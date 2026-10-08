Шотландияда сўнгги 18 йил ичида туғилган илк капибара боласи дунёга келди
Шотландияда 18 йилдан бери кутилган қувончли воқеа юз берди — Эдинбург ҳайвонот боғида капибара боласи дунёга келди. Луна исмли урғочи капибара соғлом бола туғиб, ҳайвонот боғи жамоасини хурсанд қилди.
Қайд этилишича, бу Шотландияда сўнгги 18 йил ичида туғилган илк капибара боласи ҳисобланади. Ҳозирда ҳайвонот боғи парваришловчилари унинг ривожланишини диққат билан кузатиб бормоқда.
Туғилган пайтда боланинг вазни тахминан 1,5–2,5 килограмм бўлган. Ҳайвонот боғи ходимлари унинг вазнини олтита ичимлик қутисидан иборат тўплам оғирлигига қиёслаган.
Маълум қилинишича, она капибара Луна ва ота Родни болага жуда яхши ғамхўрлик қилмоқда. Кичкинтой эса кундан-кунга дадиллашиб, атроф-муҳитни фаол ўрганишни бошлаган.
Ҳозирча унинг жинси аниқланмаган. Бу масала тиббий кўрикдан сўнг маълум қилинади ва шундан кейин капибарага исм берилади.
Изоҳлар 0
…