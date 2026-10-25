Шотландияда ғайриоддий ҳолат: гиёҳванд моддасини истъемол қилиб қўйган итни тоғдан қутқариб қолишди

·61·Дунё
Шотландияда ғайриоддий ҳолат: гиёҳванд моддасини истъемол қилиб қўйган итни тоғдан қутқариб қолишди

Шотландиядаги Бен Невис тоғига саёҳат қилган Токио лақабли лабрадор кутилмаганда ўзини ёмон ҳис қила бошлади. Буюк Британиянинг энг баланд тоғида юз берган ушбу ҳодиса итни қутқариш учун махсус гуруҳни чақиришга сабаб бўлди.

Маълум қилинишича, Токио эгаси Кристина ва унинг оиласи билан тоққа кўтарилаётган пайтда унинг орқа оёқлари кучсизланиб, ҳаракатланиши қийинлашган. Ҳатто ит ҳушини йўқота бошлаган. Эгаси тахминан 24 килограмм оғирликдаги жониворни кўтариб, пастга олиб тушишга уринган, бироқ буни уддалай олмаган.

Шундан сўнг Лочабер тоғ қутқарув гуруҳи ёрдамга етиб келган. Мутахассислар Токиони махсус замбилга жойлаштириб, тоғдан хавфсиз олиб тушишган.

Ветеринарлар текшируви натижасида итнинг ҳолати гиёҳванд модда таъсиридан заҳарланиш билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги аниқланган. Тахминларга кўра, Токио сайр давомида ерда ётган каннабисни тасодифан еб қўйган. Ушбу модда унинг асаб тизимига таъсир қилиб, ҳаракатланишида муаммолар келтириб чиқарган.

Яхшиямки, итнинг аҳволи яхшиланиб, у тўлиқ соғайиб кетган. Ҳодиса сайр вақтида уй ҳайвонларини назоратсиз қолдирмаслик ва уларнинг номаълум нарсаларни еб қўйишига йўл қўймаслик муҳимлигини яна бир бор эслатди.

Бен НевисЛочабер тоғ қутқарув гуруҳиТокио лабрадори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шотландияда сўнгги 18 йил ичида туғилган илк капибара боласи дунёга келдиШотландияда сўнгги 18 йил ичида туғилган илк капибара боласи дунёга келди8 октябр 14:5956 нафар такси ҳайдовчиси машина уриб юборган итни даволаш учун пул йиғди56 нафар такси ҳайдовчиси машина уриб юборган итни даволаш учун пул йиғди7 май 22:41Уйида ўлик ҳолда топилган актёрнинг севгилиси кўрсатмасини ўзгартирдиУйида ўлик ҳолда топилган актёрнинг севгилиси кўрсатмасини ўзгартирди10 сентябр 23:29Индонезияда кунига 9 соат ухлайдиган одам матрас брендига қилинган рекламаси учун интернет юлдузига айландиИндонезияда кунига 9 соат ухлайдиган одам матрас брендига қилинган рекламаси учун интернет юлдузига айландиБугун 12:33АҚШда ўрдак шаклида ўсган помидор йиллар ўтиб яна эътибор марказида бўлдиАҚШда ўрдак шаклида ўсган помидор йиллар ўтиб яна эътибор марказида бўлдиБугун 12:25Флиппинда олимлар дунёдаги энг митти қурбақалардан бирини аниқлашдиФлиппинда олимлар дунёдаги энг митти қурбақалардан бирини аниқлашдиБугун 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди