АҚШда ўрдак шаклида ўсган помидор йиллар ўтиб яна эътибор марказида бўлди
АҚШнинг Мичиган штатида яшовчи эр-хотиннинг боғида етиштирилган ўрдак шаклидаги помидор йиллар ўтиб яна интернет фойдаланувчилари эътиборини қозонди. Ғайриоддий кўринишга эга сабзавот 2015 йилда топилган бўлса-да, унинг сурати ҳануз одамларни ҳайратда қолдирмоқда.
Воқеа қаҳрамонлари — Маунт-Моррис шаҳарчасида истиқомат қилувчи Мари ва Боб Давидеклар. 2015 йил сентябрида Мари боғидаги ҳосилни йиғаётган пайтда резина ўрдакчани эслатувчи помидорга кўзи тушган.
Аёл дастлаб унинг шаклидан ҳайратланганини, яхшилаб қараганидан кейингина помидор ҳақиқатан ҳам ўрдакка ўхшашини англаганини айтган. Турмуш ўртоғи Боб эса аввалига бунга ишонмаган. Бироқ помидорни ўз кўзи билан кўргач, унинг ўрдак ёки ҳатто товуқни эслатишини тан олган.
Кўп ўтмай, ноодатий помидорнинг сурати маҳаллий матбуотда эълон қилинди. Кейинчалик бу воқеа халқаро нашрларда ҳам ёритилиб, ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Фойдаланувчилар унинг ёқимтой кўринишини табиатнинг кичик мўъжизаси сифатида таърифлади.
Эр-хотин помидорни дарҳол истеъмол қилиш ўрнига, уни имкон қадар узоқроқ сақлашга қарор қилган. Мари эса бу тасодифий топилма бошқаларни ҳам боғдорчиликка қизиқтиришига умид билдирган.
Мутахассислар сабзавотларнинг ноодатий шакли гул ривожланишидаги ўзгаришлар, чангланиш жараёни ёки бир нечта меванинг қисман қўшилиб ўсиши сабабли юзага келиши мумкинлигини таъкидлайди. Бундай ҳолатлар кам учраса-да, табиий жараён ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…