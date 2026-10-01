Қонли кўйлакда Бош вазир ҳузурига: Flydubai самолётини фожиадан қутқарган оддий сантехник
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Флйдубаи самолётида учувчига уюштирилган қуролли ҳужум пайтида йўловчиларни қутқарган сантехник Янив Ҳаёун Исроил Бош вазири Бинямин Нетаняху томонидан қабул қилинди.
- Ҳаёун воқеа пайтида кийган қонли футболкасида Бош вазир ҳузурига келиб, ҳодиса тафсилотларини шахсан сўзлаб берди.
Дубайдан Тель-Авивга йўл олган Flydubai авиакомпанияси лайнерида содир бўлган даҳшатли фавқулодда ҳодиса тафсилотлари бутун дунё эътиборини тортмоқда. Самолёт кабинасида учувчига уюштирилган қуролли ҳужум чоғида йўловчиларни муқаррар ҳалокатдан сақлаб қолган фуқаро Исроил Бош вазири Бинямин Нетаняху томонидан расман қабул қилинди.
Учрашувга ўша машъум воқеа пайтида кийиб олган, устида қон доғлари ҳали ҳам аниқ кўриниб турган оқ футболкасида келган қаҳрамон йўловчи — касби сантехник бўлган Янив Ҳаёун бўлиб чиқди.
Кабинага бостириб кириш ва ҳаёт-мамот лаҳзалари
Янив Ҳаёун Бош вазирга воқеа қандай кечганини шахсан сўзлаб берди. Самолёт бошқарув кабинасида тўс-тўполон ва қонли ҳужум бошланганини сезган Ҳаёун бир сония ҳам иккиланмай ҳаракат қилган:
Ҳужумчини зарарсизлантириш: У кабинага бостириб кириб, қуролли ҳужумчини орқа томонидан махсус бўғиш усули (chokehold) билан чангаллаган ва ҳаракатсизлантириб, қуролсизлантирган.
Штурвални тортди: Ҳужум оқибатида лайнер ерга қараб шўнғиш хавфи остида қолган вазиятда, у дарҳол бошқарув штурвалини ўзига томон тортиб, самолётнинг кескин пастлашини тўхтатиб қолган.
«Авиаҳалокатлар ҳақидаги ҳужжатли кўрсатувлар ёрдам берди»
Ҳаёуннинг на авиация, на бирор махсус ҳарбий тайёргарлиги бор. Нетаняху ундан ҳеч қандай профессионал тажрибасиз самолётни бундай оғир вазиятда қандай бошқара олганини сўраганида, унинг жавоби барчани ҳайратга солди:
«Мен ҳеч қандай махсус билимга эга эмасман, оддий сантехникман. Лекин телевизорда авиаҳалокатларни тергов қилиш билан боғлиқ ҳужжатли кўрсатувларни жуда кўп томоша қилардим. Айнан шу кўрсатувлар туфайли фавқулодда вазиятда бошқарув штурвалини қандай ушлаб қолиш кераклигини билардим».
Бош вазир Бинямин Нетаняху Янив Ҳаёуннинг тезкорлиги, юксак жасорати ва совуққонлиги юзлаб инсонлар ҳаётини бевосита сақлаб қолганини таъкидлаб, унга бутун мамлакат номидан чексиз миннатдорлик билдирди ва уни шахсан бағрига босди.
Бортдаги бошқа йўловчи учувчилар ёрдамида Саудия Арабистонининг Табук аэропортига хавфсиз қўндирилган ушбу рейс юзасидан Исроил ва халқаро хавфсизлик хизматлари томонидан терактга уриниш версияси бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…