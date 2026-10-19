“Қироллар бўлмасин!”: АҚШда Трамп сиёсатига қарши оммавий намойишлар бошланди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШнинг Ню-Ёрк, Вашингтон ва Атланта каби йирик шаҳарларида минглаб фаоллар «Қироллар бўлмасин» шиори остида Доналд Трампнинг сиёсатига қарши норозилик намойишлари ўтказди.
- Намойишчилар президентни ҳокимиятни ўз қўлида жамлаш ва конституциявий чекланувларни бузишда айблаб, АҚШ эркин демократик тизим эканини таъкидлашди.
АҚШнинг қатор йирик шаҳарларида президент Дональд Трамп юргизаётган сиёсатга қарши қаратилган кенг кўламли оммавий норозилик чиқишлари бўлиб ўтди. Нуфузли Associated Press (AP) ахборот агентлиги маълумотларига кўра, митинглар мамлакат бўйлаб «Қироллар бўлмасин» («No Kings») умуммиллий шиори остида ташкил этилди.
Норозилик тўлқини айниқса Нью-Йорк, пойтахт Вашингтон ва Атланта каби йирик сиёсий ҳамда иқтисодий марказларда кузатилиб, минглаб фаолларни кўчаларга чиқишга ундади.
«Ҳокимият бир қўлда тўпланмоқда»: Намойишчиларнинг асосий эътирозлари
Намойиш қатнашчилари амалдаги маъмуриятнинг сиёсий қарорлари ва демократик институтларга бўлган муносабатига кескин қарши чиқишмоқда:
«Ягона ҳукмронлик» айблови: Намойишчилар Дональд Трампни давлат бошқаруви ва ваколатларни ўз қўлида меъёрдан ортиқ даражада жамлаганликда, конституциявий чекланувларни бузаётганликда очиқ айбламоқда;
«Қироллар бўлмасин» шиори: Фаоллар Америка Қўшма Штатлари монархия эмас, балки эркин демократик тизим эканини эслатиб, ҳокимият тармоқларининг мустақиллигини талаб қилишди;
Кенг қамровли география: Нью-Йорк марказий майдонларидан тортиб, Оқ уй ва Капитолий атрофи ҳамда Жоржия штатининг маъмурий маркази Атланта шаҳрида ҳам одамлар плакатлар ва шиорлар билан кўчаларни тўлдирди.
Асосий мақсад — 3 ноябрь кунги оралиқ сайловлар
Таҳлилчиларнинг фикрича, ушбу норозилик чиқишлари тасодифан ҳозирги вақтда авж олгани йўқ, улар аниқ сиёсий мақсадга қаратилган:
Сайловчиларни сафарбар қилиш: Акциялар 3 ноябрь куни бўлиб ўтиши режалаштирилган АҚШ Конгрессига муҳим оралиқ сайловлар арафасида фуқароларни фаоллаштириш ва сайлов участкаларига жалб қилишни кўзлайди;
Конгресс устидан назорат: Мазкур сайловлар Сенат ва Вакиллар палатасидаги кучлар мувозанатини белгилаб беради ҳамда Трамп маъмуриятининг қолган даврдаги сиёсати қанчалик эркин ёки чекловлар остида бўлишини ҳал қилади.
«Қироллар бўлмасин» ҳаракатининг кучайиши 3 ноябрь арафасида Америка сиёсий саҳнасидаги кескинлик ва қутблашув максимал даражага етганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…