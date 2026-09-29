Белгияда хандақ қазиётган талаба 9 миллион евролик олтин хазинага дуч келди

·0·Дунё
Белгияда хандақ қазиётган талаба 9 миллион евролик олтин хазинага дуч келди

Белгияда оддий қурилиш ишларини бажараётган 18 ёшли талаба кутилмаганда тахминан 9 миллион евролик олтин хазинага дуч келди. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Воқеа Синт-Гиллис-Дендермонде шаҳридаги собиқ пиво заводи ҳудудида юз берган. Кобе исмли талаба ёзги иш вақтида янги канализация тизими учун хандақ қазиётган бўлган. Иш жараёнида у ҳамкасблари билан бирга ер остида яширилган қимматбаҳо буюмларга дуч келган.

Дастлаб ишчилар топилган буюмларни оддий тангалар деб ўйлаган. Бироқ қазиш ишларини давом эттиришганида, улар олтин тангалар, олтин бўлаклари ва рақамланган олтин қуймаларидан иборат хазинани топишган.

Маълум бўлишича, хазина XIX аср охирида қурилган вилланинг ертўласидаги ғишт билан беркитилган девор ичида қопга солиб яширилган. Мазкур бино ўша ҳудуддаги пиво заводи эгаси Теофил Ван Ассега тегишли бўлган.

Топилманинг умумий қиймати тахминан 9 миллион еврога баҳоланган. Ишчилар хазинани топгач, дарҳол тегишли ташкилотларга хабар берган. Ҳозирда олтинлар хавфсиз жойга олиб чиқилган, мутахассислар эса унинг келиб чиқиши ва қонуний эгасини аниқламоқда.

Расмийлар хазина атайлаб яширилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Унинг кимга тегишли экани масаласи ҳал қилингунига қадар, топилма бўйича ҳуқуқий жараён давом этади.

КобеТеофил Ван АссегаСинт-Гиллис-Дендерлоолтин хазина
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Белгияда канализация қазиш пайтида кутилмаган хазина топилдиБелгияда канализация қазиш пайтида кутилмаган хазина топилди23 август 12:1123 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди23 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди22 сентябр 09:38Девор ичидаги хазина: Италияда полиция мафиянинг 3,2 млн евролик махфий омборини очдиДевор ичидаги хазина: Италияда полиция мафиянинг 3,2 млн евролик махфий омборини очди23 сентябр 10:52Ўқитувчи талабани ишидан айрилишдан қўрқиб ўлдирганликда айбландиЎқитувчи талабани ишидан айрилишдан қўрқиб ўлдирганликда айбланди15 сентябр 00:00Венеция тарихий марказга бир кунлик кириш ҳақини 30 еврогача оширмоқдаВенеция тарихий марказга бир кунлик кириш ҳақини 30 еврогача оширмоқда22 сентябр 15:52Венгрияда қабр қазиш бўйича ғайриоддий чемпионат ўтказилдиВенгрияда қабр қазиш бўйича ғайриоддий чемпионат ўтказилди8 сентябр 22:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота