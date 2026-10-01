Қонли кўйлакда Бош вазир ҳузурига: Flydubai самолётини фожиадан қутқарган оддий сантехник

·1·Дунё
Қонли кўйлакда Бош вазир ҳузурига: Flydubai самолётини фожиадан қутқарган оддий сантехник
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Флйдубаи самолётида учувчига уюштирилган қуролли ҳужум пайтида йўловчиларни қутқарган сантехник Янив Ҳаёун Исроил Бош вазири Бинямин Нетаняху томонидан қабул қилинди.
  • Ҳаёун воқеа пайтида кийган қонли футболкасида Бош вазир ҳузурига келиб, ҳодиса тафсилотларини шахсан сўзлаб берди.

Дубайдан Тель-Авивга йўл олган Flydubai авиакомпанияси лайнерида содир бўлган даҳшатли фавқулодда ҳодиса тафсилотлари бутун дунё эътиборини тортмоқда. Самолёт кабинасида учувчига уюштирилган қуролли ҳужум чоғида йўловчиларни муқаррар ҳалокатдан сақлаб қолган фуқаро Исроил Бош вазири Бинямин Нетаняху томонидан расман қабул қилинди.

Учрашувга ўша машъум воқеа пайтида кийиб олган, устида қон доғлари ҳали ҳам аниқ кўриниб турган оқ футболкасида келган қаҳрамон йўловчи — касби сантехник бўлган Янив Ҳаёун бўлиб чиқди.

Кабинага бостириб кириш ва ҳаёт-мамот лаҳзалари

Янив Ҳаёун Бош вазирга воқеа қандай кечганини шахсан сўзлаб берди. Самолёт бошқарув кабинасида тўс-тўполон ва қонли ҳужум бошланганини сезган Ҳаёун бир сония ҳам иккиланмай ҳаракат қилган:

  • Ҳужумчини зарарсизлантириш: У кабинага бостириб кириб, қуролли ҳужумчини орқа томонидан махсус бўғиш усули (chokehold) билан чангаллаган ва ҳаракатсизлантириб, қуролсизлантирган.

  • Штурвални тортди: Ҳужум оқибатида лайнер ерга қараб шўнғиш хавфи остида қолган вазиятда, у дарҳол бошқарув штурвалини ўзига томон тортиб, самолётнинг кескин пастлашини тўхтатиб қолган.

«Авиаҳалокатлар ҳақидаги ҳужжатли кўрсатувлар ёрдам берди»

Ҳаёуннинг на авиация, на бирор махсус ҳарбий тайёргарлиги бор. Нетаняху ундан ҳеч қандай профессионал тажрибасиз самолётни бундай оғир вазиятда қандай бошқара олганини сўраганида, унинг жавоби барчани ҳайратга солди:

«Мен ҳеч қандай махсус билимга эга эмасман, оддий сантехникман. Лекин телевизорда авиаҳалокатларни тергов қилиш билан боғлиқ ҳужжатли кўрсатувларни жуда кўп томоша қилардим. Айнан шу кўрсатувлар туфайли фавқулодда вазиятда бошқарув штурвалини қандай ушлаб қолиш кераклигини билардим».

Бош вазир Бинямин Нетаняху Янив Ҳаёуннинг тезкорлиги, юксак жасорати ва совуққонлиги юзлаб инсонлар ҳаётини бевосита сақлаб қолганини таъкидлаб, унга бутун мамлакат номидан чексиз миннатдорлик билдирди ва уни шахсан бағрига босди.

Бортдаги бошқа йўловчи учувчилар ёрдамида Саудия Арабистонининг Табук аэропортига хавфсиз қўндирилган ушбу рейс юзасидан Исроил ва халқаро хавфсизлик хизматлари томонидан терактга уриниш версияси бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

FlydubaiБинямин НетаняхуЯнив ҲаёунТель-Авив
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубай — Тель-Авив рейсида терактга уриниш: Кабинадаги пичоқбозлик тафсилотлариДубай — Тель-Авив рейсида терактга уриниш: Кабинадаги пичоқбозлик тафсилотлариБугун 14:30FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)Кеча 15:13Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?Кеча 13:31Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?Кеча 13:19«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!25 август 10:08Украина ҳукумати кетди: қиш олдидан янги ҳукумат учун катта синов...Украина ҳукумати кетди: қиш олдидан янги ҳукумат учун катта синов...14 июл 23:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота