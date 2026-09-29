Барселона вице-президенти Камп Ноу жаҳон чемпионати финалига муносиблигини айтди

·21·Спорт
Барселона вице-президенти Камп Ноу жаҳон чемпионати финалига муносиблигини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Барселона вице-президенти Антонио Эскудеро, модернизация қилинган Spotify Камп Ноу стадионининг 2030-йилги жаҳон чемпионати финалига мезбонлик қилиш учун энг муносиб номзод эканлигини таъкидлади.
  • Унинг фикрича, клубнинг улкан сармоялари ва замонавий стадиони FIFA учун мантиқий танлов бўлади.
  • Барселона шаҳар кенгаши ва Каталония ҳукумати ҳам бу таклифни қўллаб-қувватламоқда.

2030-йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи финал учрашувини қабул қилиш ҳуқуқи учун кураш тобора кескинлашмоқда. Goal.com хабар беришича, Барселона клубининг ижтимоий масалалар бўйича вице-президенти Антонио Эскудеро модернизация қилинган Spotify Камп Ноу стадионини мундиал ҳал қилувчи баҳси учун асосий даъвогар сифатида кўрсатди ва бу эҳтимол жуда юқори эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур жаҳон чемпионати мезбонлиги учун асосий давлатлар сифатида Испания ва Марокаш эътироф этилмоқда. Дастлаб Мадрид шаҳридаги Сантиаго Бернабеу стадиони Испаниянинг асосий варианти сифатида кўрилган бўлса-да, Марокашдаги улкан Гранд Стаде Ҳассан ИИ лойиҳаси рақобатни янада кучайтирди. Шунингдек, Каталония клуби раҳбарлари Эспаи Барча лойиҳаси доирасида сиғими оширилган ва ВИП шароитлари яхшиланган ўз аренасини бу мақомга энг муносиб деб ҳисобламоқда.

Стадион ва инфратузилма салоҳияти

Антонио Эскудеро Кадена СEР радиосининг "Ақуи Гирона" дастурига берган интервюсида клуб ўз имкониятларига юқори баҳо беришини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, каталонияликлар шунчаки жараён иштирокчиси эмас, балки FIFA учун энг муносиб ва мантиқий танловдир. Клуб амалга оширган улкан сармоялар халқаро миқёсда муносиб эътироф этилишига лойиқ.

Mundo Deportivo нашри келтирган маълумотларга кўра, Эскудеро Spotify Камп Ноу финалга мезбонлик қилиш эҳтимоли ҳақида гапираркан: "Биз буни жуда истаймиз. Ўйлайманки, бу жуда мумкин. Дунё спорт расмийлари ҳам буни қўллаб-қувватламоқда. Биз катта ҳаракат қилдик ва ажойиб стадионга эгамиз", дея ўз фикрини қатъий баён этган.

Клуб раҳбари стадион танлови борасида муваффақият эҳтимоли юқорилигини қўшимча қилди. Ушбу қараш Барселона шаҳар кенгаши ва Каталония ҳукумати томонидан ҳам қўллаб-қувватланмоқда. Расмийлар 2030-йилги лойиҳанинг марказида қолиш учун фаол иш олиб бормоқда.

Мухлислар учун молиявий кафолатлар

Жаҳон чемпионати масалалари билан бир қаторда, Эскудеро клубнинг ички ишларига ҳам тўхталиб ўтди. Хусусан, Spotify Камп Ноу стадионини таъмирлаш билан боғлиқ улкан харажатлар обуна чипталари нархининг ошишига олиб келиши мумкин деган хавотирларга аниқлик киритилди.

Вице-президент бу миш-мишларни қатъиян рад этиб, Блауграна мухлисларини хотиржам қилди. Унинг таъкидлашича, ҳеч ким чипта нархларини ошириш масаласини муҳокама қилмаган ва бу кун тартибида йўқ.

БарселонаКамп НоуЖЧ 2030ФутболРеал Мадрид
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Месси шарафига тарихий ўйин!»: Лапорта янги «Камп Ноу»даги катта режани очди«Месси шарафига тарихий ўйин!»: Лапорта янги «Камп Ноу»даги катта режани очди20 сентябр 19:14"Фаолиятимни шу ерда якунламоқчиман!": Рафинья "Барселона" билан янги битимга тайёр"Фаолиятимни шу ерда якунламоқчиман!": Рафинья "Барселона" билан янги битимга тайёр19 сентябр 07:15Барселона мавсумни ажойиб бошлади ва Чемпионлар лигасида фаворитга айландиБарселона мавсумни ажойиб бошлади ва Чемпионлар лигасида фаворитга айланди10 сентябр 15:18Жозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очдиЖозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очди12 август 02:56Жозе Моуринью Реал Мадрид даври ва Касиляс билан зиддиятни очдиЖозе Моуринью Реал Мадрид даври ва Касиляс билан зиддиятни очди12 август 02:30Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқда28 июл 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди