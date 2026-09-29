Honor Magic 9 флагманлари Хитойда рекорд даражада сотилмоқда

·11·Техно
Honor Magic 9 флагманлари Хитойда рекорд даражада сотилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Honor Magic 9 смартфонларининг Хитойдаги сотуви бошланиши билан рекорд даражада талабга эга бўлди, бу ўтган йилги авлод кўрсаткичларидан 194 фоизга юқори.
  • Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги авлод моделлари ўтган йилги флагманларга нисбатан деярли уч баробар тезроқ сотилмоқда, бу эса смартфонларнинг техник хусусиятларининг яхшиланганлиги ва фойдаланувчилар эҳтиёжларига мослаштирилганлигидан далолат беради.

Honor компанияси ўзининг янги флагман қурилмалари туркумига кирувчи Honor Magic 9 смартфонлари савдоси бошланганини эълон қилди ва дастлабки натижалар бозорда катта қизиқиш уйғотганини кўрсатди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қатор харидорлар орасида кутилганидан ҳам юқори талабга эга бўлиб, аввалги авлод кўрсаткичларини бир неча бор ортда қолдирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания тақдим этган расмий ҳисоботга кўра, қурилмалар барча асосий савдо майдончаларида сотувга чиққанидан кейинги дастлабки ўн дақиқа ичида юқори натижаларни қайд этган. Хусусан, онлайн-савдолар ҳажми ўтган йили тақдим этилган Honor Magic 8 линиясининг худди шу даврдаги кўрсаткичидан нақ 194 фоизга юқори бўлган.

Мутахассислар таъкидлашича, янги авлод моделлари ўтган йилги флагманларга нисбатан деярли уч баробар яхшироқ суръатда сотилмоқда. Бундай улкан муваффақиятга смартфонларнинг техник хусусиятлари кескин яхшилангани ва фойдаланувчилар эҳтиёжига мослаштирилгани сабаб бўлган.

Янги туркумдаги моделлар ва уларнинг имкониятлари

Янги тақдим этилган флагманлар сериясидан бир нечта илғор қурилмалар ўрин олган бўлиб, уларга Honor Magic 9, Магик 9 Супер Эдитион ҳамда энг илғор версия ҳисобланган Магик 9 Pro Max киради. Ҳар бир модел ўзининг техник устунликлари билан харидорларни жалб қилмоқда.

Хусусан, қаторнинг энг ёш ва қулай қурилмаларидан бири бўлган Магик 9 Pro Max модели ўз тарихидаги энг йирик аккумулятор билан жиҳозланган. Ушбу смартфонда ўрнатилган батарея қуввати нақ 11 000 мАч ни ташкил этиб, ҳозирги кунда бозордаги энг узоқ ишлайдиган флагманлардан бирига айланди.

Шу билан бирга, қаторнинг асоси бўлган базавий Honor Magic 9 ҳам олдинги авлодга нисбатан жиддий янгиланишларни олди. Ушбу модел Pro Max версиясидагидек иккита кучли 200 мегапикселли камера модули билан таъминланган бўлиб, юқори сифатли суратга олиш имконини беради.

Компакт флагман ва унинг истиқболлари

Янги базавий моделнинг ўлчамлари ва қуввати ҳам эътиборга молик. Экран диагонали атиги 6,37 дюймни ташкил этувчи ушбу қурилма ичига 8000 мАч сиғимли улкан аккумуляторни сиғдира олгани билан ажралиб туради.

Мазкур кўрсаткичлар туфайли Honor Magic 9 бозорда Galaxy S26 билан ўлчамлари бўйича рақобатлаша оладиган чинакам тўлақонли ва компакт флагман сифатида эътироф этилмоқда. Хитой бозоридаги бундай дадил старт бренднинг глобал бозордаги мавқеини ҳам янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.

HonorHonor Magic 9СмартфонларТехнологияларХитой бозори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугадиHonor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугади18 август 11:22Honor Magic 9 Pro Max махсус тўплами профессионал камерага айлантирилдиHonor Magic 9 Pro Max махсус тўплами профессионал камерага айлантирилди23 сентябр 12:52Honor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилди9 сентябр 15:22Honor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқдаHonor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқда19 август 10:52Хитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқдаХитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқда18 сентябр 12:52Honor Лифе S3 тақдим этилди: магнитли Э Инк ўқувчи ва унинг имкониятлариHonor Лифе S3 тақдим этилди: магнитли Э Инк ўқувчи ва унинг имкониятлариКеча 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди