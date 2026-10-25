Индонезияда кунига 9 соат ухлайдиган одам матрас брендига қилинган рекламаси учун интернет юлдузига айланди

·53·Дунё
Индонезияда кунига 9 соат ухлайдиган одам матрас брендига қилинган рекламаси учун интернет юлдузига айланди

Индонезиянинг Domi Bed матрас бренди ноодатий реклама кампанияси билан интернет фойдаланувчилари эътиборини тортди. Лойиҳада ҳаракатланаётган транспорт воситаси ичида кунига тўққиз соат ухлайдиган киши иштирок этган. Дастлаб орзудаги ишдек кўринган бу ҳолат аслида маҳсулотни тарғиб қилишга қаратилган реклама экани маълум бўлди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода катта транспорт воситасининг ички қисми ётоқхонага айлантирилгани акс этган. Унинг ичига каравот ва тўшак жиҳозлари ўрнатилиб, бир киши бемалол ухлаб ётган. Кўчадан ўтаётган одамлар эса деразалар орқали ноодатий манзарани кузатиш имконига эга бўлган. Ҳаракатланаётган машина ичида кимдир хотиржам ухлаётганини кўрганлар ҳайратини яшира олмаган.

Кампаниянинг асосий мақсади матраснинг қулайлигини намойиш этиш бўлган. Бренд шу йўл билан транспорт ҳаракатланаётган пайтда ҳам қулай уйқу муҳитини яратиш мумкинлигини кўрсатишга уринган.

Видео қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўплаб томошабинларнинг қизиқишига сабаб бўлди. Фойдаланувчилардан айримлари бундай ишни ҳавас қилса арзигулик деб атаган бўлса, бошқалар кун бўйи ухлаш учун ҳақ олиш ғоясини ҳазил билан муҳокама қилган.

Реклама кампанияси маҳсулотнинг асосий хусусиятини ноодатий усулда кўрсатгани билан ажралиб туради. Унда мураккаб саҳналар ўрнига, матраснинг қулайлиги бевосита намойиш этилган.

Domi BedИндонезияреклама кампаниясимаркетинг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?10 сентябр 09:32Криштиану Роналду кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқдаКриштиану Роналду кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқда21 июл 18:40Max мессенжерида реклама ҳажми бир йил ичида 1300 баробардан зиёдроққа ўсдиMax мессенжерида реклама ҳажми бир йил ичида 1300 баробардан зиёдроққа ўсди21 июл 07:29Автомобил саноати ва реклама маданияти: Сиёсат ўрганиши керак бўлган жиҳатларАвтомобил саноати ва реклама маданияти: Сиёсат ўрганиши керак бўлган жиҳатлар5 июл 10:58МоЕнгаге маркетинг келажагини миллионлаб AI агентларида кўрмоқдаМоЕнгаге маркетинг келажагини миллионлаб AI агентларида кўрмоқда24 июн 04:56Polymarket сохта гаровлар акс этган видеолар учун блогерларга пул тўлагани аниқландиPolymarket сохта гаровлар акс этган видеолар учун блогерларга пул тўлагани аниқланди21 июн 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди