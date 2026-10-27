Ўқитувчи ҳожатхонада қамалиб қолган ўқувчисини қутқараётганда ҳалок бўлди

·7·Дунё
Ўқитувчи ҳожатхонада қамалиб қолган ўқувчисини қутқараётганда ҳалок бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бразилиянинг Гуарулюс шаҳридаги ФИСК Табоãо тиллар мактабида 24 ёшли ўқитувчи Наяра Кармо ҳожатхонада қамалиб қолган ўқувчига ёрдам беришга уриниб, ҳалок бўлди.
  • Педагог ўқувчига калитни узатмоқчи бўлиб, дераза орқали ўтаётганида гипсокартон панелнинг синиши оқибатида биринчи қаватга қулаб тушди.
  • 21 октябр, чоршанба куни содир бўлган ушбу фожиали ҳодисадан сўнг тезкор хизмат ходимлари ўқитувчининг вафот этганини тасдиқлашди.

Бразилияда 24 ёшли ўқитувчи ўқувчисига ёрдам беришга уринган пайтда ҳалок бўлди. Маълум қилинишича, Наяра Кармо исмли педагог ҳожатхонада қамалиб қолган ўқувчига ёрдам бериш учун ҳаракат қилган. Бироқ воқеа фожиали якунланиб, ёш ўқитувчининг ҳаёти узилган.

Хабарларга кўра, Наяра ҳожатхонада қолиб кетган ўқувчига эшикни очиш учун калитларни узатишга уринган. Шундан сўнг у ҳудуддан дераза орқали чиқишга ҳаракат қилган. Бироқ у полга ўхшаб кўринган гипсокартон панел устига қадам қўйган. Ушбу панел инсон оғирлигини кўтаришга мўлжалланмагани сабабли, унинг остида синган ва ўқитувчи пастга қулаб тушган.

Фожиали ҳодиса 21 октябрь, чоршанба куни Бразилиянинг Гуарульюс шаҳрида жойлашган FISK Taboão тиллар мактаби биносида содир бўлган. Наяра бинонинг юқори қисмидан биринчи қаватга қулаб тушган. Воқеа жойига етиб келган тезкор хизмат ходимлари уни зинапоя яқинида ётган ҳолда топишган ва вафот этганини тасдиқлашган. Бу ҳақда Need To Know нашри хабар берди.

Мактаб жамоаси ёш ўқитувчининг вафоти муносабати билан ҳамдардлик билдириб, унинг меҳнатсеварлиги ва ўқувчиларига бўлган меҳрини алоҳида таъкидлади.

«Най ажойиб ўқитувчи эди. У ўз ишини катта иштиёқ ва фидойилик билан бажарар, барча ўқувчиларини жуда яхши кўрарди. У атрофидаги инсонларни ўзининг самимийлиги, меҳрибонлиги ва касбига бўлган муҳаббати билан ўзига жалб қиладиган алоҳида инсон эди», — дейилади мактаб баёнотида.

Таълим муассасаси вакиллари унинг хотираси ҳамиша қалбларда сақланиб қолишини ҳам қайд этишди.

«Унинг таълимга бўлган муҳаббати, фидойилиги ва қалбларга нур бағишлаган самимияти хотираларимизда ва юракларимизда яшашда давом этади», — дея таъкидлади мактаб маъмурияти.

Маълум қилинишича, Наяра Кармо билан видолашув маросими ва уни дафн этиш тадбири 23 октябрь куни Гуарульюс шаҳрида ўтказилиши режалаштирилган.

Наяра КармоБразилияFISK TaboãoГуарульюс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳожатхонада 13 соат: Бельгияда депутат эшик қулфланиб қолиб туни билан қамалиб ётдиҲожатхонада 13 соат: Бельгияда депутат эшик қулфланиб қолиб туни билан қамалиб ётди17 сентябр 21:46Италиялик талабалар етти метрлик қоғоз самолёт ясаш билан рекорд ўрнатдиИталиялик талабалар етти метрлик қоғоз самолёт ясаш билан рекорд ўрнатдиКеча 23:44Хитой “мис қироли” умрбод қамоққа ҳукм қилинди: йирик Maike империясининг қулашиХитой “мис қироли” умрбод қамоққа ҳукм қилинди: йирик Maike империясининг қулашиКеча 23:27“Яндекс” ўзининг барча учта суперкомпютерини янги жойларга эвакуация қилди“Яндекс” ўзининг барча учта суперкомпютерини янги жойларга эвакуация қилдиКеча 23:07Озарбайжонда TikTok’да сўкинган блогер 15 суткага қамалдиОзарбайжонда TikTok’да сўкинган блогер 15 суткага қамалдиКеча 17:00АҚШда чиқиндилар билан бирга прессланган эркак тирик қолдиАҚШда чиқиндилар билан бирга прессланган эркак тирик қолдиКеча 13:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди