Флиппинда олимлар дунёдаги энг митти қурбақалардан бирини аниқлашди

·54·Дунё
Флиппинда олимлар дунёдаги энг митти қурбақалардан бирини аниқлашди

Филиппинлик олимлар дунёдаги энг кичик қурбақалар қаторига кирувчи янги турни аниқлашди. Канзас университети билан ҳамкорликда олиб борилган тадқиқот давомида ушбу митти жонзот Сибуян оролидаги Гуитинг-Гуитинг табиат боғида топилган.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, қурбақанинг ўлчами тахминан microSD хотира картасиникига тенг. Унинг ниҳоятда кичиклиги олимлар эътиборини тортган ва бу ҳолат табиатдаги эволюцион мослашув жараёнларини ўрганиш учун муҳим аҳамият касб этади.

Мутахассислар бундай ўзгаришни “миниатюралашув” деб атайди. Бу жараёнда айрим ҳайвон турлари эволюция давомида кичиклашиб, муайян яшаш муҳитига мослашади. Масалан, ўрмон тубидаги тор ҳудудларда яшайдиган айрим жонзотлар жуда кичик тана ўлчамига эга бўлиши мумкин.

Мазкур кашфиёт Филиппиннинг Сибуян ороли ноёб табиатга бой эканини яна бир бор кўрсатди. Кўплаб эндемик, яъни фақат шу ҳудудда учрайдиган турларга эга бўлган орол баъзан “Осиёнинг Галапагос ороллари” деб ҳам аталади.

Олимларнинг фикрича, ушбу минтақада ҳали илм-фанга номаълум бўлган бошқа турлар ҳам учраши мумкин. Шу сабабли ноёб ҳайвонлар яшайдиган табиий ҳудудларни асраш ва уларни илмий ўрганиш муҳим ҳисобланади.

ФилиппинСибуян оролиГуитинг-ГуитингКанзас университети
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси! Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси!18 сентябр 21:11Қоплон ҳужум қилганда митти ит кутилмаган ишни қилдиҚоплон ҳужум қилганда митти ит кутилмаган ишни қилди14 сентябр 10:46Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлдиҚуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди17 октябр 19:05Ичига ҳамма нарса сиғган 4,6 метрли уй тақдим этилдиИчига ҳамма нарса сиғган 4,6 метрли уй тақдим этилди7 август 06:50Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада ҳаёт учун муҳим изни топдиОлимлар Ерга ўхшаш сайёрада ҳаёт учун муҳим изни топди17 июл 14:17Қурувчиларнинг янги «ёрдамчиси»: Мушукча қандай қилиб шов-шувга айланди?Қурувчиларнинг янги «ёрдамчиси»: Мушукча қандай қилиб шов-шувга айланди?28 август 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди