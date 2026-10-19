Эквадордаги черковда ибодат вақтида кутилмаган фожиа: руҳоний хоч қулашидан ҳалок бўлди

·67·Дунё
Эквадордаги черковда ибодат вақтида кутилмаган фожиа: руҳоний хоч қулашидан ҳалок бўлди

2026 йил 17-октябрь куни Эквадорнинг Гваякил шаҳридаги Perpetuo Socorro черковида ибодат маросими вақтида фожиали ҳодиса юз берди. Руҳоний Patricio Alfredo Sánchez Molinari қурбонгоҳ олдида турганида, унинг ортидаги деворга ўрнатилган катта ёғоч хоч узилиб тушди.

Воқеа маросим жонли эфир орқали намойиш этилаётган пайтда содир бўлган. Тарқалган видеода хочнинг кутилмаганда қулаб тушгани, черковга ташриф буюрганлар эса руҳонийга ёрдам беришга шошилгани акс этган. Йиғилганлар тез ёрдам чақиришни ҳам сўраган.

Кейинчалик Гваякил архиеписклиги руҳоний Patricio Алфредо Сáнчез Молинарининг вафот этганини тасдиқлади. Диний ташкилот марҳумнинг яқинлари ва черков жамоасига ҳамдардлик билдирди.

Ҳозирча ёғоч хочнинг нима сабабдан қулаб тушгани ҳақида расмий маълумот берилмаган. Ҳодиса тафсилотлари ва унинг келиб чиқиш сабаблари ҳозирча номаълум.

Патрицио Алфредо Санчез МолинариПерпетуо СокороГваякильЕкуадор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?12 сентябр 09:30Денгизни бўлишга уринган руҳоний чўкиб кетишга сал қолдиДенгизни бўлишга уринган руҳоний чўкиб кетишга сал қолди26 май 17:00Нью-Йоркда тарихий черковда кучли ёнғин чиқдиНью-Йоркда тарихий черковда кучли ёнғин чиқди24 апрел 19:14Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилдиХитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилдиБугун 15:37“Қироллар бўлмасин!”: АҚШда Трамп сиёсатига қарши оммавий намойишлар бошланди (видео)“Қироллар бўлмасин!”: АҚШда Трамп сиёсатига қарши оммавий намойишлар бошланди (видео)Бугун 15:19Францияда кескинлик кучайди: Эйфель минораси ва Лувр музейи хавф остида қолмоқдаФранцияда кескинлик кучайди: Эйфель минораси ва Лувр музейи хавф остида қолмоқдаБугун 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда