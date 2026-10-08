Шотландияда сўнгги 18 йил ичида туғилган илк капибара боласи дунёга келди

·49·Дунё
Шотландияда сўнгги 18 йил ичида туғилган илк капибара боласи дунёга келди

Шотландияда 18 йилдан бери кутилган қувончли воқеа юз берди — Эдинбург ҳайвонот боғида капибара боласи дунёга келди. Луна исмли урғочи капибара соғлом бола туғиб, ҳайвонот боғи жамоасини хурсанд қилди.

Қайд этилишича, бу Шотландияда сўнгги 18 йил ичида туғилган илк капибара боласи ҳисобланади. Ҳозирда ҳайвонот боғи парваришловчилари унинг ривожланишини диққат билан кузатиб бормоқда.

Туғилган пайтда боланинг вазни тахминан 1,5–2,5 килограмм бўлган. Ҳайвонот боғи ходимлари унинг вазнини олтита ичимлик қутисидан иборат тўплам оғирлигига қиёслаган.

Маълум қилинишича, она капибара Луна ва ота Родни болага жуда яхши ғамхўрлик қилмоқда. Кичкинтой эса кундан-кунга дадиллашиб, атроф-муҳитни фаол ўрганишни бошлаган.

Ҳозирча унинг жинси аниқланмаган. Бу масала тиббий кўрикдан сўнг маълум қилинади ва шундан кейин капибарага исм берилади.

Эдинбург ҳайвонот боғикапибараЛунаРодни
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon Prime Видео платформасида энди ўйинлар ҳам пайдо бўлдиAmazon Prime Видео платформасида энди ўйинлар ҳам пайдо бўлди23 июл 19:5427 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...27 июн 21:3026 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!26 июн 23:09Интернетни забт этган оқ шер — Луна барчани ҳайратда қолдирдиИнтернетни забт этган оқ шер — Луна барчани ҳайратда қолдирди1 июн 21:1840 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди27 май 18:2130 минг йилдан ортиқ вақт музликда сақланган мамонт боласи тўлиқ сақланган ҳолда топилган30 минг йилдан ортиқ вақт музликда сақланган мамонт боласи тўлиқ сақланган ҳолда топилган26 сентябр 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?