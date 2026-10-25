Индонезияда кунига 9 соат ухлайдиган одам матрас брендига қилинган рекламаси учун интернет юлдузига айланди
Индонезиянинг Domi Bed матрас бренди ноодатий реклама кампанияси билан интернет фойдаланувчилари эътиборини тортди. Лойиҳада ҳаракатланаётган транспорт воситаси ичида кунига тўққиз соат ухлайдиган киши иштирок этган. Дастлаб орзудаги ишдек кўринган бу ҳолат аслида маҳсулотни тарғиб қилишга қаратилган реклама экани маълум бўлди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода катта транспорт воситасининг ички қисми ётоқхонага айлантирилгани акс этган. Унинг ичига каравот ва тўшак жиҳозлари ўрнатилиб, бир киши бемалол ухлаб ётган. Кўчадан ўтаётган одамлар эса деразалар орқали ноодатий манзарани кузатиш имконига эга бўлган. Ҳаракатланаётган машина ичида кимдир хотиржам ухлаётганини кўрганлар ҳайратини яшира олмаган.
Кампаниянинг асосий мақсади матраснинг қулайлигини намойиш этиш бўлган. Бренд шу йўл билан транспорт ҳаракатланаётган пайтда ҳам қулай уйқу муҳитини яратиш мумкинлигини кўрсатишга уринган.
Видео қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўплаб томошабинларнинг қизиқишига сабаб бўлди. Фойдаланувчилардан айримлари бундай ишни ҳавас қилса арзигулик деб атаган бўлса, бошқалар кун бўйи ухлаш учун ҳақ олиш ғоясини ҳазил билан муҳокама қилган.
Реклама кампанияси маҳсулотнинг асосий хусусиятини ноодатий усулда кўрсатгани билан ажралиб туради. Унда мураккаб саҳналар ўрнига, матраснинг қулайлиги бевосита намойиш этилган.
Изоҳлар 0
…