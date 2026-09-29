Фарғонада хайрия учун йиғилган 76 миллион сўм тотализаторга тикилди

·42·Жамият
Фарғонада хайрия учун йиғилган 76 миллион сўм тотализаторга тикилди

Фарғона вилоятида оғир хасталикка чалинган беморлар учун йиғилган хайрия маблағларини ўзлаштирган 19 ёшли йигит ушланди. У ўзлаштирган пулларнинг 76 миллион сўмини онлайн тотализаторга тикиб, ютқазганини айтган. Бу ҳақда ИИВ Кибержиноятларга қарши курашиш департаменти хабар берди.

Маълум қилинишича, 2007 йилда Тошкент шаҳрида туғилган йигит аввал Ўзбекистонда криптоактивлар савдоси билан боғлиқ қонунчилик талабларини мунтазам равишда бузиб келгани аниқланган. Унинг ноқонуний равишда айлантирган криптоактивлари қиймати 408 минг АҚШ долларидан, миллий валютада эса 4 миллиард 894 миллион 152 минг сўмдан ортиқ бўлган.

Кейинги суриштирувларда у ижтимоий тармоқларда оғир хасталикка чалинган инсонлар учун хайрия маблағлари йиғилаётганини кузатгани аниқланган. Шундан сўнг Instagram'даги блогер номидан Telegram'да сохта аккаунт очиб, беморларнинг яқинларига мурожаат қилган.

Гумонланувчи улардан картага қанча маблағ йиғилганини сўраб, пулларни вақтинча ўз картасига ўтказишни ва кейинчалик нақд шаклда қайтариб беришни ваъда қилган. Шу йўл билан у қарийб 43 миллион сўмни ўзлаштирган. Бундан ташқари, беморнинг таниши бўлган Paynet шохобчаси ходимидан ҳам 30 миллион сўмдан ортиқ маблағни худди шу усулда олган.

Унинг айтишича, ўзлаштирилган пулларнинг барчасини онлайн тотализатор ҳисобига киритган ва жами 76 миллион сўмни тикиб, ютқазган.

Мазкур ҳолат юзасидан йигитга нисбатан Жиноят кодексининг 168-моддаси 3-қисми “б” ва “в” бандлари (фирибгарлик), шунингдек, 278-8-моддаси 3-қисми “а” банди (криптоактивлар айланмаси соҳасидаги қонунчиликни бузиш) билан жиноят иши қўзғатилган.

Фарғона вилояти хайрия маблағлариИИВ Кибержиноятларга қарши курашиш департаментикриптоактивлар савдосионлайн тотализатор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиКеча 06:48IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?3 сентябр 06:101 сентябрдан йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар ошади1 сентябрдан йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар ошади23 июн 18:28Фарғонада ноодатий ҳолат: аёл эрини ургани учун жазоландиФарғонада ноодатий ҳолат: аёл эрини ургани учун жазоланди22 май 18:24Фарғонада икки ака-ука сувда чўкиб кетиб вафот этдиФарғонада икки ака-ука сувда чўкиб кетиб вафот этди3 апрел 22:24Наманганда 5 ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонликда гумонланган шахснинг сурати тарқалди (фото)Наманганда 5 ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонликда гумонланган шахснинг сурати тарқалди (фото)Бугун 01:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди