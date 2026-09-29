TCL компанияси Samsung Electronикс устидан судга мурожаат қилди

·0·Техно
TCL компанияси Samsung Electronикс устидан судга мурожаат қилди

Хитойнинг технология гиганти TCL АҚШ федерал судига Samsung Electronикс Америка компаниясига қарши расмий даъво ариза киритди. Калифорния марказий округ судида кўриб чиқилаётган ушбу жиддий низога Samsung телевизорларининг реклама кампаниясида қўлланилган Mini LED атамаси сабаб бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, даъвогар томон Samsung ўз маҳсулотларини истеъмолчига нотўғри таништираётгани ва асоссиз равишда харидорларни чалғитаётганини даъво қилмоқда. TCL таъкидлашича, кореялик рақобатдош айрим бюджет моделларини Mini LED сифатида сотмоқда, ваҳоланки уларнинг техник тузилиши оддий ЛEД дисплейлардан деярли фарқ қилмайди.

Нархлар жанги ва бозор улуши учун кураш

Мазкур можаронинг келиб чиқишига асосий сабаб сифатида қаттиқ нарх рақобати кўрсатилмоқда. Samsung'нинг баҳсли қурилмалари TCL брендининг энг ҳамёнбоп Mini LED телевизорларига қараганда ҳам арзонроқ нархда сотувга чиқарилган.

Суд ҳужжатларида қайд этилишича, ушбу арзон моделлар бозорда пайдо бўлгач, Samsung'нинг мазкур сегментдаги савдо кўрсаткичлари уч ойдан камроқ вақт ичида қарийб тўрт баробарга ошиб кетган. Бу эса аввалроқ сезиларли устунликка эришган TCL компаниясининг мавқеига жиддий зарба берган.

Суд талаблари ва кейинги қадамлар

TCL 2023–2025-йиллар оралиғида АҚШ бозорида ўз нарх сиёсати эвазига Samsung'ни ортда қолдиришга муваффақ бўлган эди. Бироқ рақобатчининг янги маркетинг усули вазиятни тубдан ўзгартириб юборди ва хитойлик ишлаб чиқарувчи ўз улушини йўқотишни бошлади.

Ҳозирги вақтда TCL суд орқали Samsung Electronикс компаниясидан АҚШ ҳудудида айрим баҳсли моделларни Mini LED номи остида реклама қилиш ҳамда сотишни қатъий тақиқлашни талаб қилмоқда. Шунингдек, даъвогар томон етказилган моддий зарар учун пул компенсациясини ундириб беришни ҳам сўрамоқда.

TCLSamsungMini LEDСудАҚШ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

TCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга бердиTCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга берди2 сентябр 15:25TCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилдиTCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилди16 август 01:20Хитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқдаХитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқда29 июн 18:24TCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфонTCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфон3 сентябр 21:27Samsung АҚШда патент можароси ва тақиқ хавфига дуч келдиSamsung АҚШда патент можароси ва тақиқ хавфига дуч келди26 сентябр 02:57Samsung дисплей бозорида Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда: Те Мун Ро ПекиндаSamsung дисплей бозорида Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда: Те Мун Ро Пекинда28 июн 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди