Қаршида меҳмонхона администратори 800 минг сўмга мижозларга хона ажратгани учун жаримага тортилди

·1·Жамият
Қаршида меҳмонхона администратори 800 минг сўмга мижозларга хона ажратгани учун жаримага тортилди

Қарши шаҳридаги меҳмонхоналардан бирида ишлаган 25 ёшли администратор мижозларга жинсий алоқа қилишлари учун шароит яратиб бергани сабаб судланди. У бунинг эвазига 800 минг сўм талаб қилган.

Суд ҳукмига кўра, 2026 йил 12 июль куни соат 22:00 атрофида Қашқадарё вилояти ИИБ ходимлари Қарши шаҳрининг Шодлик маҳалласида жойлашган меҳмонхонада тезкор тадбир ўтказган.

Тадбир давомида меҳмонхона администратори бир эркак ва аёлга жинсий алоқа қилишлари учун меҳмонхонанинг учинчи қаватидаги 13-хонани ажратиб беришни таклиф қилган. Бунинг эвазига у 800 минг сўм талаб қилган ва пулни олаётган вақтида қўлга олинган.

Шунингдек, администратор мижозларнинг шахсини сир сақлаш ҳамда уларни меҳмонхонанинг расмий рўйхатидан ўтказмасликка рози бўлгани аниқланган.

Жиноят ишлари бўйича Қарши шаҳар судининг ҳукмига кўра, 25 ёшли эркакка 10 миллион 300 минг сўм миқдорида жарима жазоси тайинланган.

ҚаршиМеҳмонхона администраториЖиноят ишлариҚарши шаҳар суди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиКеча 06:48Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?27 сентябр 20:25Қаршида клиникага оёғидаги оғриқдан шикоят қилиб борган эркак вафот этдиҚаршида клиникага оёғидаги оғриқдан шикоят қилиб борган эркак вафот этди16 сентябр 22:27IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?3 сентябр 06:10Telegram'да аёлга номақбул сурат юборган эркак жаримага тортилдиTelegram'да аёлга номақбул сурат юборган эркак жаримага тортилди19 август 15:43Инспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоландиИнспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоланди10 июн 05:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди