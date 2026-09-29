Аёл чақалоғининг тўқ тери рангини эрининг кўп кофе ичгани билан изоҳлади

·0·Дунё
Аёл чақалоғининг тўқ тери рангини эрининг кўп кофе ичгани билан изоҳлади

Жанубий Флоридада 22 ёшли аёл тўқ тери рангига эга ўғил фарзандни дунёга келтиргани ортидан ноодатий ҳолат юзага келгани айтилмоқда. Чақалоқнинг тери ранги унинг турмуш ўртоғини ҳайратда қолдирган.

Маълумотларга кўра, эркак рафиқасидан фарзандининг тери ранги нега бундай эканини сўраган. Аёл эса ҳомиладорлик даврида эрининг кўп миқдорда кофе ичганини сабаб сифатида кўрсатган. Эркак дастлаб хотинининг тушунтиришига ишонган ва ундан шубҳалангани учун ўзини айбдор ҳис қилган.

Қайд этилишича, жуфтлик турмуш қурганига саккиз ой бўлган. Шунга қарамай, улар бирга яшашда давом этмоқда. Эркак эса янги туғилган фарзандига меҳр ва ғамхўрлик кўрсатаётгани айтилмоқда.

Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда турли муносабатларга сабаб бўлган. Шу билан бирга, ҳикояда келтирилган айрим тафсилотлар мустақил ишончли манбалар орқали тасдиқланмаган.

Жанубий Флоридатўқ тери рангиҳомиладорликда кофе22 ёшли аёл
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

14 ёшли қиз қаришга қарши воситани ишлатиб, ойлаб азият чекди14 ёшли қиз қаришга қарши воситани ишлатиб, ойлаб азият чекди13 сентябр 00:07Йиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилдиЙиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилди29 август 15:22Ҳибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиҲибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма берди16 сентябр 19:21Трамп имиджини тубдан ўзгартирди: Машҳур сариқ сочлар ўрнига тўқ каштанрангТрамп имиджини тубдан ўзгартирди: Машҳур сариқ сочлар ўрнига тўқ каштанранг7 сентябр 21:59Эрини ўлдирган ҳомиладор аёл судда тўлиқ оқландиЭрини ўлдирган ҳомиладор аёл судда тўлиқ оқланди12 август 18:42Жазодан қутулиш учун 8 марта она бўлган аёлЖазодан қутулиш учун 8 марта она бўлган аёл20 май 06:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота