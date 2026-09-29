Манчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттиради
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити клуби раҳбарияти молия қоидаларини бузганликда айбланаётган иш юзасидан муросасиз кураш олиб боришини қатъий маълум қилди. Sky Sports нашрининг хабар беришича, Даниянинг Копенгаген шаҳрида бўлиб ўтган Европа футбол клублари йиғилишида сўзга чиққан клуб бош директори Ферран Сориано жамоа ўз позициясини охиригача ҳимоя қилишини ва бу ҳуқуқий жараён ҳали якунланишидан йироқда эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клубга нисбатан қўйилган 115 та банддан иборат айбловлар ва мустақил трибуналнинг эҳтимолий қарорлари атрофидаги вазият инглиз футболи бошқаруви келажагига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Шунга қарамай, Манчестер Сити раҳбарияти ўз айбсизлигига тўла ишонч билдирар экан, тергов ва суд жараёнлари узоқ давом этишини қайд этди. Сорианонинг сўзларига кўра, мазкур даъволар жамоатчилик муҳокамасига қўйилганига аллақачон саккиз йил бўлган ва якуний ечим ҳали узоқда.
Клуб раҳбарининг қатъий позициясиМанчестер Сити клуби бошқаруви раиси Халдун ал-Муборак ҳам мухлисларга йўллаган мурожаатида худди шундай қатъий фикрларни билдирган эди. Унинг таъкидлашича, клуб ўзининг ҳалоллигини исботлашга қаратилган ҳаракатларини тўхтатмайди. Ал-Муборак жамоанинг позицияси жуда мустаҳкам эканини, бироқ ҳуқуқий жараёнларнинг қатъий махфийлик шартлари туфайли ҳозирча барча тафсилотларни очиқлай олмаслигини тушунтирди.
Маълум қилинишича, асосий эътирозлар ҳомийлик тушумларини сунъий равишда ошириб кўрсатиш ҳамда бир неча мавсум давомида Премер-лигага аниқ бўлмаган молиявий маълумотларни тақдим этганлик ҳолатлари билан боғлиқ. Ушбу ҳолатлар бўйича тарқалган хабарлардан сўнг футбол жамоатчилигида катта қизиқиш ва қизғин муҳокамалар бошланди.
Келгусидаги ҳуқуқий қадамларҲозирги вақтда Премер-лига раҳбарияти ҳам, мустақил органлар ҳам якуний қарорлар юзасидан расмий изоҳ беришдан тийилиб турибди. Сабаби, кўриб чиқиш жараёнининг муҳим босқичлари ва махфийлик талаблари ҳамон ўз кучини сақлаб қолмоқда. Клуб матбуот хизмати эса ўзининг 2023-йил феврал ойидаги баёнотига содиқ қолган ҳолда, барча тартиб-қоидаларга тўлиқ амал қилганини яна бир бор тасдиқлади.
Манчестер Сити футбол клуби ушбу узоқ давом этган жанжалда орқага чекинмаслигини ва ўз манфаатларини барча даражаларда ҳимоя қилишини кўрсатмоқда. Бу эса келгусида инглиз футболининг молиявий фаир-плай қоидалари ва ҳуқуқий тизимида муҳим ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин.
Изоҳлар 0
…