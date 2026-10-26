АҚШда чиқиндилар билан бирга прессланган эркак тирик қолди

·63·Дунё
АҚШда чиқиндилар билан бирга прессланган эркак тирик қолди

АҚШнинг Миссисипи штатида чиқинди контейнеридан бирор нарса олмоқчи бўлган эркак чиқиндилар билан бирга махсус машинага юкланиб, пресслаш механизми остида қолди. У оғир жароҳатларга қарамай, тирик қолди. Бу ҳақда Daily Mail хабар берди.

Маълум бўлишича, Крейг Ҳилл исмли эркак ёнилғи қуйиш шохобчаси яқинидаги чиқинди контейнери ичига тушган. У ташқарига чиқишга улгурмасидан чиқинди ташувчи машина контейнердаги чиқиндиларни юклаган. Ҳайдовчи эркакнинг ёрдам сўраб бақираётганини эшитмаган ва пресслаш механизмини ишга туширган.

Ҳодиса жойига етиб келган ўт ўчирувчилар жабрланувчига биринчи тиббий ёрдам кўрсатиб, уни Жексон шаҳридаги Миссисипи университети тиббиёт марказига олиб боришган.

Эркакнинг жароҳатлари жиддий бўлган. Шифокорлар операция ўтказиб, унинг тос суякларини мустаҳкамлаш учун металл пластиналар ва махсус штифтлар ўрнатишган.

Воқеадан хабар топган Крейгнинг синглиси акасига ёрдам бериш учун Техасдан етиб келган. У даволаниш харажатларини қоплаш мақсадида интернет орқали хайрия тўплашни бошлаган.

МиссисипиКрейг ҲиллDaily MailЖексон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Икки ўғлини денгиз оқимидан қутқармоқчи бўлган она ҳалок бўлдиИкки ўғлини денгиз оқимидан қутқармоқчи бўлган она ҳалок бўлди24 октябр 15:44«Манчестер Сити» Чемпионшипга равона бўладими? Daily Mail тафсилотларни ошкор қилди«Манчестер Сити» Чемпионшипга равона бўладими? Daily Mail тафсилотларни ошкор қилди19 октябр 21:44Ити билан бирга машқ қилган аёл интернетни забт этдиИти билан бирга машқ қилган аёл интернетни забт этди9 август 14:01Elon Muskнинг xAI компанияси Миссисипидаги марказда газ турбиналаридан фойдаланмоқдаElon Muskнинг xAI компанияси Миссисипидаги марказда газ турбиналаридан фойдаланмоқда14 май 00:50Тайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалдиТайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалди24 октябр 00:07Уч йиллик бедаракликдан сўнг эркак ўрмондан тирик топилдиУч йиллик бедаракликдан сўнг эркак ўрмондан тирик топилди14 октябр 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди