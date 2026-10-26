АҚШда чиқиндилар билан бирга прессланган эркак тирик қолди
АҚШнинг Миссисипи штатида чиқинди контейнеридан бирор нарса олмоқчи бўлган эркак чиқиндилар билан бирга махсус машинага юкланиб, пресслаш механизми остида қолди. У оғир жароҳатларга қарамай, тирик қолди. Бу ҳақда Daily Mail хабар берди.
Маълум бўлишича, Крейг Ҳилл исмли эркак ёнилғи қуйиш шохобчаси яқинидаги чиқинди контейнери ичига тушган. У ташқарига чиқишга улгурмасидан чиқинди ташувчи машина контейнердаги чиқиндиларни юклаган. Ҳайдовчи эркакнинг ёрдам сўраб бақираётганини эшитмаган ва пресслаш механизмини ишга туширган.
Ҳодиса жойига етиб келган ўт ўчирувчилар жабрланувчига биринчи тиббий ёрдам кўрсатиб, уни Жексон шаҳридаги Миссисипи университети тиббиёт марказига олиб боришган.
Эркакнинг жароҳатлари жиддий бўлган. Шифокорлар операция ўтказиб, унинг тос суякларини мустаҳкамлаш учун металл пластиналар ва махсус штифтлар ўрнатишган.
Воқеадан хабар топган Крейгнинг синглиси акасига ёрдам бериш учун Техасдан етиб келган. У даволаниш харажатларини қоплаш мақсадида интернет орқали хайрия тўплашни бошлаган.
Изоҳлар 0
…