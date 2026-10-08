9 ёшли хитойлик бола Рубик кубигини 2,51 сонияда йиғиб, жаҳон рекордини янгилади (видео)

·2·Дунё
9 ёшли хитойлик бола Рубик кубигини 2,51 сонияда йиғиб, жаҳон рекордини янгилади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойлик 9 ёшли Сюани Ген расмий мусобақада Рубик кубигини 2,51 сонияда йиғиб, жаҳон рекордини ўрнатди.
  • Бу натижа ёш вундеркиндни сайёрамизнинг энг тезкор спидкубери мақомига қайтарди.
  • Сюани Ген аввалги рекорддан 0,25 сония тезроқ натижа кўрсатиб, 3 сониялик тўсиқни ҳам енгиб ўтди.
  • Бу рекорд узоқ йиллик машғулотлар, юқори консентрация ва тезкор алгоритмлар натижасидир.

Спидкубинг (Рубик кубигини тезкор йиғиш) оламида инсон ақл-заковати ва реакция тезлигининг чегараларини бузиб ташлаган янги тарихий натижа қайд этилди. Хитойлик 9 ёшли Сюаньи Гэн расмий мусобақада кубикни ақл бовар қилмас кўрсаткич — 2,51 сонияда тўлиқ йиғиб, навбатдаги жаҳон рекорди соҳибига айланди.

Мусобақа таблосида қайд этилган мазкур фантастик натижа ёш вундеркиндни сайёрамизнинг энг тезкор спидкубери мақомига қайтарди ва спорт тури мутахассисларини ҳайратда қолдирди.

Тахтнинг қайтиши ва 3 сониялик тўсиқнинг йўқ қилиниши

Сюаньи Гэннинг рекорди шунчаки тасодиф эмас, балки узоқ йиллик тинимсиз машғулотлар самарасидир:

  • 7 ёшидаги илк триумф: Сюаньи илк бор дунёнинг энг яхши натижасини атиги 7 ёшида ўрнатиб, мутахассислар эътиборини тортган эди;

  • Рақобат ва жавоб зарбаси: Кейинчалик унинг мазкур кўрсаткичи бошқа рақиблари томонидан янгиланган ва улар тарихда илк бор 3 сониялик маррани босиб ўтиб, 2,76 сониялик натижа кўрсатган эди;

  • Чорак сониялик устунлик: 9 ёшли маҳорат эгаси таслим бўлмади ва аввалги рекорддан нақ чорак сонияни (0,25 сония) олиб ташлаб, вақтни 2,51 сониягача қисқартирди.

Бармоқларнинг сониялик ҳаракати: Бунга қандай эришилди?

Спидкубинг бўйича 2,51 сониялик натижа инсон кўзи илғаши қийин бўлган алгоритмлар ва юқори концентрацияни талаб қилади:

  • Олдиндан ҳисоб-китоб: Мусобақа қоидаларига кўра, иштирокчига кубик берилгач, бир неча сония ичида барча комбинацияларни хаёлан режалаштириш талаб этилади;

  • Секунднинг мингдан бир қисми: Сюаньи старт тугмасини босган ондан бошлаб, бир сонияда 10 дан ортиқ бурилишларни бенуқсон амалга ошириб, якуний тўхтатиш панелига қўл тегизди.

9 ёшли Сюаньи Гэннинг бу кўрсаткичи замонавий спидкубинг тарихида янги рекорд босқичини очиб берди ва болалар интеллектуал салоҳиятининг чегараси йўқлигини яна бир бор исботлади.

Сюаньи Гэнспидкубинг251 сонияХитой
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!13 сентябр 09:45Хитойлик 6 ёшли қизалоқ Рубик кубигини 4 сонияда йиғиб жаҳон рекордини ўрнатди!Хитойлик 6 ёшли қизалоқ Рубик кубигини 4 сонияда йиғиб жаҳон рекордини ўрнатди!23 сентябр 14:5961 ёшли буви "планка" машқида 5 соат туриб, жаҳон рекордини янгилади (видео)61 ёшли буви "планка" машқида 5 соат туриб, жаҳон рекордини янгилади (видео)Бугун 09:11Ўзбекистон фуқаролари учун Мисрга кириш тартиби мураккаблашиши мумкиЎзбекистон фуқаролари учун Мисрга кириш тартиби мураккаблашиши мумкиБугун 07:44Владимир Норов Марказий Осиё нега бир томонни танламаслиги кераклигини тушунтирдиВладимир Норов Марказий Осиё нега бир томонни танламаслиги кераклигини тушунтирдиБугун 07:01Баланд пошнали туфлида 100 метрга югуриш бўйича рекорд ўрнатилдиБаланд пошнали туфлида 100 метрга югуриш бўйича рекорд ўрнатилдиБугун 04:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?