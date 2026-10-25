Ҳитлернинг қароргоҳи кулга айланди: Алп тоғларидаги “Бургут уяси” биноси ёниб кетди

·12·Дунё
Ҳитлернинг қароргоҳи кулга айланди: Алп тоғларидаги “Бургут уяси” биноси ёниб кетди

Германиянинг Бавария Алп тоғлари бағрида жойлашган, фашистик Германия етакчиси Адольф Ҳитлернинг энг машҳур тарихий қароргоҳларидан бири бўлган «Бургут уяси» (Келштайнҳаус) биносида даҳшатли ёнғин юз бериб, тарихий иншоот тўлиқ ёниб кетди.

Ёнғин 23 октябрь куни кечқурун бошланган ва эртаси куни тонгга қадар давом этган. Денгиз сатҳидан 1834 метр баландликда жойлашган ушбу тоғ чўққисига махсус техникаларнинг етиб бориши ниҳоятда мураккаб кечгани сабабли, ўт ўчирувчилар етиб келганида бино аллақачон тўлиқ аланга ичида қолган эди.

200 нафар ўт ўчирувчи ва сирли ўт қўйиш гумони

Офатни бартараф этиш ва ёнғинни ўчириш учун Бавария ўт ўчириш хизматининг 200 га яқин ходими жалб этилди:

  • Қўлга олинган гумонланувчи: Маҳаллий полиция воқеани қасддан ўт қўйиш натижасида юз берган бўлиши мумкинлиги тўғрисидаги версияни асосий деб билмоқда. Бино яқинида шубҳали ҳолатда бўлган бир киши ҳибсга олинган бўлиб, айни дамда унинг фожиага алоқадорлиги синчковлик билан текширилмоқда;

  • Ўчиришдаги мураккабликлар: Тик тоғ йўллари ва баланд ҳудуддаги кечки ноқулай шароит оловнинг тез тарқалишига ҳамда бинонинг жиддий зарар кўришига олиб келди.

Ҳитлернинг қароргоҳи кулга айланди: Алп тоғларидаги “Бургут уяси” биноси ёниб кетди

«Бургут уяси» қандай жой эди: Тарихий ҳақиқатлар

Расмий равишда «Келштайнҳаус» (Kehlsteinhaus) деб аталувчи ушбу мажмуа нацистлар даврининг энг рамзий иншоотларидан бири ҳисобланарди:

  • Қурилиши ва мақсади: Иншоот 1937–1938 йилларда Оберзальцберг тоғли ҳудудидаги ёпиқ ҳарбий-сиёсий мажмуанинг бир қисми сифатида барпо этилган. Дастлаб хорижий юқори мартабали меҳмонларни қабул қилиш учун мўлжалланган бўлса-да, амалда Ҳитлер ва унинг яқин сафдошлари учун шахсий дам олиш маскани бўлиб хизмат қилган;

  • Тарихий фитналар маркази: Айнан ушбу қароргоҳда Ҳитлер 1941 йилда юқори қўмондонлар билан СССРга бостириб кириш режаси (Барбаросса) бўйича муҳим учрашувларни ўтказган. Шунингдек, ушбу ҳудудда Ҳитлерни табиат ва ҳайвонот оламини севувчи меҳрибон шахс қилиб кўрсатувчи машҳур нацист пропаганда филмлари суратга олинган;

  • Бомбардимондан омон қолган дурдона: 1945 йилда иттифоқчилар авиацияси Оберзальцбергни аёвсиз бомбардимон қилганида ҳам бу уй омон қолган кам сонли нацист ёдгорликларидан бири эди;

  • Сайёҳлик маркази ва кино майдони: Иккинчи жаҳон урушига оид кўплаб ҳужжатли ва бадиий фильмларда суратга олиш манзили бўлган бу мажмуа 1952 йилдан буён ресторанига эга тоғ уйи сифатида дунёнинг турли бурчакларидан миллионлаб сайёҳларни жалб этиб келаётган эди.

Бургут уясиКелштайнҳаусАдольф ҲитлерБавария
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яшаб кетиши кутилмаган бургут уч йилдан сўнг тирик топилдиЯшаб кетиши кутилмаган бургут уч йилдан сўнг тирик топилди4 сентябр 23:16АҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилдиАҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилди5 сентябр 12:06Людовик XIII давридан қолган мерос кул бўлди»: Парижда тарихий бозор тўлиқ ёниб кетдиЛюдовик XIII давридан қолган мерос кул бўлди»: Парижда тарихий бозор тўлиқ ёниб кетди12 октябр 23:19Бўрилардан ҳимоя учун «қўй зирҳи»: Нега фермерлар норози бўлди? (видео)Бўрилардан ҳимоя учун «қўй зирҳи»: Нега фермерлар норози бўлди? (видео)12 август 22:07Франциялик вингсютчи Алп тоғларида гилам билан парвоз қилдиФранциялик вингсютчи Алп тоғларида гилам билан парвоз қилди26 май 15:29Саудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилдиСаудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилди16 сентябр 22:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди