига 2001–2008-йиллар оралиғида эришганини эсга олди. Унинг фикрича, ўша йиллардаги ўйин даражаси ва жисмоний ҳолати шунчалик юқори бўлганки, бу ҳатто рақиблар учун ҳам қийинчилик туғдирган.
Изоҳлар 0
…