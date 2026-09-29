Фарғонада хайрия учун йиғилган 76 миллион сўм тотализаторга тикилди
Фарғона вилоятида оғир хасталикка чалинган беморлар учун йиғилган хайрия маблағларини ўзлаштирган 19 ёшли йигит ушланди. У ўзлаштирган пулларнинг 76 миллион сўмини онлайн тотализаторга тикиб, ютқазганини айтган. Бу ҳақда ИИВ Кибержиноятларга қарши курашиш департаменти хабар берди.
Маълум қилинишича, 2007 йилда Тошкент шаҳрида туғилган йигит аввал Ўзбекистонда криптоактивлар савдоси билан боғлиқ қонунчилик талабларини мунтазам равишда бузиб келгани аниқланган. Унинг ноқонуний равишда айлантирган криптоактивлари қиймати 408 минг АҚШ долларидан, миллий валютада эса 4 миллиард 894 миллион 152 минг сўмдан ортиқ бўлган.
Кейинги суриштирувларда у ижтимоий тармоқларда оғир хасталикка чалинган инсонлар учун хайрия маблағлари йиғилаётганини кузатгани аниқланган. Шундан сўнг Instagram'даги блогер номидан Telegram'да сохта аккаунт очиб, беморларнинг яқинларига мурожаат қилган.
Гумонланувчи улардан картага қанча маблағ йиғилганини сўраб, пулларни вақтинча ўз картасига ўтказишни ва кейинчалик нақд шаклда қайтариб беришни ваъда қилган. Шу йўл билан у қарийб 43 миллион сўмни ўзлаштирган. Бундан ташқари, беморнинг таниши бўлган Paynet шохобчаси ходимидан ҳам 30 миллион сўмдан ортиқ маблағни худди шу усулда олган.
Унинг айтишича, ўзлаштирилган пулларнинг барчасини онлайн тотализатор ҳисобига киритган ва жами 76 миллион сўмни тикиб, ютқазган.
Мазкур ҳолат юзасидан йигитга нисбатан Жиноят кодексининг 168-моддаси 3-қисми “б” ва “в” бандлари (фирибгарлик), шунингдек, 278-8-моддаси 3-қисми “а” банди (криптоактивлар айланмаси соҳасидаги қонунчиликни бузиш) билан жиноят иши қўзғатилган.
Изоҳлар 0
…