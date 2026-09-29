Барселона вице-президенти Камп Ноу жаҳон чемпионати финалига муносиблигини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Барселона вице-президенти Антонио Эскудеро, модернизация қилинган Spotify Камп Ноу стадионининг 2030-йилги жаҳон чемпионати финалига мезбонлик қилиш учун энг муносиб номзод эканлигини таъкидлади.
- Унинг фикрича, клубнинг улкан сармоялари ва замонавий стадиони FIFA учун мантиқий танлов бўлади.
- Барселона шаҳар кенгаши ва Каталония ҳукумати ҳам бу таклифни қўллаб-қувватламоқда.
2030-йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи финал учрашувини қабул қилиш ҳуқуқи учун кураш тобора кескинлашмоқда. Goal.com хабар беришича, Барселона клубининг ижтимоий масалалар бўйича вице-президенти Антонио Эскудеро модернизация қилинган Spotify Камп Ноу стадионини мундиал ҳал қилувчи баҳси учун асосий даъвогар сифатида кўрсатди ва бу эҳтимол жуда юқори эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур жаҳон чемпионати мезбонлиги учун асосий давлатлар сифатида Испания ва Марокаш эътироф этилмоқда. Дастлаб Мадрид шаҳридаги Сантиаго Бернабеу стадиони Испаниянинг асосий варианти сифатида кўрилган бўлса-да, Марокашдаги улкан Гранд Стаде Ҳассан ИИ лойиҳаси рақобатни янада кучайтирди. Шунингдек, Каталония клуби раҳбарлари Эспаи Барча лойиҳаси доирасида сиғими оширилган ва ВИП шароитлари яхшиланган ўз аренасини бу мақомга энг муносиб деб ҳисобламоқда.
Стадион ва инфратузилма салоҳиятиАнтонио Эскудеро Кадена СEР радиосининг "Ақуи Гирона" дастурига берган интервюсида клуб ўз имкониятларига юқори баҳо беришини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, каталонияликлар шунчаки жараён иштирокчиси эмас, балки FIFA учун энг муносиб ва мантиқий танловдир. Клуб амалга оширган улкан сармоялар халқаро миқёсда муносиб эътироф этилишига лойиқ.
Mundo Deportivo нашри келтирган маълумотларга кўра, Эскудеро Spotify Камп Ноу финалга мезбонлик қилиш эҳтимоли ҳақида гапираркан: "Биз буни жуда истаймиз. Ўйлайманки, бу жуда мумкин. Дунё спорт расмийлари ҳам буни қўллаб-қувватламоқда. Биз катта ҳаракат қилдик ва ажойиб стадионга эгамиз", дея ўз фикрини қатъий баён этган.
Клуб раҳбари стадион танлови борасида муваффақият эҳтимоли юқорилигини қўшимча қилди. Ушбу қараш Барселона шаҳар кенгаши ва Каталония ҳукумати томонидан ҳам қўллаб-қувватланмоқда. Расмийлар 2030-йилги лойиҳанинг марказида қолиш учун фаол иш олиб бормоқда.
Мухлислар учун молиявий кафолатларЖаҳон чемпионати масалалари билан бир қаторда, Эскудеро клубнинг ички ишларига ҳам тўхталиб ўтди. Хусусан, Spotify Камп Ноу стадионини таъмирлаш билан боғлиқ улкан харажатлар обуна чипталари нархининг ошишига олиб келиши мумкин деган хавотирларга аниқлик киритилди.
Вице-президент бу миш-мишларни қатъиян рад этиб, Блауграна мухлисларини хотиржам қилди. Унинг таъкидлашича, ҳеч ким чипта нархларини ошириш масаласини муҳокама қилмаган ва бу кун тартибида йўқ.
Изоҳлар 0
…