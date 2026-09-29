Манчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттиради

·6·Спорт
Манчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттиради

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити клуби раҳбарияти молия қоидаларини бузганликда айбланаётган иш юзасидан муросасиз кураш олиб боришини қатъий маълум қилди. Sky Sports нашрининг хабар беришича, Даниянинг Копенгаген шаҳрида бўлиб ўтган Европа футбол клублари йиғилишида сўзга чиққан клуб бош директори Ферран Сориано жамоа ўз позициясини охиригача ҳимоя қилишини ва бу ҳуқуқий жараён ҳали якунланишидан йироқда эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клубга нисбатан қўйилган 115 та банддан иборат айбловлар ва мустақил трибуналнинг эҳтимолий қарорлари атрофидаги вазият инглиз футболи бошқаруви келажагига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Шунга қарамай, Манчестер Сити раҳбарияти ўз айбсизлигига тўла ишонч билдирар экан, тергов ва суд жараёнлари узоқ давом этишини қайд этди. Сорианонинг сўзларига кўра, мазкур даъволар жамоатчилик муҳокамасига қўйилганига аллақачон саккиз йил бўлган ва якуний ечим ҳали узоқда.

Клуб раҳбарининг қатъий позицияси

Манчестер Сити клуби бошқаруви раиси Халдун ал-Муборак ҳам мухлисларга йўллаган мурожаатида худди шундай қатъий фикрларни билдирган эди. Унинг таъкидлашича, клуб ўзининг ҳалоллигини исботлашга қаратилган ҳаракатларини тўхтатмайди. Ал-Муборак жамоанинг позицияси жуда мустаҳкам эканини, бироқ ҳуқуқий жараёнларнинг қатъий махфийлик шартлари туфайли ҳозирча барча тафсилотларни очиқлай олмаслигини тушунтирди.

Маълум қилинишича, асосий эътирозлар ҳомийлик тушумларини сунъий равишда ошириб кўрсатиш ҳамда бир неча мавсум давомида Премер-лигага аниқ бўлмаган молиявий маълумотларни тақдим этганлик ҳолатлари билан боғлиқ. Ушбу ҳолатлар бўйича тарқалган хабарлардан сўнг футбол жамоатчилигида катта қизиқиш ва қизғин муҳокамалар бошланди.

Келгусидаги ҳуқуқий қадамлар

Ҳозирги вақтда Премер-лига раҳбарияти ҳам, мустақил органлар ҳам якуний қарорлар юзасидан расмий изоҳ беришдан тийилиб турибди. Сабаби, кўриб чиқиш жараёнининг муҳим босқичлари ва махфийлик талаблари ҳамон ўз кучини сақлаб қолмоқда. Клуб матбуот хизмати эса ўзининг 2023-йил феврал ойидаги баёнотига содиқ қолган ҳолда, барча тартиб-қоидаларга тўлиқ амал қилганини яна бир бор тасдиқлади.

Манчестер Сити футбол клуби ушбу узоқ давом этган жанжалда орқага чекинмаслигини ва ўз манфаатларини барча даражаларда ҳимоя қилишини кўрсатмоқда. Бу эса келгусида инглиз футболининг молиявий фаир-плай қоидалари ва ҳуқуқий тизимида муҳим ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин.

Манчестер СитиПремер-лигаФерран СорианоФутбол янгиликлариМолиявий фаир-плай
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқдаМанчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқда27 сентябр 22:35Манчестер Сити иши: Англия футболида тарихий қарор ва Гвардиола сўзлариМанчестер Сити иши: Англия футболида тарихий қарор ва Гвардиола сўзлари26 сентябр 19:37Роберто Манчини Манчестер Сити молиявий айбловларига алоқадор эмаслигини айтдиРоберто Манчини Манчестер Сити молиявий айбловларига алоқадор эмаслигини айтди27 сентябр 22:57Рой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилдиРой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилди27 сентябр 01:31Давид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирдиДавид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирди26 сентябр 13:51Лиам Галлагҳер Манчестер Сити иши бўйича махфий маълумотга эга эканини айтдиЛиам Галлагҳер Манчестер Сити иши бўйича махфий маълумотга эга эканини айтдиКеча 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди