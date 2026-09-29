Аёл чақалоғининг тўқ тери рангини эрининг кўп кофе ичгани билан изоҳлади
Жанубий Флоридада 22 ёшли аёл тўқ тери рангига эга ўғил фарзандни дунёга келтиргани ортидан ноодатий ҳолат юзага келгани айтилмоқда. Чақалоқнинг тери ранги унинг турмуш ўртоғини ҳайратда қолдирган.
Маълумотларга кўра, эркак рафиқасидан фарзандининг тери ранги нега бундай эканини сўраган. Аёл эса ҳомиладорлик даврида эрининг кўп миқдорда кофе ичганини сабаб сифатида кўрсатган. Эркак дастлаб хотинининг тушунтиришига ишонган ва ундан шубҳалангани учун ўзини айбдор ҳис қилган.
Қайд этилишича, жуфтлик турмуш қурганига саккиз ой бўлган. Шунга қарамай, улар бирга яшашда давом этмоқда. Эркак эса янги туғилган фарзандига меҳр ва ғамхўрлик кўрсатаётгани айтилмоқда.
Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда турли муносабатларга сабаб бўлган. Шу билан бирга, ҳикояда келтирилган айрим тафсилотлар мустақил ишончли манбалар орқали тасдиқланмаган.
Изоҳлар 0
…