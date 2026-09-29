Японияда китоб ўқиладиган ноодатий «rave» тадбири ўтказилди (видео)
Японияда одатий тунги базмлардан фарқ қиладиган JUCY BOOK RAVE номли ноодатий тадбир ўтказилди. Унда иштирокчилар рақсга тушиш ўрнига китоб ўқиб, сокин ва электрон мусиқа тинглаган.
26 сентябрь куни Токионинг Шимокитазава ҳудудидаги SPREAD клубида ташкил этилган тадбирда полга гиламлар тўшалган. Меҳмонлар ўзлари билан олиб келган китобларини ўқиб, хоҳлаган ҳолатда — ўтириб, ётиб ёки деворга суяниб вақт ўтказган.
Тадбир давомида асосан китоб ўқишга мос сокин ва электрон мусиқа янграган. Ташкилотчилар иштирокчиларга ўз китобини олиб келиш имконини берган, шунингдек, тавсия этилган асарларни харид қилиб, бошқа меҳмонлар билан бир хил китобни ўқиш имконияти ҳам яратилган.
Тадбир ташкилотчилари JUCY BOOK RAVE орқали китоб ўқиш учун янги макон ва муҳит яратишни мақсад қилган. Шу сабабли бу оддий китобхонлик учрашувидан кўра, клуб муҳитида мутолаа қилиш тажрибасини синаб кўришга қаратилган экспериментал тадбир сифатида таърифланган.
Изоҳлар 0
…