Honor Magic 9 флагманлари Хитойда рекорд даражада сотилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Honor Magic 9 смартфонларининг Хитойдаги сотуви бошланиши билан рекорд даражада талабга эга бўлди, бу ўтган йилги авлод кўрсаткичларидан 194 фоизга юқори.
- Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги авлод моделлари ўтган йилги флагманларга нисбатан деярли уч баробар тезроқ сотилмоқда, бу эса смартфонларнинг техник хусусиятларининг яхшиланганлиги ва фойдаланувчилар эҳтиёжларига мослаштирилганлигидан далолат беради.
Honor компанияси ўзининг янги флагман қурилмалари туркумига кирувчи Honor Magic 9 смартфонлари савдоси бошланганини эълон қилди ва дастлабки натижалар бозорда катта қизиқиш уйғотганини кўрсатди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қатор харидорлар орасида кутилганидан ҳам юқори талабга эга бўлиб, аввалги авлод кўрсаткичларини бир неча бор ортда қолдирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания тақдим этган расмий ҳисоботга кўра, қурилмалар барча асосий савдо майдончаларида сотувга чиққанидан кейинги дастлабки ўн дақиқа ичида юқори натижаларни қайд этган. Хусусан, онлайн-савдолар ҳажми ўтган йили тақдим этилган Honor Magic 8 линиясининг худди шу даврдаги кўрсаткичидан нақ 194 фоизга юқори бўлган.
Мутахассислар таъкидлашича, янги авлод моделлари ўтган йилги флагманларга нисбатан деярли уч баробар яхшироқ суръатда сотилмоқда. Бундай улкан муваффақиятга смартфонларнинг техник хусусиятлари кескин яхшилангани ва фойдаланувчилар эҳтиёжига мослаштирилгани сабаб бўлган.
Янги туркумдаги моделлар ва уларнинг имкониятлариЯнги тақдим этилган флагманлар сериясидан бир нечта илғор қурилмалар ўрин олган бўлиб, уларга Honor Magic 9, Магик 9 Супер Эдитион ҳамда энг илғор версия ҳисобланган Магик 9 Pro Max киради. Ҳар бир модел ўзининг техник устунликлари билан харидорларни жалб қилмоқда.
Хусусан, қаторнинг энг ёш ва қулай қурилмаларидан бири бўлган Магик 9 Pro Max модели ўз тарихидаги энг йирик аккумулятор билан жиҳозланган. Ушбу смартфонда ўрнатилган батарея қуввати нақ 11 000 мАч ни ташкил этиб, ҳозирги кунда бозордаги энг узоқ ишлайдиган флагманлардан бирига айланди.
Шу билан бирга, қаторнинг асоси бўлган базавий Honor Magic 9 ҳам олдинги авлодга нисбатан жиддий янгиланишларни олди. Ушбу модел Pro Max версиясидагидек иккита кучли 200 мегапикселли камера модули билан таъминланган бўлиб, юқори сифатли суратга олиш имконини беради.
Компакт флагман ва унинг истиқболлариЯнги базавий моделнинг ўлчамлари ва қуввати ҳам эътиборга молик. Экран диагонали атиги 6,37 дюймни ташкил этувчи ушбу қурилма ичига 8000 мАч сиғимли улкан аккумуляторни сиғдира олгани билан ажралиб туради.
Мазкур кўрсаткичлар туфайли Honor Magic 9 бозорда Galaxy S26 билан ўлчамлари бўйича рақобатлаша оладиган чинакам тўлақонли ва компакт флагман сифатида эътироф этилмоқда. Хитой бозоридаги бундай дадил старт бренднинг глобал бозордаги мавқеини ҳам янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…