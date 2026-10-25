Шотландияда ғайриоддий ҳолат: гиёҳванд моддасини истъемол қилиб қўйган итни тоғдан қутқариб қолишди
Шотландиядаги Бен Невис тоғига саёҳат қилган Токио лақабли лабрадор кутилмаганда ўзини ёмон ҳис қила бошлади. Буюк Британиянинг энг баланд тоғида юз берган ушбу ҳодиса итни қутқариш учун махсус гуруҳни чақиришга сабаб бўлди.
Маълум қилинишича, Токио эгаси Кристина ва унинг оиласи билан тоққа кўтарилаётган пайтда унинг орқа оёқлари кучсизланиб, ҳаракатланиши қийинлашган. Ҳатто ит ҳушини йўқота бошлаган. Эгаси тахминан 24 килограмм оғирликдаги жониворни кўтариб, пастга олиб тушишга уринган, бироқ буни уддалай олмаган.
Шундан сўнг Лочабер тоғ қутқарув гуруҳи ёрдамга етиб келган. Мутахассислар Токиони махсус замбилга жойлаштириб, тоғдан хавфсиз олиб тушишган.
Ветеринарлар текшируви натижасида итнинг ҳолати гиёҳванд модда таъсиридан заҳарланиш билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги аниқланган. Тахминларга кўра, Токио сайр давомида ерда ётган каннабисни тасодифан еб қўйган. Ушбу модда унинг асаб тизимига таъсир қилиб, ҳаракатланишида муаммолар келтириб чиқарган.
Яхшиямки, итнинг аҳволи яхшиланиб, у тўлиқ соғайиб кетган. Ҳодиса сайр вақтида уй ҳайвонларини назоратсиз қолдирмаслик ва уларнинг номаълум нарсаларни еб қўйишига йўл қўймаслик муҳимлигини яна бир бор эслатди.
Изоҳлар 0
…