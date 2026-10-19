Бухорода математика ўқитувчисининг ойлиги 30 миллион сўмдан ошди

·59·Жамият
Бухорода математика ўқитувчисининг ойлиги 30 миллион сўмдан ошди

Ўзбекистонда юқори натижаларга эришаётган педагогларни моддий рағбатлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бунинг натижасида малакаси ва билимини ошириб бораётган айрим ўқитувчиларнинг ойлик даромади ҳам сезиларли даражада ортмоқда.

Маълумотларга кўра, Бухоро вилоятида 2 105 нафар, жумладан, Ғиждувон туманида 250 нафар ўқитувчи ойига 1 000 доллардан ортиқ маош олмоқда. Ғиждувонда фаолият юритувчи математика ўқитувчиларидан бири эса халқаро сертификатлар ва турли устамалар ҳисобига ойлик даромадини 30 миллион сўмдан оширган. Бу қарийб 3 000 долларга тенг.

Шунингдек, педагогларни қўллаб-қувватлашга қаратилган янги рағбатлантириш чоралари ҳам жорий этилмоқда. Аниқ фанлар бўйича миллий сертификатга эга ўқитувчиларга 50 фоизлик устама берилиши, илғор педагогларни эса 30 миллион сўмлик бир марталик мукофот билан тақдирлаш кўзда тутилган.

Бундан ташқари, 1 000 нафар ўқитувчининг хорижда стажировка ўташи режалаштирилган бўлиб, уларнинг имтиҳон харажатлари тўлиқ қопланади. Камида 15 йиллик иш стажига эга педагогларнинг фарзандларига олий таълим контрактини тўлаш учун фоизсиз кредитлар ажратилиши, фан олимпиадалари ғолибларини тайёрлаган устозларга эса тўғридан-тўғри олий малака тоифаси берилиши белгиланган.

Бухоро вилоятиҒиждувон туманимоддий рағбатхалқаро сертификат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пенсионерлар темирйўл чипталарини қачон ва қандай арзон олиши мумкин?Пенсионерлар темирйўл чипталарини қачон ва қандай арзон олиши мумкин?11 октябр 11:12Тошкент мактабларида математика ўқитишда янги усул қўлланиладиТошкент мактабларида математика ўқитишда янги усул қўлланилади21 август 07:54Ўзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилганЎзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилган5 октябр 17:20Тошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этдиТошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этди16 сентябр 13:07Бухорода 18 ёшли қиз нотўгри овқатланиш сабабли жиддий муаммога дуч келгани айтилмоқдаБухорода 18 ёшли қиз нотўгри овқатланиш сабабли жиддий муаммога дуч келгани айтилмоқда20 август 05:49Бухорода қадимий канални бетонлаш лойиҳаси муҳокама қилинди (фото)Бухорода қадимий канални бетонлаш лойиҳаси муҳокама қилинди (фото)15 май 16:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди