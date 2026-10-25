Ҳитлернинг қароргоҳи кулга айланди: Алп тоғларидаги “Бургут уяси” биноси ёниб кетди
Германиянинг Бавария Алп тоғлари бағрида жойлашган, фашистик Германия етакчиси Адольф Ҳитлернинг энг машҳур тарихий қароргоҳларидан бири бўлган «Бургут уяси» (Келштайнҳаус) биносида даҳшатли ёнғин юз бериб, тарихий иншоот тўлиқ ёниб кетди.
Ёнғин 23 октябрь куни кечқурун бошланган ва эртаси куни тонгга қадар давом этган. Денгиз сатҳидан 1834 метр баландликда жойлашган ушбу тоғ чўққисига махсус техникаларнинг етиб бориши ниҳоятда мураккаб кечгани сабабли, ўт ўчирувчилар етиб келганида бино аллақачон тўлиқ аланга ичида қолган эди.
200 нафар ўт ўчирувчи ва сирли ўт қўйиш гумони
Офатни бартараф этиш ва ёнғинни ўчириш учун Бавария ўт ўчириш хизматининг 200 га яқин ходими жалб этилди:
Қўлга олинган гумонланувчи: Маҳаллий полиция воқеани қасддан ўт қўйиш натижасида юз берган бўлиши мумкинлиги тўғрисидаги версияни асосий деб билмоқда. Бино яқинида шубҳали ҳолатда бўлган бир киши ҳибсга олинган бўлиб, айни дамда унинг фожиага алоқадорлиги синчковлик билан текширилмоқда;
Ўчиришдаги мураккабликлар: Тик тоғ йўллари ва баланд ҳудуддаги кечки ноқулай шароит оловнинг тез тарқалишига ҳамда бинонинг жиддий зарар кўришига олиб келди.
«Бургут уяси» қандай жой эди: Тарихий ҳақиқатлар
Расмий равишда «Келштайнҳаус» (Kehlsteinhaus) деб аталувчи ушбу мажмуа нацистлар даврининг энг рамзий иншоотларидан бири ҳисобланарди:
Қурилиши ва мақсади: Иншоот 1937–1938 йилларда Оберзальцберг тоғли ҳудудидаги ёпиқ ҳарбий-сиёсий мажмуанинг бир қисми сифатида барпо этилган. Дастлаб хорижий юқори мартабали меҳмонларни қабул қилиш учун мўлжалланган бўлса-да, амалда Ҳитлер ва унинг яқин сафдошлари учун шахсий дам олиш маскани бўлиб хизмат қилган;
Тарихий фитналар маркази: Айнан ушбу қароргоҳда Ҳитлер 1941 йилда юқори қўмондонлар билан СССРга бостириб кириш режаси (Барбаросса) бўйича муҳим учрашувларни ўтказган. Шунингдек, ушбу ҳудудда Ҳитлерни табиат ва ҳайвонот оламини севувчи меҳрибон шахс қилиб кўрсатувчи машҳур нацист пропаганда филмлари суратга олинган;
Бомбардимондан омон қолган дурдона: 1945 йилда иттифоқчилар авиацияси Оберзальцбергни аёвсиз бомбардимон қилганида ҳам бу уй омон қолган кам сонли нацист ёдгорликларидан бири эди;
Сайёҳлик маркази ва кино майдони: Иккинчи жаҳон урушига оид кўплаб ҳужжатли ва бадиий фильмларда суратга олиш манзили бўлган бу мажмуа 1952 йилдан буён ресторанига эга тоғ уйи сифатида дунёнинг турли бурчакларидан миллионлаб сайёҳларни жалб этиб келаётган эди.
Изоҳлар 0
…