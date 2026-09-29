TCL компанияси Samsung Electronикс устидан судга мурожаат қилди
Хитойнинг технология гиганти TCL АҚШ федерал судига Samsung Electronикс Америка компаниясига қарши расмий даъво ариза киритди. Калифорния марказий округ судида кўриб чиқилаётган ушбу жиддий низога Samsung телевизорларининг реклама кампаниясида қўлланилган Mini LED атамаси сабаб бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, даъвогар томон Samsung ўз маҳсулотларини истеъмолчига нотўғри таништираётгани ва асоссиз равишда харидорларни чалғитаётганини даъво қилмоқда. TCL таъкидлашича, кореялик рақобатдош айрим бюджет моделларини Mini LED сифатида сотмоқда, ваҳоланки уларнинг техник тузилиши оддий ЛEД дисплейлардан деярли фарқ қилмайди.
Нархлар жанги ва бозор улуши учун курашМазкур можаронинг келиб чиқишига асосий сабаб сифатида қаттиқ нарх рақобати кўрсатилмоқда. Samsung'нинг баҳсли қурилмалари TCL брендининг энг ҳамёнбоп Mini LED телевизорларига қараганда ҳам арзонроқ нархда сотувга чиқарилган.
Суд ҳужжатларида қайд этилишича, ушбу арзон моделлар бозорда пайдо бўлгач, Samsung'нинг мазкур сегментдаги савдо кўрсаткичлари уч ойдан камроқ вақт ичида қарийб тўрт баробарга ошиб кетган. Бу эса аввалроқ сезиларли устунликка эришган TCL компаниясининг мавқеига жиддий зарба берган.
Суд талаблари ва кейинги қадамларTCL 2023–2025-йиллар оралиғида АҚШ бозорида ўз нарх сиёсати эвазига Samsung'ни ортда қолдиришга муваффақ бўлган эди. Бироқ рақобатчининг янги маркетинг усули вазиятни тубдан ўзгартириб юборди ва хитойлик ишлаб чиқарувчи ўз улушини йўқотишни бошлади.
Ҳозирги вақтда TCL суд орқали Samsung Electronикс компаниясидан АҚШ ҳудудида айрим баҳсли моделларни Mini LED номи остида реклама қилиш ҳамда сотишни қатъий тақиқлашни талаб қилмоқда. Шунингдек, даъвогар томон етказилган моддий зарар учун пул компенсациясини ундириб беришни ҳам сўрамоқда.
Изоҳлар 0
…