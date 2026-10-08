9 ёшли хитойлик бола Рубик кубигини 2,51 сонияда йиғиб, жаҳон рекордини янгилади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойлик 9 ёшли Сюани Ген расмий мусобақада Рубик кубигини 2,51 сонияда йиғиб, жаҳон рекордини ўрнатди.
- Бу натижа ёш вундеркиндни сайёрамизнинг энг тезкор спидкубери мақомига қайтарди.
- Сюани Ген аввалги рекорддан 0,25 сония тезроқ натижа кўрсатиб, 3 сониялик тўсиқни ҳам енгиб ўтди.
- Бу рекорд узоқ йиллик машғулотлар, юқори консентрация ва тезкор алгоритмлар натижасидир.
Спидкубинг (Рубик кубигини тезкор йиғиш) оламида инсон ақл-заковати ва реакция тезлигининг чегараларини бузиб ташлаган янги тарихий натижа қайд этилди. Хитойлик 9 ёшли Сюаньи Гэн расмий мусобақада кубикни ақл бовар қилмас кўрсаткич — 2,51 сонияда тўлиқ йиғиб, навбатдаги жаҳон рекорди соҳибига айланди.
Мусобақа таблосида қайд этилган мазкур фантастик натижа ёш вундеркиндни сайёрамизнинг энг тезкор спидкубери мақомига қайтарди ва спорт тури мутахассисларини ҳайратда қолдирди.
Тахтнинг қайтиши ва 3 сониялик тўсиқнинг йўқ қилиниши
Сюаньи Гэннинг рекорди шунчаки тасодиф эмас, балки узоқ йиллик тинимсиз машғулотлар самарасидир:
7 ёшидаги илк триумф: Сюаньи илк бор дунёнинг энг яхши натижасини атиги 7 ёшида ўрнатиб, мутахассислар эътиборини тортган эди;
Рақобат ва жавоб зарбаси: Кейинчалик унинг мазкур кўрсаткичи бошқа рақиблари томонидан янгиланган ва улар тарихда илк бор 3 сониялик маррани босиб ўтиб, 2,76 сониялик натижа кўрсатган эди;
Чорак сониялик устунлик: 9 ёшли маҳорат эгаси таслим бўлмади ва аввалги рекорддан нақ чорак сонияни (0,25 сония) олиб ташлаб, вақтни 2,51 сониягача қисқартирди.
Бармоқларнинг сониялик ҳаракати: Бунга қандай эришилди?
Спидкубинг бўйича 2,51 сониялик натижа инсон кўзи илғаши қийин бўлган алгоритмлар ва юқори концентрацияни талаб қилади:
Олдиндан ҳисоб-китоб: Мусобақа қоидаларига кўра, иштирокчига кубик берилгач, бир неча сония ичида барча комбинацияларни хаёлан режалаштириш талаб этилади;
Секунднинг мингдан бир қисми: Сюаньи старт тугмасини босган ондан бошлаб, бир сонияда 10 дан ортиқ бурилишларни бенуқсон амалга ошириб, якуний тўхтатиш панелига қўл тегизди.
9 ёшли Сюаньи Гэннинг бу кўрсаткичи замонавий спидкубинг тарихида янги рекорд босқичини очиб берди ва болалар интеллектуал салоҳиятининг чегараси йўқлигини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…