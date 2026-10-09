Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди

·3·Ўзбекистон
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди

Ўзбекистонлик Амина Маҳмудова Туркманистонда ўтказилган “Татар қизи — 2026” халқаро танловида ғолибликни қўлга киритди. У бош соврин — ЗЕЭКР автомобили билан тақдирланди. Мукофот Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳамедов номидан топширилди.

Халқаро танлов Туркманистоннинг Туркманбоши шаҳрида ташкил этилди. Унда 12 нафар иштирокчи ғолиблик учун беллашди. Танлов давомида қатнашчиларнинг она тили, татар халқи тарихи ва миллий анъаналари бўйича билимлари, шунингдек, ижодий маҳорати синовдан ўтказилди.

Якуний натижаларга кўра, Ўзбекистон вакили Амина Маҳмудова танловнинг бош совринига муносиб деб топилди.

Маълумот учун, Амина Маҳмудова Ботир Зокиров номидаги Миллий эстрада санъати институтида таҳсил олади. Унинг халқаро танловдаги ғалабаси Ўзбекистон вакилининг нуфузли маданий тадбирдаги муваффақияти бўлди.

Амина МаҳмудоваТатар қизи — 2026Сердар БердимуҳамедовМиллий эстрада санъати институти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркманистонда МДҲ саммити старт олди, Шавкат Мирзиёевни Сердар Бердимуҳамедов кутиб олдиТуркманистонда МДҲ саммити старт олди, Шавкат Мирзиёевни Сердар Бердимуҳамедов кутиб олдиБугун 11:59Шавкат Мирзиёев ва Сердар Бердимуҳамедов музокара ўтказди (фото, видео)Шавкат Мирзиёев ва Сердар Бердимуҳамедов музокара ўтказди (фото, видео)Бугун 00:02Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин ва минтақа етакчилари Туркманистонда йиғиладиШавкат Мирзиёев, Владимир Путин ва минтақа етакчилари Туркманистонда йиғиладиКеча 13:10616 млн сўмлик мукофот: “Йил ўқитувчиси” ғолиблари аниқланди616 млн сўмлик мукофот: “Йил ўқитувчиси” ғолиблари аниқланди20 сентябр 11:45«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:19 сентябр 21:31«Олис овулдан 50 минг долларлик мукофотгача»: Президентни тўлқинлантирган ўқитувчи«Олис овулдан 50 минг долларлик мукофотгача»: Президентни тўлқинлантирган ўқитувчи20 сентябр 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари