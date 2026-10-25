Испанияда нур қайтарувчи жилет кийган ғайриоддий товуқлар аҳоли орасида ваҳима уйғотди

·38·Дунё
Испанияда нур қайтарувчи жилет кийган ғайриоддий товуқлар аҳоли орасида ваҳима уйғотди

Испаниянинг Галисия ҳудудида тунда нур қайтарувчи жилет кийиб юрган товуқлар маҳаллий аҳоли орасида кутилмаган ваҳима уйғотди. Қоронғида кўзга ташланган ёрқин шаклларни кўрган аёл уларни ғайриоддий мавжудотлар деб ўйлаб, полицияга мурожаат қилган.

Маълумотларга кўра, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сотувчиси Эстебан Кусо паррандаларни қоронғида осонроқ топиш ва йўқотиб қўймаслик учун уларга нур қайтарувчи жилетлар кийдиришни таклиф қилган.

Бироқ унинг ноодатий ташаббуси кутилмаган вазиятга сабаб бўлган. Тунда уйи яқинида ғалати ёрқин шаклларни кўрган маҳаллий аёл хавотирланиб, ҳуқуқ-тартибот идораларига хабар берган. Воқеа жойига етиб келган полиция ходимлари эса ноодатий мавжудотлар ўрнига жилет кийган товуқларни кўришган.

Ташаббус муаллифининг таъкидлашича, бундай жилетлар бир нечта вазифани бажаради. Улар паррандаларни қоронғида кўришни осонлаштиради, йўқолиб қолган қушларни тезроқ топишга ёрдам беради. Шунингдек, даволаниши керак бўлган товуқларни бошқалардан ажратиб олишда ҳам қўл келиши мумкин.

Шу тариқа, паррандаларни асраш мақсадида бошланган оддий ташаббус кутилмаган воқеа туфайли кенг эътибор қозонди.

ИспанияГалисияЭстебан Кусопаррандачилик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий дум тақилган товуқлар юриши билан ҳаммани ҳайратга солдиСунъий дум тақилган товуқлар юриши билан ҳаммани ҳайратга солди30 июл 02:41Бразилиялик қишлоқ боласининг видеолари миллионлаб қалбларни забт этмоқдаБразилиялик қишлоқ боласининг видеолари миллионлаб қалбларни забт этмоқда12 октябр 09:28Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?25 сентябр 09:07АҚШда 4 йилдан бери университет кампусида яшаб келган мушукка фахрий докторлик унвони берилдиАҚШда 4 йилдан бери университет кампусида яшаб келган мушукка фахрий докторлик унвони берилдиБугун 18:39Ҳитлернинг қароргоҳи кулга айланди: Алп тоғларидаги “Бургут уяси” биноси ёниб кетдиҲитлернинг қароргоҳи кулга айланди: Алп тоғларидаги “Бургут уяси” биноси ёниб кетдиБугун 18:04Бразилияда икки ишчи бир-бирини излаб, ўзлари билмаган ҳолда айлана бошлади (видео)Бразилияда икки ишчи бир-бирини излаб, ўзлари билмаган ҳолда айлана бошлади (видео)Бугун 17:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди