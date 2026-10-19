“Қироллар бўлмасин!”: АҚШда Трамп сиёсатига қарши оммавий намойишлар бошланди (видео)

·57·Дунё
“Қироллар бўлмасин!”: АҚШда Трамп сиёсатига қарши оммавий намойишлар бошланди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Ню-Ёрк, Вашингтон ва Атланта каби йирик шаҳарларида минглаб фаоллар «Қироллар бўлмасин» шиори остида Доналд Трампнинг сиёсатига қарши норозилик намойишлари ўтказди.
  • Намойишчилар президентни ҳокимиятни ўз қўлида жамлаш ва конституциявий чекланувларни бузишда айблаб, АҚШ эркин демократик тизим эканини таъкидлашди.

АҚШнинг қатор йирик шаҳарларида президент Дональд Трамп юргизаётган сиёсатга қарши қаратилган кенг кўламли оммавий норозилик чиқишлари бўлиб ўтди. Нуфузли Associated Press (AP) ахборот агентлиги маълумотларига кўра, митинглар мамлакат бўйлаб «Қироллар бўлмасин» («No Kings») умуммиллий шиори остида ташкил этилди.

Норозилик тўлқини айниқса Нью-Йорк, пойтахт Вашингтон ва Атланта каби йирик сиёсий ҳамда иқтисодий марказларда кузатилиб, минглаб фаолларни кўчаларга чиқишга ундади.

«Ҳокимият бир қўлда тўпланмоқда»: Намойишчиларнинг асосий эътирозлари

Намойиш қатнашчилари амалдаги маъмуриятнинг сиёсий қарорлари ва демократик институтларга бўлган муносабатига кескин қарши чиқишмоқда:

  • «Ягона ҳукмронлик» айблови: Намойишчилар Дональд Трампни давлат бошқаруви ва ваколатларни ўз қўлида меъёрдан ортиқ даражада жамлаганликда, конституциявий чекланувларни бузаётганликда очиқ айбламоқда;

  • «Қироллар бўлмасин» шиори: Фаоллар Америка Қўшма Штатлари монархия эмас, балки эркин демократик тизим эканини эслатиб, ҳокимият тармоқларининг мустақиллигини талаб қилишди;

  • Кенг қамровли география: Нью-Йорк марказий майдонларидан тортиб, Оқ уй ва Капитолий атрофи ҳамда Жоржия штатининг маъмурий маркази Атланта шаҳрида ҳам одамлар плакатлар ва шиорлар билан кўчаларни тўлдирди.

Асосий мақсад — 3 ноябрь кунги оралиқ сайловлар

Таҳлилчиларнинг фикрича, ушбу норозилик чиқишлари тасодифан ҳозирги вақтда авж олгани йўқ, улар аниқ сиёсий мақсадга қаратилган:

  • Сайловчиларни сафарбар қилиш: Акциялар 3 ноябрь куни бўлиб ўтиши режалаштирилган АҚШ Конгрессига муҳим оралиқ сайловлар арафасида фуқароларни фаоллаштириш ва сайлов участкаларига жалб қилишни кўзлайди;

  • Конгресс устидан назорат: Мазкур сайловлар Сенат ва Вакиллар палатасидаги кучлар мувозанатини белгилаб беради ҳамда Трамп маъмуриятининг қолган даврдаги сиёсати қанчалик эркин ёки чекловлар остида бўлишини ҳал қилади.

«Қироллар бўлмасин» ҳаракатининг кучайиши 3 ноябрь арафасида Америка сиёсий саҳнасидаги кескинлик ва қутблашув максимал даражага етганини кўрсатмоқда.

Дональд ТрампҚироллар бўлмасинАҚШ оралиқ сайлавлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

30 га яқин операцияни бошдан кечирган 21 ёшли спортчи вафот этди30 га яқин операцияни бошдан кечирган 21 ёшли спортчи вафот этди27 сентябр 15:17Оқ уйда «икки қирол»: Трамп ва Чарльз III учрашувиОқ уйда «икки қирол»: Трамп ва Чарльз III учрашуви29 апрел 21:58Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилдиХитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилдиБугун 15:37Эквадордаги черковда ибодат вақтида кутилмаган фожиа: руҳоний хоч қулашидан ҳалок бўлдиЭквадордаги черковда ибодат вақтида кутилмаган фожиа: руҳоний хоч қулашидан ҳалок бўлдиБугун 15:13Францияда кескинлик кучайди: Эйфель минораси ва Лувр музейи хавф остида қолмоқдаФранцияда кескинлик кучайди: Эйфель минораси ва Лувр музейи хавф остида қолмоқдаБугун 14:53Дастурчининг ғалати ғояси: DOOM қаҳрамонининг соғлиғи бувисининг юрак уришига боғландиДастурчининг ғалати ғояси: DOOM қаҳрамонининг соғлиғи бувисининг юрак уришига боғландиБугун 14:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда