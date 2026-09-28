Олимлар ўз юлдузига тескари йўналишда айланадиган сайёрани топди

·17·Дунё
Олимлар ўз юлдузига тескари йўналишда айланадиган сайёрани топди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Астрономлар ГЖ 3090 б номли, ўз юлдузининг айланиш йўналишига тескари ҳаракатланувчи Нептун катталигидаги экзосайёрани аниқлади.
  • Бу кашфиёт сайёра тизимларининг шаклланиши ҳақидаги тасаввурларни қайта кўриб чиқишга сабаб бўлиши мумкин, чунки бундай ретроград орбитага эга сайёралар кичик ва нисбатан совуқ юлдузлар атрофида аввал кузатилмаган.

Астрономлар ўз юлдузининг айланиш йўналишига қарама-қарши ҳаракатланадиган, Нептун катталигидаги ноодатий экзосайёрани аниқлади. GJ 3090 b деб номланган ушбу объектнинг кашфиёти сайёра тизимларининг қандай шаклланиши ҳақидаги тасаввурларни қайта кўриб чиқишга сабаб бўлиши мумкин.

Халқаро тадқиқотчилар гуруҳи сайёрани юқори аниқликдаги спектрограф ёрдамида аниқлаган. Кузатувлар GJ 3090 b ретроград орбитага эга эканини кўрсатган. Унинг орбитал ўқи тахминан 136 даражага қиялашган. Шу сабабли сайёра ўз юлдузининг айланишига тескари йўналишда ҳаракатланади.

Бундай ҳолат кичик ва нисбатан совуқ юлдузлар атрофида аввал кузатилмаган ҳодисалардан бири ҳисобланади. Одатда сайёралар ўз юлдузини ҳосил қилган газ ва чанг дискидан пайдо бўлади. Шу сабабли улар аксарият ҳолларда юлдузнинг айланиш йўналишига мос равишда ҳаракатланади.

Олимлар GJ 3090 b нега бундай ноодатий орбитага эга бўлиб қолганини аниқлаш учун тизимни батафсил ўрганган. Тадқиқотчилар дастлаб сайёранинг ҳаракат йўналишини ўзгартирган бошқа йирик осмон жисми бўлиши мумкинлигини тахмин қилган. Бироқ кузатувлар давомида бундай объект аниқланмаган.

Шундан сўнг олимлар яна бир эҳтимолни илгари сурган. Уларнинг фикрича, сайёра тизими шаклланаётган дастлабки даврда ташқи фазодан бошқа газ ва чанг диски тортиб олинган бўлиши мумкин. Кейинчалик ушбу дискдаги моддалар сайёранинг орбитасига таъсир кўрсатиб, унинг ҳаракат йўналишини ўзгартирган бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Тадқиқотчилар GJ 3090 b тизимини кузатишда давом этишни режалаштирмоқда. Улар бундай ретроград орбиталар қизил миттилар атрофида қанчалик кенг тарқалганини ҳамда ташқи муҳит ёш сайёра тизимларининг шаклланишига қандай таъсир кўрсатишини аниқлашга умид қилмоқда.

GJ 3090 bретроград орбитаэкзосайёраНептун катталигидаги ноодатий экзосайёра
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Режа барбод бўлди: Трамп Си Цзинпинни кутиб олиш чоғидаги кутилмаган «тескари эффект»Режа барбод бўлди: Трамп Си Цзинпинни кутиб олиш чоғидаги кутилмаган «тескари эффект»24 сентябр 11:25Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?10 июл 12:39СИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урдиСИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урди12 сентябр 16:09Бу сайёрада бир йил атиги 25 кун давом этадиБу сайёрада бир йил атиги 25 кун давом этади18 июл 18:31Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин 22 июл 15:29Танзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган масканТанзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган маскан27 июн 17:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота