АҚШда ўрдак шаклида ўсган помидор йиллар ўтиб яна эътибор марказида бўлди

·53·Дунё
АҚШда ўрдак шаклида ўсган помидор йиллар ўтиб яна эътибор марказида бўлди

АҚШнинг Мичиган штатида яшовчи эр-хотиннинг боғида етиштирилган ўрдак шаклидаги помидор йиллар ўтиб яна интернет фойдаланувчилари эътиборини қозонди. Ғайриоддий кўринишга эга сабзавот 2015 йилда топилган бўлса-да, унинг сурати ҳануз одамларни ҳайратда қолдирмоқда.

Воқеа қаҳрамонлари — Маунт-Моррис шаҳарчасида истиқомат қилувчи Мари ва Боб Давидеклар. 2015 йил сентябрида Мари боғидаги ҳосилни йиғаётган пайтда резина ўрдакчани эслатувчи помидорга кўзи тушган.

Аёл дастлаб унинг шаклидан ҳайратланганини, яхшилаб қараганидан кейингина помидор ҳақиқатан ҳам ўрдакка ўхшашини англаганини айтган. Турмуш ўртоғи Боб эса аввалига бунга ишонмаган. Бироқ помидорни ўз кўзи билан кўргач, унинг ўрдак ёки ҳатто товуқни эслатишини тан олган.

Кўп ўтмай, ноодатий помидорнинг сурати маҳаллий матбуотда эълон қилинди. Кейинчалик бу воқеа халқаро нашрларда ҳам ёритилиб, ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Фойдаланувчилар унинг ёқимтой кўринишини табиатнинг кичик мўъжизаси сифатида таърифлади.

Эр-хотин помидорни дарҳол истеъмол қилиш ўрнига, уни имкон қадар узоқроқ сақлашга қарор қилган. Мари эса бу тасодифий топилма бошқаларни ҳам боғдорчиликка қизиқтиришига умид билдирган.

Мутахассислар сабзавотларнинг ноодатий шакли гул ривожланишидаги ўзгаришлар, чангланиш жараёни ёки бир нечта меванинг қисман қўшилиб ўсиши сабабли юзага келиши мумкинлигини таъкидлайди. Бундай ҳолатлар кам учраса-да, табиий жараён ҳисобланади.

МичиганМари ва Боб ДавидекҒайриоддий помидор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

70 долларлик диван ичидан 43 минг доллар пул топилди70 долларлик диван ичидан 43 минг доллар пул топилди7 август 12:11АҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келдиАҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келди4 август 22:05АҚШда даҳшатли оилавий фожиа: эркак рафиқаси ва олти фарзандини отиб ўлдирдиАҚШда даҳшатли оилавий фожиа: эркак рафиқаси ва олти фарзандини отиб ўлдирди29 июл 13:22Олимлар попкорн ҳидини таратадиган янги помидор яратишдиОлимлар попкорн ҳидини таратадиган янги помидор яратишди17 октябр 20:43Бир соатда 165 тонна помидор увол бўлди: Испаниядаги дунёдаги энг машҳур ноодатий фестивальБир соатда 165 тонна помидор увол бўлди: Испаниядаги дунёдаги энг машҳур ноодатий фестиваль27 август 15:30Испанияда 20 мингдан ортиқ одам помидор жангини уюштирдиИспанияда 20 мингдан ортиқ одам помидор жангини уюштирди28 август 12:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди